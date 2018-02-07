قبل أن تكون هناك مظلات وعصارات وزجاجات مياه ومصانع متصلة بالإنترنت—قبل أن يكون هناك إنترنت حديث—كانت هناك آلة كوكاكولا متواضعة في بيتسبرغ، بنسلفانيا يمكنها الإبلاغ عن محتوياتها من خلال شبكة. على الرغم من أنها كانت بدائيًا بمعايير اليوم، إلا أنها تحمل تميزًا فريدًا: فقد كان، على حد علم الجميع، أول جهاز لإنترنت الأشياء (IOT) في العالم.

كانت الضرورة، كما هو الحال دائمًا، أم الاختراع. في أحد الأيام في أوائل الثمانينيات، كان David Nichols، طالب الدراسات العليا في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة Carnegie Mellon، في مكتبه في الحرم الجامعي في قاعة Wean Hall يتوق إلى الصودا. لكن مكتبه كان "بعيدًا نسبيًا" عن آلة كوكاكولا في المبنى، وبالنظر إلى عادات الكافيين الكبيرة لزملائه الطلاب، كان Nichols يعلم أن هناك فرصة جيدة لأن تكون فارغة—أو أنه إذا تمت إعادة تعبئة الماكينة مؤخرًا، فإن المشروبات الغازية بالداخل ستكون دافئة بشكل مأساوي.

قال Nichols لاحقًا: "فجأة، تذكرت حكايات عن آلة البيع التي تعمل بالكمبيوتر [أول آلة بيع تعمل بالكمبيوتر] في جامعة ستانفورد وأدركت أنه لم يكن علينا أن نتحمل ذلك، فقد كانت لدينا التقنية".

راسل Nichols بعض الأصدقاء حول فكرته لتتبع محتويات الماكينة عن بُعد ووضع حد لمشكلة عدم إرضاء الزبائن الذين يشربون الصودا بشكل نهائي. وسرعان ما بدأ طالبان آخران—Mike Kaza وIvor Durham—ومهندس البحث في الجامعة، John Zsarnay، العمل معه لتحقيق ذلك.

كان مفتاح تحديد محتويات ماكينة الكوكاكولا من بعيد هو مراقبة أضوائها عن كثب. كانت الآلة تحتوي على ستة أعمدة من زجاجات الصودا الزجاجية. وعندما يشتري شخص ما كوكاكولا، سيومض ضوء المؤشر الأحمر للعمود المقابل لبضع ثوان قبل إيقاف تشغيله مرة أخرى. وعندما يكون العمود فارغًا، يظل الضوء مضاءً حتى يتم استبدال المشروبات الغازية.

كتب Kazar برنامجًا للبوابة يتحقق من حالة ضوء كل عمود عدة مرات في الثانية. إذا انتقل الضوء من الإيقاف إلى التشغيل ثم انطفأ مرة أخرى بعد بضع ثوانٍ، فإنه يعلم أنه تم شراء كوكاكولا. وإذا بقي الضوء مضاءً لأكثر من خمس ثوانٍ، فإنه يفترض أن العمود فارغ. عندما انطفأ الضوء مرة أخرى، علم البرنامج أن زجاجتي كولا باردتين—اللتين كانتا دائمًا ما تكونان في الماكينة احتياطيًا—متاحتان الآن للشراء، بينما كانت بقية الزجاجات لا تزال دافئة. تتبع البرنامج عدد الدقائق التي كانت فيها الزجاجات في الجهاز بعد إعادة التخزين. وبعد ثلاث ساعات، تم تسجيل الزجاجات ببساطة على أنها "باردة".

أخيرًا، أضافت المجموعة رمزًا إلى برنامج الإصبع الخاص بالكمبيوتر الرئيسي، ما سمح لأي شخص على جهاز كمبيوتر متصل ب ARPANET—أو أي شخص متصل بشبكة إيثرنت المحلية في Carnegie Mellon—بالوصول إلى معلومات حول الجهاز. ببضع ضغطات مفاتيح بسيطة، يمكنهم معرفة ما إذا كان هناك أي كولا في الجهاز، وإذا كان الأمر كذلك، فأي منها بارد.

قال Kazar لـ Industrious: "لم أستخدمه قط، إلا لمعرفة ما إذا كان يعمل". "لم أحب الكولا أبدًا".