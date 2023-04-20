الثقة هي الركيزة التي يقوم عليها القطاع المصرفي. وعندما يفقد المستهلكون الثقة في قدرة البنك على إدارة المخاطر، يتعطّل النظام بالكامل. وقد شهدنا عواقب ذلك: أزمات مالية، وعمليات إنقاذ، وتآكل لرأس المال، وخسائر وظيفية واسعة. وباختصار، يثق العملاء في البنوك لحفظ أموالهم بأمان وإعادتها عند طلبها.
وهناك جانب آخر من الثقة على المستوى التشغيلي أيضًا. فالبنوك وموظفوها يعتمدون على نماذج المخاطر لضمان الحفاظ على السيولة، حتى في أصعب الظروف. وترتكز هذه الثقة على فهم البيانات التي تستند إليها نماذج المخاطر: من أين تأتي؟ أين تُستخدم؟ وما آثار أي تغيير يطرأ عليها؟
تعمل البنوك الكبرى اليوم على تنفيذ حلول لإدارة البيانات بهدف تبسيط اكتشافها، وضمان جودة الأصول، والتحكم بخصوصية البيانات. كما يتعين عليها الالتزام بلوائح الصناعة مثل BCBS 239، التي تركز على تعزيز قدرات تجميع بيانات المخاطر والإبلاغ عنها. ولضمان الامتثال، تحتاج المؤسسات إلى التحقق من دقة واكتمال عناصر البيانات المستخدمة في نماذج المخاطر. يساعد ذلك على ضمان أن تكون القرارات المتخذة موثوقة وذات جودة عالية.
وقبل أن يبدأ البنك عملية اعتماد نموذج المخاطر، يحتاج أولًا إلى فهم البيانات المستخدمة وكيف تتغير أثناء انتقالها من قاعدة البيانات إلى النموذج.
يُعد تتبّع دورة حياة البيانات—وهو عملية متابعة تدفق البيانات بمرور الوقت من المصدر إلى الوجهة داخل مسار البيانات—أمرًا ضروريًا لفهم دورة حياة البيانات بالكامل وضمان الامتثال التنظيمي. وتنطبق قيمة دورة حياة البيانات على مختلف الصناعات، غير أن هناك ثلاثة محاور رئيسية عند النظر في استخدامها داخل القطاع المصرفي:
تساعد حلول دورة حياة البيانات البنوك على رسم حركة البيانات بدءًا من أنظمة المصدر وقواعد البيانات، مرورًا بخطوط المعالجة والتحويل، وصولًا إلى استخدامها النهائي في نماذج المخاطر أو التقارير. ومن خلال رؤية دقيقة للنظام كاملًا، يمكن للبنوك تحديد المشكلات بسهولة أكبر مثل البيانات المفقودة أو غير المتسقة.
من خلال حل آلي لدورة حياة البيانات، يمكن للبنوك تدقيق عملياتها وإجراء تحليل للأثر للكشف عن أي انتهاكات محتملة للامتثال قبل أن تتفاقم، بفضل توفير رؤية شاملة للبيانات. ويساعد هذا المستوى من الوضوح في ضمان ألّا تؤدي التغييرات التي تطرأ بمرور الوقت إلى إدخال مخاطر جديدة على المؤسسة، كما يسهّل على البنوك الالتزام بالإرشادات التنظيمية، ويضمن قدرتها على الاستجابة السريعة لاحتياجات الأعمال المتغيرة.
يتيح الحل الآلي لدورة حياة البيانات للبنوك الحفاظ على مستوى عالٍ من الدقة في تقارير إدارة المخاطر دون الحاجة إلى مراجعة التعليمات البرمجية يدويًا. ويُعد ذلك ضروريًا للامتثال للمبادئ التنظيمية، مثل الواردة في BCBS 23، التي تفرض على البنوك إنتاج بيانات المخاطر بدقة وفي الوقت المناسب.
توفر حلول دورة حياة البيانات للبنوك الأدوات والتقنيات اللازمة لضمان الامتثال، وتعزيز الثقة في البيانات، وتحسين نماذج المخاطر لديها. ومن خلال فهم تدفّق البيانات داخل المؤسسة، يمكن للبنوك أن تكون أكثر ثقة في دقّة الإبلاغ عن المخاطر. ويمثّل هذا المستوى من الشفافية عنصرًا أساسيًا للحفاظ على ثقة المستهلكين في المؤسسات المصرفية حول العالم.
ولمساعدة العملاء على الاستفادة من دورة حياة البيانات، نوصي باستخدام IBM Cloud Pak for Data لعدة أسباب. يمكن لمهندسي البيانات مسح اتصالات البيانات في IBM Cloud Pak for Data لاسترداد النسب الفنية الكاملة تلقائيًا وعرض ملخص يتضمن معلومات عن جودة البيانات والبيانات الوصفية للأعمال للحصول على سياق إضافي. كما يمكن للمستخدمين رصد دورة حياة البيانات بدقة واتساق من خلال المسح الآلي لتقنيات الطرف الثالث مثل قواعد البيانات ومهام ETL وأدوات BI، باستخدام ميزة Data Lineage في Watson Knowledge Catalog المضمَّنة ضمن IBM Cloud Pak for Data.
وباختصار، تتيح قدرات دورة حياة البيانات في Cloud Pak for Data إجراء هندسة عكسية لكل عملية—سواء كانت داخل قاعدة بيانات أو تكامل أو أداة تحليل—لإنشاء خريطة توضّح مسار البيانات من المصدر إلى التطبيق النهائي. وتوفر هذه الخريطة النسب التقني العميق الذي يحتاجه مهندسو البيانات، وإصدارات تاريخية لعرض التغييرات بمرور الوقت، وسياقًا للأعمال يمكّن أي مستخدم من فهم رحلة البيانات المستخدمة في تقارير المخاطر بسرعة.
