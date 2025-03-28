على مدى عقود، اعتمدت برامج الرعاية الصحية الحكومية على أنظمة معلومات إدارة برنامج Medicaid (MMIS) التقليدية لدعم الوظائف الأساسية. ولمعالجة التكاليف والتعقيدات المتزايدة التي تنطوي عليها صيانة هذه المنصات وتحديثها، وضعت مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية (CMS) إرشادات لتحويل البرامج نحو نهج جديد لتكنولوجيا المعلومات - نهج يركز على الحلول المعيارية القابلة للتشغيل البيني.

بفضل أكثر من 30 عامًا من الخبرة في تقديم الاستشارات لوكالات الرعاية الصحية الحكومية وخبرتها الواسعة في تكامل الأنظمة، كانت Deloitte مؤهلة بشكل فريد لمساعدة المنظمات على مواجهة تحديات التحديث. ومن خلال تقديم الرؤى والمعرفة الصناعية واتساع نطاق مهارات التكامل المطلوبة لتقديم حل جديد فعال للغاية لمنصة Medicaid، بحثت الشركة عن شريك رائد في مجال التقنية للمساعدة في تطوير المنصة.