Como primeiro passo, a ESC Consulting sugeriu substituir os vários sistemas independentes do cliente por um pacote abrangente de aplicativos SAP ERP.

Marco Ruffoni comenta: “Como parte da racionalização do seu cenário de TI, recomendamos imediatamente o SAP ERP como a ferramenta ideal para centralizar e padronizar as cargas de trabalho."

"Ao mesmo tempo, propusemos instalar todos os componentes da SAP, juntamente com aplicativos de terceiros para marketing, web e análise de dados, na nuvem.”

A próxima etapa foi selecionar uma plataforma de nuvem adequada com a resiliência e o desempenho necessários, combinados com recursos de integração que permitiriam que aplicativos de terceiros se conectassem com sucesso às principais soluções da SAP.

“O IBM Cloud Bare Metal Servers e a tecnologia IBM Cloud forneceram a combinação ideal de capacitação de nuvem de alta potência com serviços de desenvolvimento e integração de aplicativos”, explica Marco Ruffoni. "O IBM Cloud Bare Metal Server oferece flexibilidade e escalabilidade, com níveis de serviço muito elevados e preços muito atrativos."

"Escolhemos o IBM Cloud porque é uma oferta de plataforma como serviço (PaaS) de última geração que permite criar, implementar e gerenciar os aplicativos da maneira mais eficiente e inteligente."

"O IBM Cloud nos permite usar ferramentas e linguagens a nossa escolha e, simplesmente fazendo o registro na plataforma e acessando o dashboard, podemos criar novos aplicativos, literalmente, com o toque de um botão.”

O IBM Cloud também conta com uma forte integração com o SAP ERP, com conectores pré-criados que simplificam, aceleram e estruturam a troca de dados entre aplicações.

Marco Ruffoni explica: “Por exemplo, as informações do nosso cliente sobre planejamento de produção, atribuição de carga de trabalho e acompanhamento de progresso agora são alimentadas automaticamente em seu sistema SAP ERP por meio de um aplicativo móvel que desenvolvemos com o IBM Cloud. Este aplicativo, disponível em dispositivos móveis, como tablets e smartphones, interage constantemente com a IBM Cloud, que, por sua vez, comunica e troca informações com a SAP."

"No passado, essas operações costumavam ser realizadas manualmente, usando sistemas antiquados que só conseguiam ler os códigos de barras dos produtos. Agora, o aplicativo móvel desenvolvido com o IBM Cloud fornece informações em tempo real, estruturadas e precisas sobre todas as diferentes partes dos processos de suprimento e produção, transformando completamente essas operações cruciais."

Com a IBM Cloud, o desenvolvimento de aplicativos é simples e direto, com todas as conexões necessárias disponíveis para as soluções SAP ERP.

"Desenvolver, atualizar e até mesmo ampliar novos aplicativos com o IBM Cloud é uma tarefa fácil", confirma Marco Ruffoni. "Podemos testar novos serviços, adicionar e remover recursos mantendo-os atualizados até conseguirmos o que queremos."

"A capacidade experimental que o IBM Cloud nos oferece é praticamente ilimitada. Além disso, com o IBM Cloud Bare Metal Servers, conseguimos aumentar a capacidade exatamente à medida que a carga de trabalho crescia, mantendo nossos custos da atividade de negócios acompanhados de perto."