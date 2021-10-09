الأتمتة الفائقة هي مفهوم التشغيل الآلي لكل شيء في المؤسسة يمكن أتمتته. تسعى المؤسسات التي تتبنى الأتمتة الفائقة إلى تبسيط العمليات عبر أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وأتمتة العمليات الآلية (RPA) وغيرها من التقنيات لتشغيلها دون تدخل بشري.
الأتمتة الفائقة هي نهج ناشئ للأتمتة، لكن Gartner قد حددتها بالفعل كواحدة من أهم 10 اتجاهات استراتيجية في مجال التقنية. وقد أجروا استطلاعا حديثاً أظهر أن 85% من المشاركين سيقومون "إما بزيادة أو استدامة استثمارات مؤسساتهم في الأتمتة الفائقة خلال الاثني عشر شهراً القادمة"، وأكثر من 56% لديهم بالفعل أربع مبادرات أو أكثر في الأتمتة الفائقة في نفس الوقت. ووفقًا لمؤسسة Gartner، "تتحول الأتمتة الفائقة بسرعة من خيار إلى شرط للبقاء"، حيث صنفت "إجراءات العمل القديمة باعتبارها مشكلة القوى العاملة رقم 1".
من المهم أيضًا ملاحظة الدور الذي لعبته الجائحة في اعتماد وتسريع الأتمتة الفائقة داخل السوق، مما أدى إلى إعطاء الأولوية لمبادرات التحول الرقمي والأتمتة خلال العام الماضي. مع عمل النظام البنائي للأعمال بطريقة موزعة، تخفف الأتمتة الفائقة العبء الذي تفرضه العمليات المتكررة والبنية التحتية القديمة على المؤسسة ومواردها. إن التحول الذي تتيحه الأتمتة الفائقة للمؤسسة يمكّنها من العمل بطريقة أكثر انسيابية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض التكاليف وتعزيز مركزها التنافسي.
يمكن للعمليات والبنية التحتية القديمة أن تبطئ المؤسسة و تؤثر على قدرتها على المنافسة. لا تقدم الأتمتة البسيطة القائمة على المهام النتائج التي من شأنها أن تعزّز عملية صناعة القرار والنتائج. تعمل الأتمتة الفائقة على تحويل المؤسسة من خلال أتمتة أكبر عدد ممكن من العمليات والمهام.
غالبًا ما يكون الفرق بين الأتمتة والأتمتة الفائقة غير واضح. تشير الأتمتة إلى إنجاز مهمة متكررة دون تدخل يدوي. وعادةً ما يحدث ذلك على نطاق أصغر، مما يخلق حلولاً مصممة لمعالجة المهام الفردية. وعلى النقيض من ذلك، تشير الأتمتة الفائقة إلى استخدام أدوات أتمتة متعددة تمكن الأتمتة الذكية، بما في ذلك التعلم الآلي وأتمتة العمليات الآلية لتوسيع نطاق مبادرات الأتمتة.
يمكن لعدة خطوات و عناصر أن تساعد المؤسسات في التنقل في رحلتها مع الأتمتة الفائقة. هذه الخطوات هي كما يلي:
تعمل الأتمتة الفائقة على إحداث تحول في الأعمال من خلال تبسيط عمليات الأعمال من خلال القضاء على المهام المتكررة وأتمتة المهام اليدوية. ولهذا العديد من المزايا الرئيسية. يتيح للمؤسسات إتمام المهام باستمرار ودقة وسرعة. وهذا بدوره يقلل من التكاليف ويحسن تجربة العملاء بشكل عام.
وأي نهج جديد لعمليات الأعمال أو البنية التحتية من شأنه أن يطرح تحديات، ولا تُعدّ الأتمتة الفائقة استثناءً لذلك. لا تشعر العديد من الشركات بأنها مستعدة للتعامل مع جهود الأتمتة بسبب البيانات الأولية أو ذات الجودة الرديئة ونقص الموارد التي تتمتع بالمهارات التقنية اللازمة لمعالجة ذلك. تتوفر برامج إعادة تدريب يمكن أن تساعد المؤسسات على معالجة هذه الاحتياجات وتطوير نهج مناسب لتحقيق أهدافها.
وتشمل التحديات الأخرى الاختيار من بين سوق المنتجات المتنامية والمتطورة باستمرار. قد يكون القرار المتعلق بالمنتجات التي يجب على المؤسسة توفيرها لعملائها أمراً شاقاً. وبالنظر إلى هذا السوق المكتظ، يتوقع السوق سلسلة من عمليات الدمج والاستحواذ لتضييق نطاق التكرار في عروض المنتجات، مما يساعد العملاء على تقييم البائعين المحتملين بشكل أكثر فعالية.
