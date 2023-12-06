مع تحوّل قطاع البيع بالتجزئة نحو قاعدة مستهلكين رقمية أكثر تطلبًا، أصبح الذكاء الاصطناعي السلاح السري لتجار التجزئة لفهم هذا السلوك المتغيّر والاستجابة له بشكل أفضل. ومع بروز نماذج التسوق المخصصة للغاية، والقنوات المباشرة إلى المستهلك، وخدمات التوصيل، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد تجار التجزئة في تحقيق مجموعة من الفوائد تشمل تحسين تجربة العملاء، وتحوّل المواهب، وتعزيز أداء التطبيقات.

يتميز الذكاء الاصطناعي التوليدي بقدرته على التعامل مع مصادر البيانات المتنوعة مثل رسائل البريد الإلكتروني، والصور، ومقاطع الفيديو، وملفات الصوت، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. تُشكّل هذه البيانات غير المُنظّمة الأساس الذي يُبنى عليه تطوير النماذج وتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مستمر، ما يساعد على الحفاظ على كفاءته وتقديم قيمة على المدى الطويل. يمكن الاستفادة من هذه البيانات غير المُنظّمة في جوانب متعددة من عمليات البيع بالتجزئة، بما في ذلك تحسين خدمة العملاء من خلال روبوتات المحادثة، وتسهيل توجيه رسائل البريد الإلكتروني بشكل أكثر كفاءة. ومن الناحية العملية، قد يعني ذلك توجيه المستخدمين إلى الموارد المناسبة، سواء أكان ذلك من خلال ربطهم بالوكيل المناسب أم توجيههم إلى الأدلة الإرشادية والأسئلة الشائعة.

تُدرك شركات البيع بالتجزئة الحاجة إلى بناء استراتيجياتها حول الذكاء الاصطناعي، ودمجه في العديد من جوانب عملياتها. ووفقًا لأحدث دراسة للرؤساء التنفيذيين (CEO) من IBM، يركّز القادة في هذا القطاع بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز نمو الإيرادات، حيث يعتمد 42٪ من الرؤساء التنفيذيين في قطاع البيع بالتجزئة الذين شملهم الاستطلاع على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم العميق، والتعلم الآلي لتحقيق النتائج خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتتوافق هذه البيانات مع دراسة حديثة من IDC Europe، التي وجدت أن 40٪ من شركات البيع بالتجزئة والعلامات التجارية حول العالم ما زالت في مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين بدأ 21٪ منها بالفعل بالاستثمار في تنفيذ هذه التقنية.

وسيتضح تأثير هذه الاستثمارات خلال السنوات القادمة. تُشير توقعات حديثة صادرة عن شركة الأبحاث IHL Group إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له تأثير مالي إجمالي يبلغ 9.2 تريليون دولار أمريكي على قطاع البيع بالتجزئة بحلول عام 2029. ورغم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي شكّل فقط 9٪ من الأثر المالي لهذا القطاع في عام 2023، تتوقع IHL أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 78٪ من الأثر المالي الكلي بحلول عام 2029، أي ما يعادل 4.4 تريليون دولار في ذلك العام وحده.