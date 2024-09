Como base para sua nova plataforma de armazenamento, a ADDvision selecionou uma matriz de armazenamento IBM FlashSystem. O sistema totalmente flash proporciona o alto desempenho que a empresa procurava, juntamente com a compactação de dados integrada e as ferramentas de gerenciamento IBM Storage Insights e IBM Spectrum® Virtualize para eficiência. A combinação permite que a ADDvision aprimore sua oferta de serviços para os clientes, ao mesmo tempo em que protege suas margens.

Frederik Pedersen, gerente de suporte e parceiro da ADDvision, afirma: “Comparamos os sistemas de armazenamento de vários fornecedores antes de identificarmos o IBM FlashSystem como a melhor opção para nós. O desempenho era nossa prioridade, o que tornou o FlashSystem o vencedor indiscutível. A garantia de compressão 2:1 sem impacto no desempenho foi outra grande vantagem. Já usamos o IBM Storage antes, então sabemos como é fácil gerenciá-lo. Resumindo, uma combinação vencedora”.



Ao escolher o FlashSystem, a ADDVision também pôde eliminar toda uma camada de infraestrutura de rede, simplificando seu ambiente.



Mikkel Bayer Nestved acrescenta: “Só a IBM oferecia armazenamento conectado por fibra, o que significava que não precisávamos adquirir comutadores separados. Isso representa uma enorme redução de custo e complexidade”.



Com auxílio do IBM IT Infrastructure Lab Services, a ADDvision implementou a nova plataforma de armazenamento em poucos dias e migrou os ambientes dos clientes sem interrupção alguma. A empresa agora se beneficia de relatórios automatizados para a IBM via IBM Storage Insights, ajudando-a a resolver problemas antes que os clientes percebam qualquer efeito.



“Trabalhar com a IBM tem sido uma experiência excelente do início ao fim, explica Frederik Pedersen. Apesar de sermos uma empresa relativamente pequena, a IBM dedicou recursos para garantir que aproveitássemos sua tecnologia da melhor forma possível. Ficamos muito tranquilos em saber que, se uma unidade falhar, a IBM será avisada por meio do Storage Insights, o que nos ajuda a reagir rapidamente”.