يعد قياس التقدم أمرًا ضروريًا للشركات التي تعتمد على الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) كإطار عمل لتحديد الأهداف. تتضمن منهجية OKR تتبع الأهداف والنتائج الرئيسية وتسجيلها وتحسينها لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع دائم على آخر المستجدات وعلى الهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

المؤسسات التي تستخدم نظام OKRs لمبادرات على مستوى الشركة أو على مستوى الأقسام غالبًا ما تتبع أفضل الممارسات للمساعدة في قياس النجاح. تتضمن أفضل الممارسات عادةً ما يلي: