ما هو المحوّل البرمجي؟

بينما تُستخدم المحولات البرمجية لتحويل الرمز البرمجي المصدر إلى رمز برمجي للآلة قابل للتنفيذ، فإن المحوّلات البرمجية الفورية هي نوع آخر من البرامج التي يمكن أن توفر وظائف مماثلة، ولكن من خلال آلية مختلفة.

فبدلاً من تحويل الرمز البرمجي المصدر، تقوم المحوّلات البرمجية الفورية إما بتنفيذ الرمز البرمجي المصدر مباشرةً أو استخدام رمز برمجي وسيط يُعرف باسم كود البايت (bytecode)، وهو تمثيل منخفض المستوى ومستقل عن المنصة للرمز البرمجي المصدر. يعمل كود البايت كوسيط بين الرمز البرمجي المصدر القابل للقراءة من قبل البشر والرمز البرمجي للآلة، وهو مصمم للتنفيذ بواسطة جهاز افتراضي (VM) بدلاً من تنفيذه مباشرة على أجهزة الكمبيوتر.

من الناحية النظرية، يمكن تنفيذ أي لغة برمجة إما باستخدام محوّل برمجي أو محوّل برمجي فوري. ومع ذلك، تميل لغات البرمجة الفردية إلى أن تكون أكثر ملاءمة للتحويل البرمجي أو التحويل البرمجي الفوري.

من الناحية العملية، قد يكون التمييز بين لغات المحوّل البرمجي ولغات المحوّل البرمجي الفوري غير واضح في بعض الأحيان - تمامًا مثل التمييز بين المحولات البرمجية والمحوّلات البرمجية الفورية أنفسها - حيث يمكن أن يتميز كلا النوعين من البرامج بميزات متداخلة. في حين أن بعض اللغات يتم تحويلها بشكل أكثر شيوعاً وبعضها يتم تحويلها فوريًا بشكل أكثر شيوعاً، فمن الممكن كتابة محول برمجي للغة يتم تحويلها فوريًا في أغلب الأحيان والعكس صحيح.

عادةً ما يتم إنشاء اللغات عالية المستوى مع وضع أحد نوعي التحويل - إما التحويل البرمجي أو التحويل البرمجي الفوري - في الاعتبار، ولكنها تكون عبارة عن اقتراحات أكثر من كونها قيودًا صارمة. على سبيل المثال، غالبًا ما يشار إلى BASIC على أنها لغة يتم تحويلها فوريًا و C لغة يتم تحويلها برمجيًا، ولكن توجد محولات برمجية للغة BASIC تمامًا كما توجد محولات برمجية فورية للغة C.

يكمن الاختلاف الأساسي بين المحولات البرمجية الفورية والمحولات البرمجية في التوقيت والتحسين. يحاول كلا النوعين من البرامج تحويل الرمز البرمجي المصدر إلى رمز برمجي هدف يقوم بوظيفته أولاً ثم يتم تحسينه.

اعتمادًا على بيئة التشغيل، قد يكون الرمز البرمجي الذي يخضع للتحويل البرمجي أو التحويل البرمجي الفوري أكثر ملاءمة للتشغيل بكفاءة مع مراعاة قدرات الأجهزة والذاكرة وسعة التخزين. اعتمادًا على قيود أي برنامج أو تطبيق أو جهاز معين، قد يؤدي التحويل البرمجي أو التحويل البرمجي الفوري أو مزيج من الاثنين معًا إلى أفضل النتائج.

وبالتالي، لا يمكن للتفسير أن يحل محل التحويل البرمجي بالكامل، لكنه يمكن أن ينقل مهامه إلى الخلفية عبر عملية تحويل تدريجية. تستخدِم المحوِّلات البرمجية استراتيجية التحويل المسبق (AOT) التي تقوم بتحويل الكود المصدر إلى الكود الهدف بالكامل قبل إنشاء ملف قابل للتنفيذ.

وبدلاً من ذلك، تقوم المحولات البرمجية الفورية إما بتشغيل الرمز مباشرةً كما يتطلب التطبيق أو استخدام كود بايت كوسيط لإخراج الرمز البرمجي المصدر القابل للتنفيذ بواسطة الأجهزة الافتراضية. وبهذه الطريقة، قد توفر المحولات البرمجية الفورية بعض التسريع أو المرونة، ولكن في مرحلة ما، يجب توفير مجموعة من تعليمات الآلة المنفذة مباشرةً بالقرب من نهاية الواجهة الأمامية والخلفية للتنفيذ.

في بعض الحالات، عندما تمثل الكفاءة خفيفة الوزن أولوية، يمكن أن تكون المحولات البرمجية الفورية الخاصة أفضل من المحولات البرمجية لقدرتها على إجراء التحويل في الوقت المناسب (JIT). في الوقت المناسب (JIT) هي استراتيجية تقوم بتحويل أجزاء من الرمز البرمجي المصدر إلى الرمز البرمجي الهدف في مخزن ذاكرة مؤقت للتنفيذ الفوري. تقوم استراتيجية في الوقت المناسب (JIT) بتحويل الرمز البرمجي عند الطلب، والجمع بين كفاءة التحويل لمرة واحدة التي يتميز بها المحول البرمجي التقليدي مع توفير المرونة لتنفيذ الرمز البرمجي بشكل متكرر - غالباً أسرع من المحولات البرمجية الفورية القياسية عبر كود البايت.

ومع ذلك، ومع ازدياد التوجهات الحديثة نحو التحويل البرمجي الفوري (JIT) إلى جانب تفسير البايت كود حسب الحالة، يتم تصميم العديد من المحوِّلات البرمجية لتوفير ميزات التحويل البرمجي والتفسير معًا. ويؤدي هذا التداخل إلى المزيد من طمس الخطوط الفاصلة بين الفئتين.