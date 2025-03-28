مجموعة من الموظفين غير الرسميين مجتمعون حول مكتب، وأحدهم يدون الملاحظات.

17 مايو 2024

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  • نماذج نضج السحابة (CMMs) هي أدوات مفيدة لتقييم جاهزية المنظمة لتبني سحابة وتقييم الوضع الأمني لها.
  • يتيح تبني السحابة فرص عمل هائلة—تصل قيمتها إلى 3 تريليون USD 3 trillion (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com)—كما تؤدي الأوضاع السحابية الأكثر نضجًا إلى زيادة عائد الاستثمار السحابي وتحقيق تحولات رقمية أكثر نجاحًا.
  • هناك العديد من نماذج نضج السحابة (CMMs) على أرض الواقع وتحتاج المنظمات إلى اختيار ما هو أكثر ملاءمةً لأعمالها واحتياجاتها. يمكن استخدام نماذج نضج السحابة (CMMs) بشكل فردي، أو بالاشتراك مع بعضها البعض.

 

لماذا الانتقال إلى السحابة؟

تواجه المنظمات ضغوطًا متزايدة للانتقال إلى سحابة في عالم المقاييس والخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات الفورية، والتي تستفيد جميعها من مرونة الحوسبة السحابية وقابليتها للتوسع. يعد فحص قدرات السحابة ونضجها عنصرًا رئيسيًا من عناصر التحول الرقمي ويمثل تبني السحابة جانبًا إيجابيًا هائلاً. تعتقد شركة McKinsey أنها تقدم فرصة بقيمة 3 تريليونات USD 3 trillion (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com) وينظر جميع قادة السحابة المستجيبين - ما يقرب من (99٪) - إلى السحابة على أنها حجر الأساس في إستراتيجيتهم الرقمية، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Deloitte (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com).

تتطلب إستراتيجية السحابة الناجحة تقييمًا شاملاً لمستوى نضج السحابة. يُستخدم هذا التقييم لتحديد الإجراءات—مثل الارتقاء بمستوى التكنولوجيا القديمة وتعديل مهام سير العمل التنظيمية—التي تحتاج المنظمة إلى اتخاذها لتحقيق أقصى استفادة من مزايا السحابة وتحديد أوجه القصور الحالية. نماذج نضج السحابة (CMMs) هي أدوات رائعة لهذا التقييم.

هناك العديد من نماذج نضج السحابة (CMMs) على أرض الواقع ويجب على المنظمات اختيار ما يلبي احتياجات عملهم بشكل أفضل. تعد المشاركة في تقييم مستوى نضج السحابة المكون من ثلاث مراحل باستخدام النماذج التالية: نموذج نضج تبني السحابة ونموذج نضج أمان السحابة ونموذج نضج السحابة الأصلية نقطة انطلاق جيدة للعديد من المنظمات.

نموذج نضج اعتماد السحابة

يساعد نموذج النضج هذا على قياس مستوى نضج السحابة في المنظمة بشكل إجمالي. ويحدد التقنيات ومدى المعرفة الداخلية التي تمتلكها المنظمة، ومدى ملاءمة ثقافتها لتبني الخدمات المدارة، وتجربة فريق عمليات التطوير، والمبادرات التي يمكن أن تبدأ فيها للانتقال إلى السحابة وغير ذلك الكثير. التقدم على طول هذه المستويات خطي، لذلك يجب على المنظمة إكمال مرحلة واحدة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

  • الإرث: لن يكون لدى المنظمات في بداية رحلتها تطبيقات أو أحمال تشغيل جاهزة للسحابة أو حتى خدمات سحابية أو بنية تحتية سحابية.
  • النضج على أساس الحاجة: المستوى التالي هو النضج على أساس الحاجة، الذي يعني على الأرجح أن المؤسسة قد بدأت رحلتها في استخدام تقنيات السحابة مثل البنية التحتية كخدمة (IaaS)، وهو أدنى مستوى للتحكم في الموارد في السحابة. يتلقى عملاء البنية التحتية كخدمة (IaaS) موارد الحوسبة والشبكة والتخزين على أساس الطلب عبر الإنترنت، وبأسعار حسب الاستهلاك.
  • قابلة للتكرار: بدأت المنظمات في هذه المرحلة في إجراء المزيد من الاستثمارات في السحابة. قد يشمل ذلك إنشاء مركز التميز السحابي (CCoE) وفحص قابلية توسع الاستثمارات السحابية الأولية. والأهم من ذلك، أن المنظمة أنشأت عمليات قابلة للتكرار لنقل التطبيقات وتدفقات العمل والبيانات إلى السحابة في الوقت الحالي.
  • مُحسّنة: تعمل البيئات السحابية الآن بكفاءة وتتبع كل حالة استخدام جديدة نفس الأساس الذي وضعته المنظمة.
  • المستوى المتقدم في السحابة: أصبحت المؤسسة الآن تعتمد على السحابة في معظم، إن لم يكن جميع، مسارات عملها. كل شيء يعمل بسلاسة وكفاءة، وجميع الأطراف المعنية على دراية بقدرة السحابة على تحقيق الأهداف التجارية.

