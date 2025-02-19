ما هي الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)؟

الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) هي إطار عمل تعاوني لتحديد الأهداف يساعد المؤسسات على تحديد وتتبع الأهداف الطموحة بنتائج قابلة للقياس. تربط هذه المنهجية الأهداف الاستراتيجية بالإجراءات الملموسة، مما يمكّن الفرق من تحويل الرؤية التنظيمية إلى نتائج قابلة للقياس الكمي.
تستخدم المؤسسات الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) كإطار عمل لإدارة الأهداف لتحويل الاستراتيجيات العامة إلى أهداف محددة وقابلة للقياس تدفع التقدم والمساءلة. يتكون إطار OKR من عنصرين أساسيين يعملان معًا لتحقيق النجاح.
الأهداف هي غايات نوعية وطموحة تحدد ما تريد المؤسسة تحقيقه. النتائج الرئيسية (KRs) هي نتائج محددة وقابلة للقياس تتعقب التقدم نحو تلك الأهداف. عند تنفيذها بفعالية، تخلق الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) التوافق بين العمل اليومي والاستراتيجية التنظيمية مع تعزيز الشفافية والمساءلة.
تواجه العديد من المؤسسات تحديات في تنفيذ الاستراتيجية والمواءمة بين الفرق. قد تقصر الاستراتيجيات جيدة الصياغة في التنفيذ، في حين أن تحديد الأهداف والتواصل بوضوح ليس بالأمر السهل دائمًا. عندما تفتقر الفرق إلى توجيه واضح ولا تستطيع ربط عملها اليومي بالأهداف الاستراتيجية، يتضرر كل من التنفيذ والمشاركة.
تحتاج المؤسسات إلى إطار عمل يترجم الاستراتيجية رفيعة المستوى إلى أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ، مع تمكين الفرق لتحديد أفضل السبل لتحقيقها. وقد تبنت العديد من المجموعات الناجحة OKRs لسد هذه الفجوة. من خلال ربط الأهداف عالية المستوى بالنتائج الرئيسية القابلة للقياس، تساعد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) الفرق على التركيز على ما يهم أكثر، وتتبع التقدم بشفافية، وتجاوز الأداء المعتاد لتحقيق أهداف طموحة. وسواء تم استخدام هذا الإطار على مستوى الشركة أو الفريق أو الفرد، فإنه يخلق الوضوح والمواءمة اللازمين لتحويل الاستراتيجية إلى عمل ملموس.
كان Andy Grove، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Intel، أول من قدّم مفهوم الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) في السبعينيات كاستراتيجية لإدارة النمو والابتكار، والتي كانت تناسب نموذج عمل Intel بشكل أفضل من ممارسات الإدارة التقليدية. استلهم Grove من واضع النظريات الإدارية Peter Drucker ومفهومه "الإدارة بالأهداف" (MBO)، وقام بتعديل النموذج ليكون أكثر مرونة وقابلية للقياس.
John Doerr، الذي عمل تحت إشراف Grove في Intel، أحضر هذا الإطار معه إلى Google في عام 1999، حيث لاقى قبولاً لدى المؤسسين Larry Page و Sergey Brin. لقد أدى تبني Google لهذه المنهجية إلى زيادة هائلة في شعبيتها، وأصبح إطار عمل الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) الآن مقبولاً وممارسًا من قبل الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة على حد سواء في مختلف الصناعات.
يبدأ تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) بفعالية بصيغة بسيطة: قم بإنشاء هدف واحد واضح يحدد ما يجب تحقيقه، ثم حدد من 2 إلى 4 نتائج رئيسية ستقيس التقدم. تتبع OKRs الجيدة نموذجًا ثابتًا يتعاون فيه أعضاء الفريق لتحديد أهداف طموحة والمعالم المحددة اللازمة للنجاح. فهم كيفية عمل OKRs على أرض الواقع يساعد الفرق على تجاوز إدارة المشاريع لتحقيق تغيير تنظيمي هادف.
يحدد الهدف ما تريد تحقيقه. الأهداف القوية ملهمة ونوعية، وتصف وجهة واضحة تحفز الفرق لتحقيق تغيير هادف. إنها توفر التوجيه دون وصف طرق محددة، مما يمكّن الفرق من تحديد أفضل نهج للنجاح.
