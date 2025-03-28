تخيل الوضع التالي: لنفترض أنك المدير التنفيذي لتقنية المعلومات أو ممثل ذو صلاحيات مماثلة في مؤسسة. وتتزايد الأصوات داخل المؤسسة التي تشيد بقابلية التوسع الرائعة والقوة المذهلة للحوسبة فائقة النطاق، وهو ما لاحظته أنت أيضًا ببالغ الاهتمام. وقد تم تكليفك الآن من مسؤول رفيع أن تقوم بتصميم وتنفيذ حل الحوسبة فائق النطاق لشركتك؛ مهما كان ذلك.

ولدى مؤسستك بالفعل جدول أعمال طموح لأي بنية تختارها من أنواع البنية التحتية لتقنية المعلومات. وتتعامل الشركة مع كميات كبيرة للغاية من البيانات وتتوقع استمرار أو ازدياد هذا الوضع. لذلك، يتوفر لديك الكثير من الأصول المخصصة لتخزين البيانات، مع وجود المزيد من أعباء العمل المقبلة مستقبلاً.

ولا تتوقع شركتك أن تتراكم هذه البيانات في مخزن دون استخدامها. وقد بدأت قيادة الشركة بالفعل في الترويج لتطبيقات "معالجة البيانات" الجديدة ومدى سلاسة دمج التطبيقات المفضلة بالفعل في النظام الجديد عالي الأداء. ولا يزال البعض الآخر مبهورًا بالوعود التي يقدمها الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تقدمها مراكز البيانات فائقة النطاق.

ولهذه الأسباب، هناك الكثير من الدعم الإيجابي لمواصلة بناء مركز بيانات فائق النطاق، ومُخصص لهذا العمل بالذات. ومع ذلك، ليست هذه سوى وجهة نظر واحدة من بين وجهات نظر متعددة.

يُذكّرك قادة آخرون بأن ولاء الشركة الأساسي هو للنتائج النهائية وأن الحل الخاص بك ينبغي أن يكون منخفض التكلفة ويحقق أكبر عائد بأقل استثمار ممكن. وتتجه هذه الآراء نحو تبني حل استضافة الموقع المشترك، حيث يتم استئجار مساحة في مركز بيانات فائق النطاق، وهو ما يوفر تكاليف باهظة ورسومًا أخرى لبناء وتشغيل مركز بيانات خاص، قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات.

ويقدم كلا الخيارين أدلة مقنعة لاعتمادهما. إذن أمامك النطاق الفائق مقابل الموقع المشترك، فأيهما تختار؟