نموذج نضج أمان السحابة

يعد تعزيز الوضع الأمني أمرًا بالغ الأهمية لأي منظمة تنتقل إلى السحابة. يمكن أن تكون السحابة أكثر أمانًا من مراكز البيانات المحلية، وذلك بفضل السياسات والمواقف الحاسمة التي يستخدمها مزودو السحابة. وإعطاء الأولوية لأمن السحابة أمر مهم بالنظر إلى أن الانتهاكات القائمة على السحابة العامة غالبًا ما تستغرق شهورًا لتصحيحها ويمكن أن يكون لها عواقب مالية خطيرة وأضرارًا شديدة بالسمعة.

يمثل أمان السحابة الشراكة بين مزود الخدمة السحابية (CSP) والعميل. يقدم مزودو الخدمة السحابية (CSPs) شهادات تثبت الأمان الكامن في عروضهم، ولكن العملاء الذين يقومون بالبناء في السحابة قد يقدمون تكوينات خاطئة أو يحدثون مشكلات أخرى أثناء بنائهم على البنية التحتية السحابية. لذا يجب على مزودو الخدمة السحابية (CSPs) والعملاء التعاون لإنشاء بيئات آمنة والحفاظ عليها.

يتمتع تحالف أمان الحوسبة السحابية، الذي تعد ®IBM عضوًا فيه، بنموذج نضج أمان السحابة (CSMM) (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com) الذي يحظى بقبول واسع. يوفر النموذج أساسًا جيدًا للمنظمات التي تتطلع إلى تضمين الأمان بشكل أفضل في بيئاتها السحابية.

قد لا ترغب المنظمات أو قد لا تحتاج إلى تبني النموذج بأكمله، ولكن يمكنها استخدام أي من عناصره المنطقية. تدور المراحل الخمس للنموذج حول مستوى أتمتة الأمان في المنظمة.

  • بلا أتمتة: يقوم متخصصو الأمن بتحديد الحوادث والمشكلات ومعالجتها يدويًا من خلال لوحات المعلومات.
  • البرامج النصية التي يتم تنفيذها يدويًا: تتضمن هذه المرحلة المزيد من عمليات الاتحاد والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، على الرغم من أن معظم الأتمتة لا تزال تُنفذ يدويًا.
  • مسارات الحماية Guardrails: تتضمن مكتبة أتمتة أكبر تتوسع في مسارات حماية متعددة للحسابات، وهي سياسات حوكمة عالية المستوى للبيئة السحابية.
  • الأتمتة الشاملة: في هذه المرحلة، يتم دمج كل شيء في البنية التحتية ككود (IaC) ويصبح استخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA) والاتحادات شائعًا.

نماذج نضج السحابة الأصلية

يشير نموذجا النضج الأول والثاني بشكل أكبر إلى مدى استعداد المنظمة بشكل عام؛ ويُستخدم نموذج نضج السحابة الأصلية (CNMM) لتقييم قدرة المنظمة على إنشاء تطبيقات (سواء تم إنشاؤها داخليًا أو من خلال أدوات مفتوحة المصدر) وأحمال تشغيل السحابة الأصلية. وفقًا لشركة Deloitte (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com)، فإن 87٪ من قادة السحابة يتبنون تطوير السحابة الأصلية.

كما هو الحال في النماذج الأخرى، يجب على قادة الأعمال فهم أهداف أعمالهم أولاً قبل الغوص في هذا النموذج. ستساعد هذه الأهداف على تحديد مرحلة النضج اللازمة للمنظمة. ويحتاج قادة الأعمال أيضًا إلى إلقاء نظرة على تطبيقات شركتهم الحالية وتحديد الإستراتيجية الأكثر ملاءمة للانتقال إلى السحابة.

يمكن أن تعمل معظم التطبيقات التي تم إجراء "الرفع والنقل" لها في بيئة سحابية ولكنها قد لا تجني الفوائد الكاملة التي توفرها السحابة. غالبا ما تقرر المؤسسات الناضجة في استخدام البيئات السحابية أنه من الأكثر فعالية إنشاء تطبيقات سحابية أصلية لأدواتها وخدماتها الأكثر أهمية.

طرحت شركة Cloud Native Computing Foundation نموذجها الخاص.

