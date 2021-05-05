لقد أدى الانفجار في المحتوى الرقمي إلى وجود العديد من تنسيقات وتخطيطات المستندات المختلفة، بالإضافة إلى قنوات إدخال جديدة تتفاوت في الجودة وقدرتها على الفهم. قد يكون الشخص جالسًا في المقعد الخلفي لسيارة أجرة مشتركة، محاولًا التقاط صورة لفاتورة خدمات بهدف التقديم للحصول على تصريح موقف محدود الوقت. أو قد يتبادل الشخص رسائل البريد الإلكتروني مع مريض، محاولًا معالجة طلب تأمين صحي في أثناء العمل من مكتب منزلي بعيد. في عام 2018، ذكرت مجلة Forbes أن العامين السابقين أنتجا 90% من بيانات العالم. يمكن للمرء أن يتخيَّل مدى التسارع الذي حدث في عام 2020 مع العمل عن بُعد والخدمات الطبية عن بُعد والتفاعلات الاجتماعية الرقمية وغير ذلك.

بالإضافة إلى الانفجار في المحتوى الرقمي وقنوات الإدخال، لم تَعُد تقنيات وأساليب الالتقاط الحالية قادرة على التوسع. على سبيل المثال، تم استخدام وظيفة بصمة الإصبع لتحديد مناطق التعرُّف والمعلومات الموضعية لاستخراج البيانات الدقيقة المطلوبة في تنسيقات مستندات محددة أو لمطابقة أنواع مماثلة. ومع ذلك، مع ظهور العديد من تنسيقات المستندات الفريدة نتيجة برامج اجتماعية أو اقتصادية جديدة أو علاقات جديدة بين الأعمال (B2B)، فإن إعدادها يستغرق وقتًا يمكن أن يتم استثماره في إتمام الأعمال أو تحسين الاقتصاد أو تعزيز الرفاهية الاجتماعية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوراق الفصل مثل العناوين أو الرموز الشريطية المستخدمة لتحديد عناصر الطلبات لا تكون فعَّالة عند وجود مدخلات من قنوات مختلفة مثل الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني والنماذج الإلكترونية.

والنتيجة هي أن المؤسسات تقضي وقتًا متزايدًا في معالجة المستندات يدويًا، ولا يمكننا ببساطة إلقاء اللوم على ضعف جودة صور الفاكس. وجدت دراسة أجرتها Levvel Research في 2019 أن 57% من بيانات الفواتير يتم إدخالها يدويًا، وأن 49% من الموافقات على الفواتير تتطلب موافقة شخصين إلى ثلاثة أشخاص.