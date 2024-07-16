ما المقصود بالتكنولوجيا الخضراء؟

تاريخ النشر: 16 يوليو 2024
المساهمون: Amanda McGrath وAlexandra Jonker
تشير التكنولوجيا الخضراء إلى تطوير واستخدام التكنولوجيا التي تقلل من الآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة والمجتمع. وهي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والممارسات التي تدعم مستقبلاً أكثر استدامة.
وغالبًا ما يُعرف هذا المفهوم باسم "التكنولوجيا الخضراء"، ويكتسب هذا المفهوم اهتمامًا متزايدًا في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن طرق لمواجهة تغيير المناخ. يستخدم مبتكرو التكنولوجيا الخضراء المعرفة العلمية والابتكار للمساعدة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
تهدف حلول التكنولوجيا الخضراء إلى أن تكون مستدامة؛ فهي مصممة لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. ويجب أن تحد من الأثر البيئي بطرق مختلفة، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتركيز على كفاءة الطاقة.
تراعي إستراتيجية التكنولوجيا الخضراء دورة حياة المنتج أو الخدمة بأكملها، بدءًا من استخراج المواد الخام وحتى التخلص منها. يهدف مؤيدوها إلى فهم الأثر البيئي الكامل لأنشطتهم في إطار الاقتصاد الدائري. كما يدركون أيضًا الآثار الاجتماعية للتطور التكنولوجي مما يعزز العدالة الاجتماعية والرفاهية. وتشمل هذه الآثار النظر في تأثير التكنولوجيا على المجتمعات المحلية والعمال والمستهلكين، والسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة تعود بالفائدة على المجتمع ككل.
مع تزايد الاهتمام بالاستدامة، تظهر مصطلحات مختلفة لوصف الجهود الصديقة للبيئة. فهي متداخلة ولكن لا يحل بعضها محل الآخر دائمًا.
تلعب مبادرات التكنولوجيا الصديقة للبيئة دورًا مهمًا في معالجة تغير المناخ. وتُنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية (مثل حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات) مستويات غير مسبوقة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض. وتؤدي هذه التركيزات إلى الاحتباس الحراري وعواقبه، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية القاسية واضطراب النظام البنائي. ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، يجب اتخاذ خطوات فورية للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (34.7 درجة فهرنهايت) زيادةً عن مستويات ما قبل العصر الصناعي.1
يُمكن أن يساعد اعتماد التكنولوجيا المستدامة في التخفيف من الانبعاثات وتقليل بصمات الكربون في الدول والشركات. كما يُمكنها الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي وتقليل اضطراب النظام البنائي. لكن مزايا التكنولوجيا الخضراء تمتد إلى ما هو أبعد من حماية البيئة. ومن أمثلة المزايا ما يأتي:
يُمكن أن يؤدي تطبيق التكنولوجيا الموفرة للطاقة وأنظمة الطاقة المتجددة إلى انخفاض التكاليف بمرور الوقت.
تُعد شركات التكنولوجيا الخضراء جزءًا من صناعة متنامية لديها القدرة على توفير وظائف جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المستدام والاستشارات البيئية.
كما أن الحد من التلوث يُمكن أن يقلل من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ومشكلات السلامة الأخرى.
قد يؤدي الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء إلى تحسين سمعة العلامة التجارية للشركة، إذ يُمكن أن يجذب تبني الممارسات المستدامة العملاء والمستثمرين المهتمين بالبيئة.
توجد عدة أنواع من التكنولوجيا الخضراء، تتضمن:
ما يُعرف أيضًا باسم الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء، وهي الطاقة المتجددة المستمدة من المصادر الطبيعية التي تتجدد بطريقة أسرع من استخدامها. فالطاقة المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة والوقود البديل، لا ينتج عنها عمومًا أي انبعاثات كربونية أو ملوثات هواء تذكر. تشمل أنواع مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية. وتُعد الألواح الشمسية وتوربينات الرياح أمثلة شائعة على هذه التكنولوجيا.
يُمكن أن تؤدي مراقبة استهلاك الطاقة وتحسينها إلى تقليل الهدر والتكاليف على حد سواء. ومن منظور التكنولوجيا الخضراء، يتضمن إنشاء المنتجات والأنظمة لاستخدام طاقة أقل أو تحسينها. تشمل الأمثلة على هذه التكنولوجيا في العمل الأجهزة الموفرة للطاقة وإضاءة LED وتقنيات تخزين الطاقة و العدادات الذكية و أنظمة إدارة الطاقة.