خصائص الأهداف الفعالة:
على سبيل المثال ، قد يكون أحد الأهداف القوية هو "إنشاء تجربة رقمية استثنائية تُسعد عملاءنا". وهذا الهدف واضح وطموح ومركّز على أولوية رئيسية. وعلى النقيض من ذلك، فإن "إطلاق ثلاث ميزات رقمية جديدة" ليس هدفاً فعالاً—فهو محدد للغاية ويركز على النشاط، مما يجعله أكثر ملاءمة كنتيجة رئيسية.
تحدد النتائج الرئيسية كيفية قياس الفريق أو المؤسسة للتقدم نحو هدف محدد. إنها تحول هدفًا نوعيًا إلى نتائج قابلة للقياس والتحقق، وتحدد بوضوح النتائج المرجوة. يجب أن يكون لكل هدف من 2 إلى 4 نتائج رئيسية تُستخدم لتحديد ما إذا كان الهدف قد تحقق أم لا.
خصائص النتائج الرئيسية الفعالة:
على سبيل المثال، إذا كان الهدف هو "إنشاء تجربة رقمية استثنائية"، فإن النتائج الرئيسية الفعالة قد تتضمن "تقليل متوسط وقت تحميل الصفحة إلى أقل من ثانيتين" أو "زيادة معدل تفاعل تطبيق الهاتف المحمول إلى 80%". هذه نتائج محددة وقابلة للقياس تشير بوضوح إلى التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف.
عندما تعمل الأهداف والنتائج الرئيسية معًا بشكل فعال، فإنها تخلق خط رؤية واضح من الأهداف الاستراتيجية إلى النتائج القابلة للقياس. تفهم الفرق ما تحاول تحقيقه وكيف سيتم قياس النجاح. وعلى النقيض من ذلك، فإن "العمل على تحسين أداء الموقع الإلكتروني" أو "إطلاق مشروع تحسين الموقع الإلكتروني" ليست نتائج رئيسية فعالة—فهي تركز على الأنشطة بدلاً من النتائج القابلة للقياس وتفتقر إلى معايير نجاح محددة.
تستخدم المؤسسات أنواعًا مختلفة من الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية المتنوعة عبر المؤسسة بأكملها، بدءًا من الأهداف الاستراتيجية على مستوى الشركة وصولاً إلى أهداف ونتائج رئيسية للفرق التي تركز على مبادرات محددة. من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، يساعد فهم هذه الأنواع المختلفة الفرق على اختيار النهج الصحيح لاحتياجات التخطيط الاستراتيجي الخاصة بهم.
تتضمن أمثلة OKR:
تمثل الأهداف والنتائج الرئيسية الملتزم بها الأهداف التي يجب على المؤسسات تحقيقها. تركز هذه الأهداف والنتائج الرئيسية عادةً على وظائف الأعمال الأساسية، ومراحل دورة حياة المنتج، والمخرجات الأساسية التي لا يُعد الفشل فيها خيارًا. من المتوقع أن تحقق الفرق 100% من أهدافها ونتائجها الرئيسية الملتزم بها من خلال التخطيط الدقيق وتخصيص الموارد.
على سبيل المثال، قد تركز الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) الملتزم بها على الحفاظ على أداء النظام الحيوي:
الهدف: توفير موثوقية المنصة وتوافرها لجميع العملاء
النتائج الرئيسية:
تدفع الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) الطموحة، والتي تسمى أحيانًا "أهداف التحدي" أو "القفزات النوعية"، المؤسسات إلى التفكير بشكل أكبر وتحديد أهداف أعلى. إن هذه الأهداف الجريئة تشجع الفرق على رؤية الصورة الأكبر لما يتجاوز التحسينات التدريجية، مما يدفع الابتكار والتفكير التحويلي. عادةً ما يعني النجاح في OKRs الطموحة تحقيق 60-70% من الهدف، مما يعكس طبيعتها الطموحة.
