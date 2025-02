Atualmente as empresas enfrentam conectividade caótica com silos de dados, fluxos de trabalho ineficientes e limitações de sistema no compartilhamento de informações. A capacidade de criar, gerenciar e administrar a integração, independentemente do local e do ambiente de hospedagem, ajuda a controlar o caos.

As soluções de integração da IBM ajudam a conectar aplicações e sistemas para liberar dados críticos com rapidez e segurança, eliminando silos e acelerando a automação e a transformação dos dados. Essa abordagem moderna e eficiente para a integração ajuda a organização a acelerar a inovação, a extrair valor dos dados e a modernizar suas aplicações para a IA.