Para concretizar sua visão audaciosa, a abof precisava da melhor plataforma de e-commerce, e uma oferta combinada da IBM e a Metail se mostrou a solução ideal.

Hoje, a abof está engajando os clientes com uma experiência de compra perfeita e personalizada em todos os pontos de contato. Independentemente de os compradores escolherem navegar online ou em dispositivos móveis, através do navegador de desktop ou do aplicativo móvel da abof, eles são recebidos com um fluxo constante de conteúdo de moda, histórias e dicas de estilo, todos vinculados às últimas tendências do catálogo online da abof.

"Nossa página inicial foi projetada com uma aparência semelhante a sites como o Pinterest e o Instagram", explica um porta-voz. "Os visitantes podem rolar pelo conteúdo selecionado e, quando clicam em uma história específica, são apresentados fotos de looks semelhantes e convidados a comprar a história — levando-os a uma seção específica do nosso catálogo, onde podem navegar e comprar produtos."

"Descobrimos que apresentar aos visitantes esse tipo de conteúdo baseado em histórias e 'snackable' em vez de uma grande parede de produtos é uma maneira muito melhor de capturar sua atenção, incentivá-los a passar mais tempo pensando e vendo nossos produtos e, finalmente, inspirá-los a fazer uma compra. Claro, se um cliente quiser apenas navegar pelo nosso catálogo principal, então ele pode facilmente fazer isso também."

Quando um cliente encontra uma peça de roupa que gosta, ele pode usar a ferramenta de provador virtual da Metail para ver como a roupa pode ficar quando vestida. Os usuários simplesmente clicam no ícone "Experimentar" exibido ao lado de um produto, inserem a altura, o peso e o tamanho do sutiã, e a ferramenta usa os dados para gerar um "MeModel" personalizado para visualizar como a roupa se ajustará ao seu tipo de corpo exclusivo. Os usuários podem até mesmo misturar e combinar diferentes peças de roupa para criar uma aparência da cabeça aos pés. Além disso, a solução pode fornecer recomendações de tamanho personalizadas com base nas medidas fornecidas pelo usuário e gráficos de dimensionamento da abof.

Atualmente, a experiência está disponível para compradores do sexo feminino, com um lançamento para clientes do sexo masculino planejado para um futuro próximo. Por fim, a abof planeja integrar recursos de compartilhamento à ferramenta, permitindo que os usuários publiquem os trajes que criaram nas mídias sociais.

Nos bastidores, a abof está coletando dados valiosos sobre as preferências e medidas dos clientes, que serão usados para melhorar o dimensionamento das roupas e as recomendações de produtos.

"O objetivo é adequar os consumidores a roupas que se encaixem tanto em seu tipo de corpo quanto em suas preferências de estilo", diz um porta-voz. "Ao pegar dados do usuário e alimentá-los em algoritmos de aprendizado de máquina, podemos começar a construir uma imagem mais precisa de quais produtos e tamanhos provavelmente venderão melhor com cada cliente. Isso nos permitirá proporcionar uma experiência de compra muito mais personalizada que incentive os consumidores a comprar. E uma orientação mais adequada nos permitirá reduzir as taxas de retorno, aumentando a satisfação do cliente e proporcionando economia de custos para a abof."