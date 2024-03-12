ما هو بروتوكول نظام أسماء النطاقات؟

عندما يقدم عميل نظام أسماء النطاقات طلب خاص بنظام أسماء النطاقات لاستخدام اسم مضيف، مثل www.example.com, وتوصل سلسلة من الوظائف هذا الطلب بعنوان بروتوكول الإنترنت المقابل.كما تتيح هذه الوظائف المصادقة على عناوين بروتوكول الإنترنت (كل من IPv4 و IPv6) وتسهم في تسهيل استخدام الإنترنت من خلال ترجمة أسماء النطاقات القابلة للتخصيص إلى عناوين رقمية معقدة.

لإنجاز هذه الوظائف، يعتمد بروتوكول نظام أسماء النطاقات على أربعة أنواع من خوادم نظام أسماء النطاقات التي، تُسهم عند عملها بشكل صحيح، في جعل العملية سريعة وآمنة.وتستخدم خوادم نظام أسماء النطاقات سجلات نظام أسماء النطاقات- وسجلات مثل سجلات العنوان وسجلات CNAME التي تحتوي على معلومات توجه عملية الحل - لتوجيه طلبات نظام أسماء النطاقات بشكل صحيح.هذه السجلات عبارة عن ملفات نصية تُعرف باسم "ملفات نظام اسم المجال"، وهي مكتوبة بصيغة نظام أسماء النطاقات.

تُخزن الموارد على نظام أسماء نطاقات معتمد معروفة أيضًا باسم خوادم الأسماء الموثوقة. وهي تحتوي على معلومات تتعلق بالنطاق، بما في ذلك المدة التي سيحتفظ فيها الخادم بسجلات نظام أسماء النطاقات في ذاكرة التخزين المؤقت، وهي فترة تُعرف باسم مدة البقاء. كما تتيح هذه السجلات ربط النطاق والنطاقات الفرعية والتوجيه الصحيح لرسائل البريد الإلكتروني، والمساعدة في أمان نظام أسماء النطاقات والمزيد.