على سبيل المثال، قد تعيد OKR الطموحة تشكيل مفهوم العلامة التجارية:
الهدف: أن تصبح العلامة التجارية الأكثر ثقة في صناعتنا
النتائج الرئيسية:
يساعد تعلم الأهداف والنتائج الرئيسية المؤسسات على استكشاف فرص جديدة أو فهم المشكلات الصعبة. تركز هذه الأهداف والنتائج الرئيسية على اكتساب المعارف بدلًا من تحقيق نتائج محددة للأعمال. وهي ذات قيمة خاصة عند دخول أسواق جديدة أو تطوير تقنيات جديدة أو مواجهة التحديات المعقدة.
قد تبدو OKR التعليمية مشابهة لما يلي:
الهدف: تقييم فرص التوسع في أسواق جنوب شرق آسيا
النتائج الرئيسية:
تستفيد المؤسسات من الجمع بين المنهجيات التنازلية (من أعلى إلى أسفل) والتصاعدية (من أسفل إلى أعلى) لموازنة التوافق الاستراتيجي مع استقلالية الفريق. يخلق هذا تسلسلاً هرميًا واضحًا بدءًا من الأهداف والنتائج الرئيسية للشركة (OKRs) على المستوى التنظيمي، وصولًا إلى الأهداف والنتائج الرئيسية الفردية التي تساعد الموظفين على ربط مساهماتهم الشخصية بالأهداف الاستراتيجية الأوسع.
تبدأ الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) من التنازلية بالقيادة، التي تحدد وتنقل الأولويات الاستراتيجية التي توفر اتجاهًا تنظيميًا واضحًا. تخلق هذه الأهداف والنتائج الرئيسية توافقًا بين مختلف الفرق والإدارات، مع التركيز على النتائج الاستراتيجية طويلة الأمد. توجه جميع أجزاء المؤسسة للعمل نحو أهداف مشتركة وفهم السياق الاستراتيجي الأوسع.
تنبثق الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) التصاعدية من الفرق بناءً على خبراتها وتجاربها المباشرة. يتيح هذا النهج الابتكار وحل المشكلات بشكل إبداعي من خلال تمكين الفرق من تحديد أفضل السبل للمساهمة في تحقيق الأهداف التنظيمية. فهو يزيد من المشاركة والملكية مع الاستفادة من معارف ورؤى الخطوط الأمامية القيّمة التي قد يتم تفويتها لولا ذلك.
إن المؤسسات الأكثر فعالية تجد التوازن الصحيح بين هذه الأساليب. يضع فريق القيادة أهدافًا استراتيجية واضحة بينما تقوم الفرق بتطوير أهدافًا ونتائج رئيسية (OKRs) داعمة توضح كيفية مساهمتها في تحقيق أهداف العمل هذه. يؤدي ذلك إلى إنشاء شبكة متصلة من الأهداف التي تربط العمل اليومي بالاستراتيجية التنظيمية.
بينما تساعد كل من الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المؤسسات على قياس النجاح، فإنهما يخدمان أغراضًا مختلفة. تراقب KPIs تراقب الأداء المستمر وسلامة الأعمال، بينما تدفع OKRs التغيير والتحسين التحويلي. فهم هذه الاختلافات يساعد المؤسسات على استخدام كل أداة بفعالية.
يكمن الاختلاف الأساسي في الغرض منهم وتطبيقهم. المؤشرات الرئيسية للأداء (KPIs) هي مقاييس تتتبع عمليات الأعمال الأساسية، وتقيس الأداء مقارنة بالمعايير المحددة. قد تتبع المؤسسات مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بمنصة رقمية، مثل وقت تشغيل الموقع وسرعة تحميل الصفحات، للحفاظ على معايير جودة الخدمة. تركز الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) على دفع عجلة التغيير والتحسين من خلال أهداف طموحة، مثل تحويل التجربة الرقمية عبر التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتكامل السلس عبر القنوات.
كما يفرق الإطار الزمني والقياس بين هذه الأدوات. يتم تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) باستمرار لمراقبة العمليات الجارية، ومن المتوقع أن تحقق الفرق الأهداف المحددة باستمرار. يتم تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) لفترات محددة، عادةً ربع سنوية، مع تواريخ انتهاء واضحة، وغالبًا ما يُقاس النجاح بتحقيق 60-70% لتشجيع تحديد أهداف طموحة.
