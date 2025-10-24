ما المقصود بأمر Dig +Trace؟

يتكوّن نظام أسماء النطاقات المستخدم على الإنترنت من خوادم أسماء جذرية متعددة تعمل على مستويات مختلفة. وتأتي في صدارة الأهمية خوادم الأسماء الجذرية المنطقية الثلاثة عشر التي تعمل على المستوى الأعلى، والتي تحمل أسماء الأحرف الثلاثة عشر الأولى من الأبجدية.

لا يشير كل واحد من خوادم أسماء الجذر المنطقية الثلاثة عشر هذه إلى جهاز واحد أو نظام تشغيل بعينه، بل يمثِّل جهة مصرّحًا لها تُدير ما يقارب واحدًا من كل ثلاثة عشر جزءًا من حركة استعلامات DNS على مستوى الإنترنت. لذلك، عندما نشير إلى "الخادم A"، فنحن نشير إلى تصنيف الخادم A، والذي يمكن أن يشمل عددًا غير محدود من خوادم نظام أسماء النطاقات.

ومن الجدير بالذكر أن الخوادم الجذرية الـ 13 مُفوَّضة لمجموعة متنوعة من الجهات - تشمل شركات ربحية مختلفة إلى جانب مؤسسات جامعية وعسكرية. وعلى الرغم من أنه من الصحيح أن غالبية مواقع الخوادم المادية كانت متمركزة أساسًا في الولايات المتحدة، فإن هذا الوضع قد تمت إعادة توازنه تدريجيًا مع الوقت. والآن، توجد خوادم فعلية في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي المجموعات المسؤولة عن إدارة تصنيفات root-servers.net الـ 13 المختلفة:

الخادم A ‏(a.root-servers.net):المشغِّل: شركة .VeriSign, Inc، التي تقدِّم خدمات البنية التحتية للإنترنت وتسجيل أسماء النطاقات على مستوى العالم.

الخادم B ‏(b.root-servers.net): المشغِّل: جامعة جنوب كاليفورنيا (ISI). معهد علوم المعلومات في جامعة جنوب كاليفورنيا يدرس تقنيات الحوسبة والاتصالات المتقدمة.

الخادم C ‏(c.root-servers.net): المشغِّل: شركة Cogent Communications، مزوِّد خدمة إنترنت دولي يدير شبكة ألياف ضوئية واسعة ويقدِّم خدمات الاستضافة المشتركة.

الخادم D ‏(d.root-servers.net): المشغِّل: جامعة ماريلاند، وتُديره مجموعة البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة وخدمات الإنترنت العالمية (ACIGS).

الخادم E ‏(e.root-servers.net): المشغِّل: وكالة ناسا (NASA)، وتحديدًا خط خدمة الشبكات وخدمات الاتصالات (NaTS) التابع للوكالة الأمريكية للفضاء.

الخادم F ‏(f.root-servers.net): المشغِّل: .Internet Systems Consortium, Inc، مؤسسة غير ربحية تدعم الإنترنت من خلال توفير برامج وبروتوكولات متنوعة.

الخادم G ‏(g.root-servers.net): المشغِّل: مركز معلومات الشبكات بوزارة الدفاع الأمريكية (NIC)، المسؤول أيضًا عن إدارة خطة عناوين IPv6 للوزارة.

الخادم H ‏(h.root-servers.net): المشغِّل: مختبر أبحاث الجيش الأمريكي (ARL)، الذي كان يُعرَف سابقًا باسم Ballistics Research Laboratory (BRL).

الخادم I ‏(i.root-servers.net): المشغِّل: Netnod، مؤسسة سويدية غير ربحية للبنية التحتية للإنترنت، معروفة بشكل رئيسي بخدمات الربط بين الشبكات في مناطق الشمال الأوروبي.

الخادم J ‏(j.root-servers.net): المشغِّل: شركة .VeriSign, Inc (انظر الخادم A).

الخادم K ‏(k.root-servers.net): المشغِّل: مركز تنسيق الشبكات الأوروبية (RIPE NCC)، سجل إنترنت إقليمي غير ربحي مخصص لأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

الخادم L ‏(l.root-servers.net): المشغِّل: مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب عقد مع الحكومة الأمريكية، لكنها الآن كيان مستقل ذو توجُّه عالمي.

الخادم M ‏(m.root-servers.net): المشغِّل: مشروع WIDE، الذي يرمز إلى Widely Integrated Distributed Environment، وهو مشروع إنترنت بدأ من خلال تعاون ثلاث جامعات يابانية.

يتم توزيع حركة الاستعلامات بشكل متساوٍ بين الخوادم الـ13، دون أن يتحمل أي خادم أكثر من الآخر. يمكن للعوامل الإقليمية أن تؤثِّر في الخوادم التي يصل إليها المستخدمون بشكل أكبر، لكن بشكل عام تكون حركة المرور متشابهة، ومعظمها يتعلق بطلبات عناوين مزوِّدي خدمة الإنترنت.

السبب في أن إدارة حركة استعلامات DNS تتطلب 13 جهة هو أن تريليونات من استعلامات DNS يتم توليدها كل عام. تُشير بعض التقديرات إلى أن العدد الإجمالي قد يتجاوز 100 تريليون، لكن هذه الأرقام تبقى مجرد تخمينات مستنيرة. إنه رقم كبير جدًا لدرجة أنه لا يمكن حسابه بدقة.