ما المقصود باختبار النظام؟

تخيَّل أنك تنظر إلى نظام برمجي تحت المجهر، بدءًا من أعلى مستوى تكبير ممكن، مع التركيز على الوحدة. هذه هي الوحدة الأساسية لبناء النظام البرمجي. ثم تتسع الرؤية لتشمل المستوى التالي من التكبير - الوحدات النمطية التي تم إنشاؤها بواسطة تلك الوحدات الفردية. وأخيرًا، عند تكبير الصورة بالكامل، تصل إلى مستوى النظام. عند هذا المستوى من التكبير، يمكنك رؤية كل ما يحتويه النظام وكيفية تعاون جميع العناصر التي أنشأتها تلك الوحدات البرمجية معًا.

بطرق معينة، يشبه اختبار النظام تلك الرؤية المجهرية - مع وجود اختلاف جوهري. يُعَد اختبار النظام شكلًا من أشكال الاختبار الصندوق الأسود، ما يعني أن المختبِرين يهتمون أقل بعناصر النظام وطريقة تجميعها، ويركِّزون بشكل أكثر على الوظائف العامة للنظام. من هذا المنظور القائم على "النجاح/الفشل"، يصبح سلوك النظام جديرًا بالملاحظة فقط بقدر ما يتعلق بأداء النظام. يُتيح اختبار الصندوق الأبيض رؤية أكبر لطبيعة العناصر داخل النظام.

غالبًا ما يتضمن اختبار النظام تحليل عدة أنظمة برمجية منفصلة قد تعمل معًا أو لا تعمل في تناغم ضمن نظام برمجي معين.