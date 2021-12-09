ما المقصود بإدارة القرارات؟

مع تقدم المزيد من المؤسسات نحو المزيد من التحول الرقمي لاكتساب ميزة تنافسية، تزداد توقعات العملاء والموظفون نحو تفاعلات رقمية مبسطة ومخصصة، بما في ذلك خيارات الخدمة الذاتية. باستخدام الأتمتة كحجر الزاوية في العمليات الرقمية، يمكن للشركات إنشاء عمليات وإعادة تصميمها لزيادة الإنتاجية والدقة والرضا.

إدارة القرارات هي مزيج من التعلم الآلي وقواعد العمل لمساعدة المؤسسات على فهم الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في عملية ما. عادةً ما تستخدم الشركات إدارة القرارات كجزء من نهج أوسع لأتمتة العمليات التجارية.

بعد تحديد العمليات التي ستتم أتمتتها، تعمل المؤسسة على إنشاء مهام سير العمل التي تحدد العملية. عند إصدار قرار بشأن الإجراء الذي يجب اتخاذه بعد ذلك في مهام سير العمل، يمكنك إنشاء نموذج قرار للمساعدة على تحديد ما سيحدث بعد ذلك.

السمة المميزة لإدارة القرارات هي أن البرنامج يتخذ القرار بدلاً من الإنسان. لذا، فإن إدارة القرار تحاكي بصورة فعالة عملية صناعة القرار البشرية من خلال نمذجة القرار للمهام الرقمية، خاصةً تلك التي تحتوي على إرشادات واضحة للوظيفة. باستخدام إدارة القرارات، يمكنك دمج قرارات متعددة مع المهام التلقائية لإنشاء عملية عمل آلية شاملة.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على أتمتة عملية التأهيل للموظفين الجدد، فإن إحدى الخطوات هي إعداد الوصول إلى موارد تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، تختلف العملية اعتمادًا على ما إذا كانت الوظيفة في الموقع أو عن بُعد أو بنظام هجين. يمكنك استخدام إدارة القرارات للوصول إلى سجلات الموظفين التي يمكن أن تساعد على تحديد احتياجات الفرد من تكنولوجيا المعلومات من دون تدخل بشري. ثم يعمل البرنامج بعد ذلك على تنفيذ مهام سير العمل المناسبة بناءً على احتياجات الفرد من تكنولوجيا المعلومات، مثل توفير الوصول المطلوب إلى الشبكة، أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الموظفين ومديرهم، أو شحن المعدات المادية إلى عناوين منازل الموظفين أو إعداد تذكرة عمل للمعدات التي ستُسلّم إلى محطات العمل في الموقع.

يمكّنك استخدام إدارة القرارات لاتخاذ القرارات الرقمية من جمع البيانات من مجموعة واسعة من المصادر في زمن شبه حقيقي، وهو أمر غير ممكن عادةً عندما يقوم البشر بأداء المهام. على سبيل المثال، يمكن للنظام استخدام خدمات المحتوى متعددة الأطراف، واستخراج المعلومات الذكي، وبيانات الطرف الأول وبيانات المستهلك التابعة لجهات خارجية.