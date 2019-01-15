كيف يمكن لإدارة البيانات أن تجعل إستراتيجيتك تنجح أو تفشل في إنترنت الأشياء

غالبًا ما تجرب الشركات إستراتيجيتها في إنترنت الأشياء (IOT) قبل إطلاق جهود شاملة. إثبات المفهوم (POC) هو نهج منخفض التكلفة ومنخفض المخاطر يمكن أن يساعدك على تحسين إستراتيجيتك. ومع ذلك، يفاجأ العديد من المؤسسات التي نفّذت نهج إثبات مفهوم ناجحًا أو دراسة تجريبية عند انتقالها إلى نموذج الإنتاج. تنشأ الصعوبات نتيجة لتوسع نطاق المشروع. وقد يكون تدفق البيانات من عدد قليل من الأجهزة المتصلة قابلاً للإدارة، لكن التخزين قد يصبح مشكلة مع زيادة عدد الأجهزة المتصلة.

لا يمكن ببساطة الاحتفاظ بكل البيانات التي تنشئها أجهزتك المتصلة إلى أجل غير مسمى. أولًا، ستتضاعف تكاليف التخزين بسرعة وتخرج عن السيطرة. وثانيًا، لا جدوى من جمع البيانات لمجرد الاحتفاظ بها.

بدلاً من ذلك، يجب أن تساعدك بياناتك على تحقيق هدف محدد. مثل حل مشكلة ما أو تحسين الكفاءة التشغيلية أو تبسيط إجراءات القياس أو تقليل الهدر. إذا كنت تريد حقًا أن تعمل بياناتك من أجلك – لمساعدتك على تحديد الأنماط والاتجاهات ومجالات التحسين – فعليك فهم كيفية إدارة تلك البيانات.