يعكس تركيزهم الاحتياجات التنظيمية المختلفة. تُقيس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مقاييس الأعمال الحيوية والسلامة التشغيلية، مثل الإيرادات الشهرية أو درجات رضا العملاء. تستهدف الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) مبادرات التحول الاستراتيجي والنمو، مثل دخول أسواق جديدة أو إعادة تصور نماذج تقديم الخدمات. بينما تخبرك مؤشرات الأداء الرئيسية بكيفية أداء الأعمال، تحدد الأهداف والنتائج الرئيسية كيف يحتاج العمل إلى التغيير والتحسين.
تتكامل الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مع بعضها البعض في نظام شامل لإدارة الأداء. تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، بينما تدفع الأهداف والنتائج الرئيسية التغييرات اللازمة لتحقيق تلك التحسينات. غالباً ما تُضمِّن الفرق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ذات الصلة في نتائجها الرئيسية، مما يخلق رابطاً واضحاً بين مقاييس الأداء الجارية والأهداف الاستراتيجية. ويدعم هذا التوافق الأهداف الطموحة مع الحفاظ على الأداء التشغيلي القوي.
المؤسسات التي تطبق الأهداف والنتائج الرئيسية بفعالية يمكن أن تحول كيفية عمل الفرق معًا وتحقيق الأهداف الإستراتيجية. يقدم إطار العمل ها خمس فوائد أساسية تساعد المؤسسات على تنفيذ الاستراتيجية بفعالية أكبر مع بناء قوة عاملة أكثر تفاعلاً وتوافقاً:
تساعد الأهداف والنتائج الرئيسية المؤسسات على تركيز الموارد والاهتمام على ما هو أكثر أهمية من خلال:
يخلق إطار عمل الأهداف والنتائج الرئيسية توافقًا قويًا بين الاستراتيجية التنظيمية والتنفيذ من خلال:
تبني الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) الملكية الجماعية للأهداف عبر المؤسسة من خلال:
يتيح إطار العمل تتبع التقدم الواضح والقرارات المستندة إلى البيانات من خلال:
تشجع الأهداف والنتائج الرئيسية المجموعة على تجاوز التحسينات التدريجية من خلال:
عند تطبيقها بفعالية، تعمل هذه الفوائد معًا لإنشاء مؤسسة أكثر مرونة وتركيزًا حيث تدرك الفرق كيف يدفع عملهم النجاح الاستراتيجي. يوفر إطار العمل هذا الهيكل اللازم لترجمة الاستراتيجية عالية المستوى إلى تقدم قابل للقياس مع تمكين الفرق من تحديد أفضل مسار للمضي قدمًا.
القياس والتتبع المنتظمان ضروريان لتحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) بفعالية. بدون مقاييس واضحة وتقييم مستمر، لا تستطيع المؤسسات تحديد ما إذا كانت تحقق أهدافها أو تحديد أين تحتاج إلى تعديل المسار. يجمع نهج القياس القوي بين مبادئ التسجيل المحددة جيدًا ومراجعات التقدم المنتظمة.
تستخدم المؤسسات طرقًا متنوعة لتقييم الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) في نهاية كل دورة، اعتمادًا على احتياجاتها وثقافتها. وتشمل النهج الشائعة:
بغض النظر عن طريقة التقدير، تتبع المؤسسات الناجحة نهجًا شاملاً لتقييم الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs). يقومون بتقدير كل نتيجة رئيسية على حدة باستخدام معايير واضحة وبيانات موضوعية، ويوثقون النجاحات والإخفاقات، ويستخدمون هذه الرؤى لتحسين الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) المستقبلية. تخلق ممارسات التقدير المتسقة عبر الفرق فهمًا مشتركًا للنجاح وتمكن من إجراء مقارنات ذات مغزى عبر المجموعات المختلفة.
لاستكشاف أكثر تفصيلا لطرق التقدير وكيفية تحديد النهج الصحيح، اقرأ "قياس الأهداف والنتائج الرئيسية وتسجيلها".
يتطلب التنفيذ الناجح لمنهجية الأهداف والنتائج الرئيسية أكثر من مجرد كتابة الأهداف الجيدة والنتائج الرئيسية. بصفتها إطار عمل إداري، تحتاج الأهداف والنتائج الرئيسية إلى عمليات واضحة للتطبيق الأولي والتنفيذ المستمر في جميع أنحاء المؤسسة لترجمة أهداف الشركة إلى أفعال.
