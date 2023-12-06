مع تحوّل قطاع البيع بالتجزئة نحو قاعدة مستهلكين رقمية أكثر تطلبًا، أصبح الذكاء الاصطناعي السلاح السري لتجار التجزئة لفهم هذا السلوك المتغيّر والاستجابة له بشكل أفضل. ومع بروز نماذج التسوق المخصصة للغاية، والقنوات المباشرة إلى المستهلك، وخدمات التوصيل، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد تجار التجزئة في تحقيق مجموعة من الفوائد تشمل تحسين تجربة العملاء، وتحوّل المواهب، وتعزيز أداء التطبيقات.
يتميز الذكاء الاصطناعي التوليدي بقدرته على التعامل مع مصادر البيانات المتنوعة مثل رسائل البريد الإلكتروني، والصور، ومقاطع الفيديو، وملفات الصوت، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. تُشكّل هذه البيانات غير المُنظّمة الأساس الذي يُبنى عليه تطوير النماذج وتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مستمر، ما يساعد على الحفاظ على كفاءته وتقديم قيمة على المدى الطويل. يمكن الاستفادة من هذه البيانات غير المُنظّمة في جوانب متعددة من عمليات البيع بالتجزئة، بما في ذلك تحسين خدمة العملاء من خلال روبوتات المحادثة، وتسهيل توجيه رسائل البريد الإلكتروني بشكل أكثر كفاءة. ومن الناحية العملية، قد يعني ذلك توجيه المستخدمين إلى الموارد المناسبة، سواء أكان ذلك من خلال ربطهم بالوكيل المناسب أم توجيههم إلى الأدلة الإرشادية والأسئلة الشائعة.
تُدرك شركات البيع بالتجزئة الحاجة إلى بناء استراتيجياتها حول الذكاء الاصطناعي، ودمجه في العديد من جوانب عملياتها. ووفقًا لأحدث دراسة للرؤساء التنفيذيين (CEO) من IBM، يركّز القادة في هذا القطاع بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز نمو الإيرادات، حيث يعتمد 42٪ من الرؤساء التنفيذيين في قطاع البيع بالتجزئة الذين شملهم الاستطلاع على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم العميق، والتعلم الآلي لتحقيق النتائج خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتتوافق هذه البيانات مع دراسة حديثة من IDC Europe، التي وجدت أن 40٪ من شركات البيع بالتجزئة والعلامات التجارية حول العالم ما زالت في مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين بدأ 21٪ منها بالفعل بالاستثمار في تنفيذ هذه التقنية.
وسيتضح تأثير هذه الاستثمارات خلال السنوات القادمة. تُشير توقعات حديثة صادرة عن شركة الأبحاث IHL Group إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له تأثير مالي إجمالي يبلغ 9.2 تريليون دولار أمريكي على قطاع البيع بالتجزئة بحلول عام 2029. ورغم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي شكّل فقط 9٪ من الأثر المالي لهذا القطاع في عام 2023، تتوقع IHL أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 78٪ من الأثر المالي الكلي بحلول عام 2029، أي ما يعادل 4.4 تريليون دولار في ذلك العام وحده.
يُتيح الذكاء الاصطناعي لتجار التجزئة الاستفادة من الكم الهائل من البيانات المتاحة لديهم، والتي ظلّت غير مستغلة إلى حد كبير حتى الآن. من التنبؤ بسلوك العملاء إلى تحسين كفاءة سلاسل التوريد والتسويق المخصص، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في كفاءة القطاع وإنتاجيته في مجالات حيوية مثل خدمة العملاء، والكفاءة التشغيلية، وتحول المواهب.
ووفقًا لدراسة IBM الأخيرة للرؤساء التنفيذيين (CEO)، التي استعرضت آراء قطاعَي البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعبّأة (CPG) حول الذكاء الاصطناعي، فإن خدمة العملاء تُعدّ الأولوية القصوى لهذين القطاعين اليوم. وفي هذا الإطار، يمكّن الذكاء الاصطناعي التوليدي تجار التجزئة من اعتماد نهج يركز على العميل، من خلال استثمار الرؤى المستخلصة من تعليقات العملاء وعادات الشراء لديهم. ويمكن لهذا النهج القائم على البيانات أن يُساهم في تحسين تصميم المنتج وتغليفه، كما يُسهم في رفع مستويات رضا العملاء وزيادة المبيعات.
كما يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يكون بمثابة مساعدٍ معرفيٍّ لخدمة العملاء، من خلال توفير توجيه سياقي استنادًا إلى سجل المحادثات، وتحليل المشاعر، ونصوص مراكز الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يتيح تجربة تسوق مخصصة، مما يعزز ولاء العملاء ويمنح الشركات ميزة تنافسية.
فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، تُساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين استراتيجيات التسعير، وإدارة المخزون، واللوجستيات، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتقديم تجربة تسوق سلسة للعملاء. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين استراتيجيات التسعير والتنفيذ من خلال التنبؤ بتقلبات الطلب لأغراض التسعير الديناميكي، وتحليل عوامل مثل أوقات التسليم وتكاليف الشحن لتحسين اللوجستيات، ما قد يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين خدمة العملاء.
يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا الاستفادة من بيانات المبيعات التاريخية والعوامل الخارجية للمساعدة في التنبؤ بالطلب بدقة أكبر، ما يساهم في تجنب نفاد المخزون أو زيادته، إلى جانب أتمتة عمليات إعادة التوريد وتوزيع المخزون. ومن خلال إدارة هذه الجوانب بكفاءة، يمكن لتجار التجزئة تبسيط عملياتهم وتعزيز أدائهم العام.
تحوّل المواهب هو مجال ثالث ذو تأثير محتمل، حيث يمكن لتجار التجزئة الاستفادة من روبوتات المحادثة لأغراض التوظيف والتأهيل، مما يجعل العملية أكثر كفاءة. وبعد انضمام الموظفين الجدد، يمكن تزويدهم ببرامج تدريب مخصصة وتكيفية يُنشئها الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث تُحدد أساليب التعلم المناسبة لكل فرد والفجوات المعرفية لديه.
وفقًا لدراسة حديثة أجراها معهد IBM Institute for Business Value (IBV) ، فإن تطوير مهارات جديدة للموظفين الحاليين يُعدّ التحدي الأكبر المتعلق بالمواهب بالنسبة لقادة الإدارة العليا (C-suite). صنف المديرون التنفيذيون في قطاع البيع بالتجزئة الذين شملهم الاستطلاع "الأمية التقنية" و"تطوير مهارات جديدة للمواهب الحالية" ضمن أبرز التحديات التي تواجه منظماتهم في الوقت الحالي. كما قدّر المديرون التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع أن أكثر من 41٪ من القوى العاملة لديهم ستحتاج إلى إعادة تأهيل مهني نتيجة تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأفاد نحو نصفهم إنهم يستثمرون في إعادة تأهيل الموظفين بدلاً من التوظيف من خارج المؤسسة.
طورت IBM حلول ذكاء اصطناعي للمساعدة في تلبية هذه الاحتياجات. ويمكن لقطاع التجزئة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM عبر ثلاث قنوات رئيسية. أولها ™IBM® watsonx، وهي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي المصممة لتسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن مهام سير العمل الأساسية، لتعزيز الإنتاجية. وتشمل منتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى لشركة ™IBM® watsonx Orchestrate و IBM® watsonx Code Assistant و ™IBM® watsonx Assistant. أما القناة الثالثة فهي عبر المنصات مفتوحة المصدر مثل Red Hat® OpenShift® AI، وتكامل سلس مع منتجات شركاء IBM.
أطلقت شركة IBM برنامج WatsonX لمساعدة الشركات على الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس. يتكون Watsonx من ™IBM® watsonx.ai، و™IBM® watsonx.data و IBM® watsonx.governance™. Watsonx.ai هو استوديو من الجيل التالي للمؤسسات، يُمكّن مطوري الذكاء الاصطناعي من تدريب النماذج والتحقق من صحتها وضبطها ونشرها، سواء باستخدام التعلم الآلي التقليدي أو قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك من خلال واجهة استخدام مفتوحة وسهلة. Watsonx.data هو مستودع بيانات يعتمد على بنية مستودع بحيرة البيانات وصيغ بيانات مفتوحة، تم تصميمه لإدارة بيانات المؤسسات لصالح نماذج الأساس. العنصر الثالث هو watsonx.governance، من المتوقع أن يصبح متاحًا في ديسمبر 2023، وهو عبارة عن مجموعة قوية من الأدوات لتحديد وتنفيذ عمليات حوكمة على مستوى المؤسسة، والتحكم في المخاطر.
وفي المستقبل، يمكن لتاجر تجزئة استخدام watsonx.data للوصول إلى كميات ضخمة من بيانات العملاء غير المُنظّمة والمتفرقة، ثم بناء نماذج باستخدام watsonx.ai للاستفادة من خوارزميات التوصية لتقديم تجارب تسوق مخصصة. وبموافقة العميل، وبناءً على مشترياته السابقة وسلوك التصفح، يمكن إنشاء أدوات تجربة افتراضية للمنتجات وتطوير مساعدين تفاعليين للتسوق. وبمجرد توفر watsonx.governance، يمكن دمجه في هذا المسار لمساعدة تجار التجزئة على إدارة بيانات العملاء بطريقة أخلاقية ومسؤولة.
بفضل هذه الأدوات المتاحة لهم، يتمتع تجار التجزئة بموقع متميز لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي كجزء أساسي من استراتيجياتهم، كما سيكونون مستعدين للتعامل مع المشهد الاستهلاكي المتسارع والمتزايد في التعقيد.
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