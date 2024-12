Com a implementação do webMethods, a equipe da Komatsu registrou um desenvolvimento 30% mais rápido. O tempo para integrar uma única fonte de arquivos à nova arquitetura caiu de cinco dias para apenas um.



O novo ambiente de nuvem da empresa é sustentado por várias aplicações lógicas, que se tornam mais eficientes com o webMethods. Agora, um e-mail na caixa de entrada pode acionar um fluxo de trabalho automatizado completo com um alerta, sem necessidade de conhecimento especializado. Isso transforma os funcionários em desenvolvedores cidadãos e reduz a necessidade de uma enorme stack de aplicações lógicas de negócios.



A interface intuitiva do webMethods e a integração do autoatendimento permitem que as equipes criem as próprias ferramentas. Há também outras inovações, como um portal de atendimento que permite que os clientes acessem registros relacionados a operações, compras, planejamento e histórico de compras. Usando o webMethods, o portal reúne dados de verificações de crédito de back-end, históricos de pedidos de ERP e centros de distribuição para oferecer uma visualização em tempo real da pegada digital de um cliente.