ما المقصود بصيانة الأسطول؟

صيانة الأسطول هي الوصف العام لكيفية تعامل المنظمات مع جاهزية المركبات . أما إدارة صيانة الأسطول فهي العملية التي من خلالها يضمن مديرو الأساطيل جاهزية المركبات لأداء المهام مثل نقل المعدات، المواد الخام، المنتجات النهائية، أو الأفراد.

تحتاج المنظمات التي تعتمد على الأسطول إلى رؤية شاملة لحالة كل مركبة، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي. يتيح لهم ذلك التخطيط بدقة للخدمات بناء على المركبات الجاهزة للعمل، والمركبات التي تحتاج إلى إصلاحات فورية، وتلك التي يجب استبدالها.

تتجه الشركات بشكل متزايد إلى استخدم برامج صيانة الأسطول في الوقت لحقيقي، مثل نظام إدارة الصيانة المحوسبة. يمكن لهذه البرامج أتمتة الرؤية الشاملة أتمتة الرؤية الشاملة والمفصلة لحالة الأسطول في أي وقت، مع التركيز الواضح على خدمات الصيانة تكاليف التشغيل.

برنامج شامل لإدارة صيانة الأسطول يزوّد المؤسسات بالأدوات اللازمة للامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتمديد عمر أصول المركبات من خلال الصيانة الوقائية، ومراقبة حالة المعدات، وتمديد إدارة قطع الغيار والمخزون.