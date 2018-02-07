قبل أن تكون هناك مظلات وعصارات وزجاجات مياه ومصانع متصلة بالإنترنت—قبل أن يكون هناك إنترنت حديث—كانت هناك آلة كوكاكولا متواضعة في بيتسبرغ، بنسلفانيا يمكنها الإبلاغ عن محتوياتها من خلال شبكة. على الرغم من أنها كانت بدائيًا بمعايير اليوم، إلا أنها تحمل تميزًا فريدًا: فقد كان، على حد علم الجميع، أول جهاز لإنترنت الأشياء (IOT) في العالم.
كانت الضرورة، كما هو الحال دائمًا، أم الاختراع. في أحد الأيام في أوائل الثمانينيات، كان David Nichols، طالب الدراسات العليا في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة Carnegie Mellon، في مكتبه في الحرم الجامعي في قاعة Wean Hall يتوق إلى الصودا. لكن مكتبه كان "بعيدًا نسبيًا" عن آلة كوكاكولا في المبنى، وبالنظر إلى عادات الكافيين الكبيرة لزملائه الطلاب، كان Nichols يعلم أن هناك فرصة جيدة لأن تكون فارغة—أو أنه إذا تمت إعادة تعبئة الماكينة مؤخرًا، فإن المشروبات الغازية بالداخل ستكون دافئة بشكل مأساوي.
قال Nichols لاحقًا: "فجأة، تذكرت حكايات عن آلة البيع التي تعمل بالكمبيوتر [أول آلة بيع تعمل بالكمبيوتر] في جامعة ستانفورد وأدركت أنه لم يكن علينا أن نتحمل ذلك، فقد كانت لدينا التقنية".
راسل Nichols بعض الأصدقاء حول فكرته لتتبع محتويات الماكينة عن بُعد ووضع حد لمشكلة عدم إرضاء الزبائن الذين يشربون الصودا بشكل نهائي. وسرعان ما بدأ طالبان آخران—Mike Kaza وIvor Durham—ومهندس البحث في الجامعة، John Zsarnay، العمل معه لتحقيق ذلك.
كان مفتاح تحديد محتويات ماكينة الكوكاكولا من بعيد هو مراقبة أضوائها عن كثب. كانت الآلة تحتوي على ستة أعمدة من زجاجات الصودا الزجاجية. وعندما يشتري شخص ما كوكاكولا، سيومض ضوء المؤشر الأحمر للعمود المقابل لبضع ثوان قبل إيقاف تشغيله مرة أخرى. وعندما يكون العمود فارغًا، يظل الضوء مضاءً حتى يتم استبدال المشروبات الغازية.
لسحب البيانات من الجهاز، قام Zsarnay بتركيب لوحة تستشعر حالة كل من مصابيح المؤشر. وكان هناك خط من اللوحة يمتد إلى بوابة للكمبيوتر الرئيسي للقسم، والذي كان متصلاً بشبكة ARPANET—وهي مقدمة لشبكة الإنترنت الحالية، والتي كانت تخدم في ذلك الوقت أقل من 300 جهاز كمبيوتر في جميع أنحاء العالم.
كتب Kazar برنامجًا للبوابة يتحقق من حالة ضوء كل عمود عدة مرات في الثانية. إذا انتقل الضوء من الإيقاف إلى التشغيل ثم انطفأ مرة أخرى بعد بضع ثوانٍ، فإنه يعلم أنه تم شراء كوكاكولا. وإذا بقي الضوء مضاءً لأكثر من خمس ثوانٍ، فإنه يفترض أن العمود فارغ. عندما انطفأ الضوء مرة أخرى، علم البرنامج أن زجاجتي كولا باردتين—اللتين كانتا دائمًا ما تكونان في الماكينة احتياطيًا—متاحتان الآن للشراء، بينما كانت بقية الزجاجات لا تزال دافئة. تتبع البرنامج عدد الدقائق التي كانت فيها الزجاجات في الجهاز بعد إعادة التخزين. وبعد ثلاث ساعات، تم تسجيل الزجاجات ببساطة على أنها "باردة".
أخيرًا، أضافت المجموعة رمزًا إلى برنامج الإصبع الخاص بالكمبيوتر الرئيسي، ما سمح لأي شخص على جهاز كمبيوتر متصل ب ARPANET—أو أي شخص متصل بشبكة إيثرنت المحلية في Carnegie Mellon—بالوصول إلى معلومات حول الجهاز. ببضع ضغطات مفاتيح بسيطة، يمكنهم معرفة ما إذا كان هناك أي كولا في الجهاز، وإذا كان الأمر كذلك، فأي منها بارد.
قال Kazar لـ Industrious: "لم أستخدمه قط، إلا لمعرفة ما إذا كان يعمل". "لم أحب الكولا أبدًا".
