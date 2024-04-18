تشمل الأهداف الرئيسية لعمليات البيانات ما يلي:
- التعاون: تسهيل التواصل بشكل أفضل بين الفرق المختلفة المشاركة في مسار البيانات مثل المهندسين والمحللين والعلماء وأصحاب المصلحة في الأعمال.
- التكامل: ربط الأدوات المختلفة المستخدمة عبر المسار بسلاسة مثل منصات الاستخراج والتحميل والتحويل (ETL) أو حلول ذكاء الأعمال (BI).
- الأتمتة: تنفيذ إجراءات الاختبار الآلي لضمان نتائج دقيقة مع تقليل التدخل اليدوي خلال كل مرحلة من مراحل العملية.
يتطلب تحقيق هذه الأهداف بفعالية ضمن البنية التحتية الحالية للمؤسسة مزيجًا من التقنيات، بما في ذلك أنظمة التحكم في الإصدارات (Git) لتتبع التغييرات في ملفات الشفرة أو التهيئة؛ ومسارات التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD)؛ والنقل بالحاويات باستخدام أدوات مثل Docker؛ وأطر عمل تنسيقية مثل Kubernetes؛ وحلول المراقبة؛ وخدمات التنبيه؛ وغيرها.