تحتاج المؤسسات إلى إنشاء عمليات واضحة، وتحديد الملكية، وإنشاء أنظمة داعمة تمكّن الفرق من التنفيذ بفعالية مع الحفاظ على مشاركة الموظفين من خلال الشفافية. يساعد نهج التنفيذ المدروس مجموعة على تحقيق الفوائد الكاملة لإطار عمل OKR مع تجنب العثرات الشائعة.
تعمل دورة الأهداف والنتائج الرئيسية عادة على إيقاع ربع سنوي. تبدأ هذه الدورة بتقييم الفرق للتقدم الحالي مقارنة بالأهداف، وتحليل الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) التي نجحت أو احتاجت إلى تعديل. بناء على هذه الدروس المستفادة وأولويات العمل المتغيرة، تحدد الفرق أهدافًا جديدة للربع التالي.
تعتمد عملية الأهداف والنتائج الرئيسية على المراجعات المنتظمة طوال الربع لمساعدة الفرق على تتبع التقدم وإجراء التعديلات اللازمة. التقييمات الشهرية على مستوى الإدارة أو القسم تحافظ على التوافق بين الفرق، بينما تحقق المراجعات الأسبوعية أو نصف الأسبوعية للفرق التنفيذ المتسق وتكشف عن أي عقبات مبكرًا.
يكمل التخطيط السنوي هذا الإيقاع الربع سنوي من خلال تحديد أهداف استراتيجية طويلة الأجل. غالبًا ما تستخدم المؤسسات الأهداف السنوية لتوجيه عملية تطوير الأهداف والنتائج الرئيسية الربع سنوية، مما يساعد الفرق في الحفاظ على التركيز على الأولويات الاستراتيجية مع التكيف مع الظروف المتغيرة على مدار العام.
تحتاج المؤسسات الحديثة إلى أدوات فعالة لإدارة الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) لإدارة الأهداف على نطاق واسع. بينما تبدأ العديد من الفرق رحلتها في استخدام OKR بأدوات بسيطة مثل جداول البيانات، تساعد حلول برامج OKR المتخصصة في تتبع التقدم، وتصور الروابط بين الأهداف، والحفاظ على التوافق عبر المؤسسة بأكملها. يجب أن توفر أنظمة الإدارة المصممة جيدًا ما يلي:
تكمّل الأهداف والنتائج الرئيسية بشكل طبيعي المنهجيات الرشيقة من خلال توفير اتجاه واضح مع الحفاظ على المرونة في التنفيذ. يساعد هذا الإطار فرق الأسلوب الرشيق على ربط دورات عملها وزياداتها بالأهداف الاستراتيجية الأوسع، مع الحفاظ على القدرة على التكيف للاستجابة للتغيير. هذه المواءمة ذات قيمة خاصة للفرق التي تدير دورات حياة المنتج المعقدة، حيث تحتاج الأهداف الاستراتيجية إلى توجيه التطوير في كل مرحلة.
غالبًا ما تربط المؤسسات الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) بالفعاليات والمخرجات الرشيقة، وتستخدمها لتوجيه أولوية قائمة المهام وتخطيط دورات العمل. تتماشى مراجعات الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) المنتظمة جيدًا مع تقييمات دورات العمل والاجتماعات الاسترجاعية، مما يخلق فرصًا طبيعية لتقييم التقدم والتعديل.
لإلقاء نظرة أعمق على كيفية عمل هذه المنهجيات معًا، اقرأ "الأهداف والنتائج الرئيسية للتحول بالأسلوب الرشيق".
فهم العثرات الشائعة يساعد المؤسسات على تجنب الأخطاء التي يمكن أن تقوض فعالية الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR). في حين أن OKRs توفر إطار عمل لقيادة التنفيذ الاستراتيجي، إلا أن بعض الممارسات يمكن أن تحد من تأثيرها أو حتى تخلق عواقب سلبية غير مقصودة.
اكتشف كيف يساعدك IBM Targetprocess على إدارة العمل والموارد والمحفظة بشكل ديناميكي مع توفير مواءمة مستمرة لاستراتيجية الأعمال.