لكن جامعة Carnegie Mellon كانت مليئة بشاربي الكولا، ووفقًا لـ Kazar، أصبح البرنامج "شائعًا جدًا بسرعة كبيرة" في قسم علوم الكمبيوتر عندما بدأ تشغيله في عام 1982. وقال: "بعد فترة، أصبح التحقق من حالة آلة الكولا قبل أن تنزل إلى الطابق السفلي لأنك أردت التأكد من حصولك على أبرد كولا متاحة". في مرحلة ما، أنشأ طالب دراسات عليا آخر نظامًا مشابهًا لمراقبة حالة جهاز M&M القريب.
بعد بضع سنوات، توقف موزع الكولا المحلي عن بيع الزجاجات التي تتناسب مع جهاز القسم، وفي النهاية تم استبدال الجهاز بطراز أحدث لم يتمكن الطلاب من الاتصال به بالإنترنت. ولكن في العقود التي تلت ذلك، استمرار الآلة الجديدة في كونها منصة للتجارب غير التقليدية.
في أوائل عام 2000، قام Mike Vande Weghe وChuck Rosenberg وKevin Watkin بتركيب كاميرا فيديو في الجهاز التي صورت منضدة قريبة حيث يترك الناس أحيانًا طعامًا مجانيًا. غالبًا ما كان الطلاب يتحققون من موجز الكاميرا عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكن الحصول عليه. بعد بضع سنوات، قام Charlie Garrod وبعض الطلاب الآخرين بتثبيت شاشة في الجهاز تعرض حالة الطقس والمعلومات الأخرى ذات الأهمية العامة.
"لم نرغب في التخلص من آلة الكولا المعدلة تمامًا، لكن الأشخاص الذين كانوا سيجرون التغييرات العميقة لم يعودوا موجودين. وقال Garrod لـ Industrious: "لم يكن الأمر أننا أردنا وظائف أقل، بل أننا لم نكن نملك الموارد اللازمة لإعادة تصميم النظام". "كان العمل المثير للاهتمام في هذا المشروع حقًا في الثمانينيات".
ولسنوات، واصل أعضاء منظمة طلاب الدراسات العليا الرئيسية في قسم علوم الحاسب الآلي بقسم علوم الحاسب الآلي (Dec/5) تشغيل الجهاز. على الرغم من أن كوكاكولا كانت تملكه، إلا أن الطلاب كانوا يحتفظون به ويحددون الأسعار. حاول "مشرفو الآلات" المتطوعون مثل Garrod إجراء أي إصلاحات ضرورية للجهاز دون طلب مساعدة خارجية، لأن مصلحي آلة الكولا استهجنوا التعديلات التقنية.
قال Garrod: "أخبرونا أن نعيدها إلى شكلها غير المعدل، وهو ما لم نفعله ولكننا أعدناها مؤقتًا إلى شكلها غير المعدل كلما اضطروا للمجيء".
في النهاية، قال Garrod، قرر طلاب الدراسات العليا أن تشغيل آلة الصودا بمفردهم "لا يستحق الوقت أو الجهد". واعتبارًا من عام 2014، كانت هناك آلة كوكاكولا في مركز Gates لعلوم الكمبيوتر، لكن Garrod قال "إنها مجرد آلة كوكاكولا يومية".
في حين أن تاريخ آلة كوكاكولا في قسم علوم الكمبيوتر محفوظ على موقع Carnegie Mellon، قال Kazar إن الجامعة لم تحتفل رسميًا بالاختراع الأصلي في ذلك الوقت، ولم يخطر بباله أبدًا في الثمانينيات أن الجهاز كان رائدًا بشكل خاص. وقال Kazar، "لم أكن أعتقد أبدًا أن أي شخص سيسألني عن ذلك بعد 30 عامًا"، الذي يُشغل CTO الآن في Avere Systems.
من المؤكد أن Kazar لم يتخيل أبدًا أن آلة كوكاكولا ستكون الأولى من بين مليارات الأجهزة اليومية المتصلة بالإنترنت. اليوم، هناك أكثر من 8 مليارات شيء متصل قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم وبحلول عام 2020، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 30.7 مليار جهاز. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق إنترنت الأشياء (IOT) وحدها أكثر من 27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022.
ولكن في عام 1982، عندما كانت الحواسيب تكلف مليون دولار وكانت شبكة ARPANET لا تزال اللعبة الوحيدة في المدينة، قال Kazar "إن عالمًا تهيمن عليه إنترنت الأشياء (IOT) بدا وكأنه خيال بعيد المنال".
قال: "كانت هناك نكتة جارية حول كيف ستكون محمصتك يومًا ما على الإنترنت". "ضحك الناس على ذلك".