يُمكن أن تساعد التكنولوجيا الخضراء في جعل التخلّص من الموارد والمنتجات أكثر استدامة. وتشمل تقنيات إدارة النفايات مرافق إعادة التدوير المتقدمة التي تحوِّل النفايات إلى موارد قيّمة، مثل الطاقة أو مواد خام للتصنيع. وتتضمن أيضًا تلك التكنولوجيا أنظمة تحويل النفايات إلى طاقة التي تَستخدم الحرق المتحكَّم فيه لتحويل النفايات إلى طاقة.
تساعد السيارات والشاحنات والحافلات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن في تقليل الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري. ويندرج الوقود الحيوي وتقنيات الوقود البديلة منخفضة الكربون أيضًا ضمن هذه الفئة. كما تُعد التطورات في مجال النقل العام والبنية التحتية الحضرية لدعم السيارات الكهربائية (EVs) والدراجات الهوائية والسير على الأقدام جزءًا من هذا الجهد.
تندرج أيضًا التكنولوجيا التي تنقي المياه لإعادة استخدامها الآمن ضمن التكنولوجيا الخضراء. وتشمل الأمثلة على ذلك التركيبات منخفضة التدفق، وتجميع مياه الأمطار وتقنيات الترشيح المتقدمة التي تزيل الملوثات من مياه الصرف الصحي، ما يجعلها آمنة للري أو العمليات الصناعية.
تهدف ممارسات الزراعة الذكية والزراعة المستدامة إلى الحد من الأثر البيئي لإنتاج الغذاء والحفاظ على الأمن الغذائي. وتشمل الأمثلة على ذلك الزراعة الدقيقة، التي تستخدم تحليل البيانات وأجهزة الاستشعار لتحسين استخدام الموارد، والزراعة العمودية، التي تُزرع فيها المحاصيل في طبقات مكدسة وتستخدم إضاءة LED وأنظمة الزراعة المائية.
يتضمن احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) على احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) من العمليات الصناعية أو الغلاف الجوي وتخزينها دائمًا لمنع إطلاقها في الغلاف الجوي. وتشمل تقنيات احتجاز الكربون الأخرى أنظمة التقاط الهواء المباشر (DAC) التي تزيل ثاني أكسيد الكربون (CO2) مباشرةً من الهواء. وتشمل هذه الفئة أيضًا الطاقة الحيوية الناتجة عن احتجاز الكربون وتخزينه (BECCS)، وتجمع بين إنتاج طاقة الكتلة الحيوية واحتجاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) وتخزينه.
تقلل تقنيات المباني الخضراء من الأثر البيئي لتشييد المباني وعمليات تشغيلها. وتشمل الأمثلة على ذلك التصميم الموفر للطاقة والأسطح الخضراء واستخدام المواد المستدامة، مثل الخيزران أو الصلب المعاد تدويره. وتساعد هذه الممارسات في تقليل استهلاك الطاقة واستخدام المياه والنفايات الناتجة عن أعمال البناء.
يساعد برنامج تتبع الكربون المؤسسات في مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وقياسها وإعداد تقارير عنها. وتُمكِّن هذه الأدوات الشركات من تحديد النقاط المهمة للانبعاثات وتحديد أهداف الخفض وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستدامة. وتشمل الأمثلة على ذلك منصات حساب كميات الكربون وحلول إدارة المخاطر وبرامج إدارة سلسلة التوريد التي تتضمن بيانات الانبعاثات.
تحقيق الاستدامة في مركز البيانات من خلال الأتمتة التي يمكنك الاعتماد عليها.
قلل الأثر البيئي لمبانيك من خلال تحديد المرافق والعمليات التي تستهلك الكثير من الموارد، وتحليل الميزات المالية والبيئية وأتمتة خفض الكربون.
يُمكنك تبسيط جمع البيانات البيئية، والاجتماعية، والإدارية (ESG)، وتوحيدها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.
تستخدم المؤسسات مراكز البيانات الخضراء لتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة والموارد، وتقليل التكاليف وخفض تأثير الكربون.
يشير تغير المناخ إلى الاحتباس الحراري، وهو الزيادة الموثقة في درجة الحرارة العالمية لسطح الأرض منذ أواخر القرن التاسع عشر.
يمكن أن تساعد التكنولوجيا المتطورة الأشخاص في التكيف مع آثار تغير المناخ اليوم والاستعداد للمستقبل.
الحوسبة الخضراء هي تصميم أجهزة الكمبيوتر والرقائق وعناصر التكنولوجيا الأخرى والأجهزة الطرفية وتصنيعها واستخدامها والتخلص منها بطريقة تحد من التأثير الضار في البيئة.
يُمكن للمؤسسات إعداد بياناتها لتسريع تحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات وبناء أساس للاستدامة.
الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من المصادر الطبيعية التي تتجدد بشكل أسرع من استخدامها.
1 "تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، أبريل 2022.