تواجه المنظمات ضغوطًا متزايدة للانتقال إلى سحابة في عالم المقاييس والخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات الفورية، والتي تستفيد جميعها من مرونة الحوسبة السحابية وقابليتها للتوسع. يعد فحص قدرات السحابة ونضجها عنصرًا رئيسيًا من عناصر التحول الرقمي ويمثل تبني السحابة جانبًا إيجابيًا هائلاً. تعتقد شركة McKinsey أنها تقدم فرصة بقيمة 3 تريليونات USD 3 trillion (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com) وينظر جميع قادة السحابة المستجيبين - ما يقرب من (99٪) - إلى السحابة على أنها حجر الأساس في إستراتيجيتهم الرقمية، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Deloitte (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com).

تتطلب إستراتيجية السحابة الناجحة تقييمًا شاملاً لمستوى نضج السحابة. يُستخدم هذا التقييم لتحديد الإجراءات—مثل الارتقاء بمستوى التكنولوجيا القديمة وتعديل مهام سير العمل التنظيمية—التي تحتاج المنظمة إلى اتخاذها لتحقيق أقصى استفادة من مزايا السحابة وتحديد أوجه القصور الحالية. نماذج نضج السحابة (CMMs) هي أدوات رائعة لهذا التقييم.

هناك العديد من نماذج نضج السحابة (CMMs) على أرض الواقع ويجب على المنظمات اختيار ما يلبي احتياجات عملهم بشكل أفضل. تعد المشاركة في تقييم مستوى نضج السحابة المكون من ثلاث مراحل باستخدام النماذج التالية: نموذج نضج تبني السحابة ونموذج نضج أمان السحابة ونموذج نضج السحابة الأصلية نقطة انطلاق جيدة للعديد من المنظمات.