يمكن لمجال الرعاية الصحية أن يستفيد من الأتمتة الفائقة، مما يوفر فائدة أفضل للمرضى، ونتائج مالية أقوى، وبيانات أكثر دقة. تُستخدم الأتمتة الفائقة لأتمتة دورات الفوترة والتواصل مع العملاء والتحصيل. ويمكنها أيضًا معالجة إدارة سجلات المرضى، وجمع البيانات وتصنيفها وتوفير مخرجات مفيدة لخطط علاج أكثر دقة.
غالبا ما تُستخدم الأتمتة الفائقة أيضاً لضمان الامتثال للأنظمة، وهو أمر حساس لاستمرارية ونجاح أي مؤسسة تعمل في مجال الرعاية الصحية. كما يمكن استخدامها لإدارة مخزون الأدوية والمشتريات؛ وجدولة الموظفين والموارد الأخرى. استخدامات الأتمتة الفائقة في قطاع الرعاية الصحية لا حصر لها، ويمكن أن توفر فوائدها تحسينات للمؤسسة والشركاء والمرضى على حدٍ سواء. اقرأ دراسة حالة الرعاية الصحية لدينا هنا.
لقد أثرت الجائحة بشكل كبير على القدرة على استلام المواد في الوقت المناسب، وأدى انخفاض مستويات التوظيف إلى تأخير العملية، مما خلق تحديًا لوجستيًا في أفضل الأحوال.
باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA)، يمكن إجراء فحوصات للمخزون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن أن يكون العرض الفوري لمستويات المخزون وتوفر المنتجات متاحاً دائماً. بالإضافة إلى فحص المخزون، يمكن استخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) في المشتريات، والتسعير، والفوترة، وطلب عروض الأسعار، والمتابعة وإدخال البيانات، وصيانة وإصلاح النظام. من خلال إزالة الاعتماد على التدخل اليدوي في العمليات المتكررة، يمكن للأتمتة الفائقة زيادة السرعة والكفاءة والدقة.
تتعرض مجالات البنوك والتمويل لضغوط مستمرة لتقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة، وتوفير تجربة عملاء أكثر سهولة وتخصيصًا.
يمكن للأتمتة الفائقة أن توفر لأعضاء الفريق جودة بيانات أعلى حتى يتمكنوا من استخدام إدارة عمليات الأعمال (BPM) بشكل أكثر فعالية لتزويد العملاء بمعلومات تمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر وعياً. توفر الأتمتة الفائقة أيضاً الكفاءات الخلفية الداعمة التي تدعم توفر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيقات التمويل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى اللوائح والتقارير التي تتطلبها. تتضمن كل من المجالات المصرفية والمالية كميات كبيرة من البيانات، والتي يمكن أن تكون مرهقة في إدارتها. تعمل الأتمتة الفائقة على تبسيط المهام المعنية، ما يجعل العمليات أسرع وأكثر اتساقًا وأقل عرضة للخطأ. تتضمن بعض الأمثلة الأكثر تحديدًا من Gartner ما يلي:
كما يخضع كلا المجالين المصرفي والمالي للعديد من اللوائح التنظيمية ومتطلبات الامتثال. لقد أدت الأتمتة الفائقة إلى إحداث تحول في العديد من عملياتهما الأساسية، ما يمكّنهما من تلبية هذه المتطلبات بكفاءة أكبر وبتكلفة أقل.
إن مجال البيع بالتجزئة مليئ بفرص الأتمتة. تحتل التجارة الإلكترونية مكانة قوية في معالجة الطلبات، حيث زاد عدد الطلبات التي يطلبها المستخدمون عبر الإنترنت والاستفادة من برامج الولاء أكثر من أي وقت مضى. يمكن للأتمتة الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسيط العمليات الأمامية مثل التسويق المستهدف من خلال وضع الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني المستهدف، والتعرف على الولاء عبر الإنترنت، والتعرف على الوجه عند دخول العميل إلى المتاجر، وغير ذلك الكثير.
يمكن للأتمتة الفائقة تقليل التكاليف وتحسين كفاءة ودقة عمليات البيع بالتجزئة الخلفية التي تؤثر على المشتريات، والفوترة، وإدارة الموردين، والمخزون، والنقل.
بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الأتمتة الفائقة لتتبع وتحليل المعايير في السوق مثل التسعير التنافسي وتعليقات العملاء، مما يتيح صناعة قرارات أسرع وأكثر دقة، مما يعزز الإيرادات والربحية.