  • المستوى 1 - البناء: تكون المؤسسة في مرحلة ما قبل الإنتاج فيما يتعلق بتطبيق واحد لإثبات المفهوم (POC) وتتمتع حالياً بدعم محدود على مستوى المؤسسة. يدرك قادة الأعمال فوائد السحابة الأصلية، وعلى الرغم من حداثة التكنولوجيا، إلا أن أعضاء الفريق لديهم فهم تقني أساسي.
  • المستوى الثاني – التشغيل: تستثمر الفرق في التدريب والمهارات الجديدة وتظهر المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل المنظمة. تُطور طرق عمل عمليات التطوير من خلال التعاون بين مهندسي السحابة ومجموعات المطورين. وبفضل هذا التغيير التنظيمي، تظهر فرق جديدة وتنشأ مجموعات مشاريع مرنة وتُؤسس حلقات التعليقات والاختبار.
  • المستوى الثالث – المقياس: أصبحت إستراتيجية السحابة الأصلية هي النهج المفضل حاليًا. الكفاءة آخذة في الازدياد، وهناك زيادة في موافقة الأطراف المعنية وأصبحت السحابة الأصلية محور التركيز الأساسي. بدأت المنظمة في تنفيذ سياسات shift-left وتدريب جميع الموظفين على المبادرات الأمنية بشكل فعال. يتميز هذا المستوى غالبًا بدرجة عالية من المركزية وتحديد واضح للمسؤوليات، ومع ذلك تحدث الأعطال في العملية وقد تنخفض السرعة.
  • المستوى الرابع – التحسين: في المستوى الرابع، تكون السحابة هي البنية التحتية الافتراضية لجميع الخدمات. ويوجد التزام كامل من القيادة ويدور تركيز الفريق بشكل كبير حول تحسين تكلفة السحابة. تستكشف المنظمة المجالات التي يجب تحسينها والعمليات التي يمكن رفع كفاءتها. تنتقل الخبرة والمسؤوليات السحابية من الاقتصار على المطورين إلى جميع الموظفين من خلال أدوات الخدمة الذاتية. تبنت مجموعات متعددة نظام Kubernetes لنشر تطبيقات الحاوية وإدارتها. وبفضل وجود منصة قوية وراسخة، يمكن أن تبدأ عملية اللامركزية بجدية.
  • المستوى 5 - التحسين: في هذه المرحلة، يكون لدى الشركة ثقة كاملة في فريق التكنولوجيا ويتم إدماج الموظفين في جميع أقسام الشركة في بيئة السحابة الأصلية. يتم تحديد ملكية الخدمات وتوزيعها على فرق تتمتع بالاكتفاء الذاتي. تصبح فرق عمليات التطوير (DevOps) و DevSecOps تعمل بكفاءة، وتتمتع بمهارات عالية، ويتم توسيع نطاقها بالكامل تشعر الفرق بالراحة مع التجريب ومهارة في استخدام البيانات لاتخاذ القرارات الملائمة للشركة. تعزز ممارسات البيانات الدقيقة جهود التحسين وتمكن المؤسسة من اعتماد ممارسات FinOps بشكل أكبر. تسير العمليات بسلاسة، وتم تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى، وتمتلك المؤسسة منصة مرنة تلبي احتياجاتها.

ما الخيار الأفضل لمنظمتي؟

يحدد مستوى نضج سحابة المنظمة المزايا ودرجة الاستفادة من الانتقال إلى السحابة. لن تصل كل المنظمات - أو قد لا ترغب - في الوصول إلى أعلى مستويات النضج في كل من النماذج الثلاثة التي تمت مناقشتها هنا أو جميعها. إلا إنه من المرجح أن تجد المنظمات صعوبة في المنافسة دون الوصول إلى مستوى معين من نضج السحابة، حيث أن 70% من أحمال التشغيل ستكون على السحابة بحلول عام 2024، وفقًا لشركة Gartner (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com).

كلما كانت البنية التحتية السحابية للمنظمة والأمان وحالة تطبيقات السحابة الأصلية أكثر نضجًا، كلما كانت السحابة أكثر نفعًا. من خلال فحص شامل لقدرات السحابة الحالية وخطة لزيادة النضج، يمكن للمنظمة زيادة كفاءة إنفاقها على السحابة وزيادة المزايا السحابية.

تعزيز مستوى نضج السحابة مع ®IBM

يساعد الانتقال السحابي باستخدام IBM Instana Observability على إعداد المنظمات للنجاح في كل مرحلة من مراحل عملية الانتقال (التخطيط والانتقال والتشغيل) للتأكد من أن التطبيقات والبنية التحتية تعمل بسلاسة وكفاءة. توفر ®Instana العديد من الحلول التي تساعد المنظمات على إنشاء بيئات وعمليات سحابية أكثر نضجًا، بدءًا من تحديد خطوط الأداء الأساسية وتهيئة البنية التحتية ووصولاً إلى تحديد الأعطال ومراقبة تجربة المستخدم النهائي.

ومع ذلك، فإن انتقال التطبيقات والبنية التحتية والخدمات إلى السحابة لا يكفي لتحقيق التحول الرقمي الناجح. تحتاج المنظمات إلى إستراتيجية مراقبة سحابية فعالة تستخدم أدوات فائقة الإمكانات لتتبع مقاييس الأداء الرئيسية—مثل وقت الاستجابة واستخدام الموارد ومعدلات ظهور الخطأ—لتحديد المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على موارد السحابة وأداء التطبيقات.

توفر ®Instana رؤية شاملة وفورية للحالة العامة للبيئات السحابية. كما تتيح لفرق تقنية المعلومات مراقبة موارد السحابة وإدارتها بشكل استباقي عبر منصات متعددة، مثل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform.

يمكن أن تحسن منصة IBM Turbonomic عملية تسليم موارد الحوسبة والتخزين والشبكة بشكل استباقي داخل المجموعات لتجنب الإفراط في التزويد ولزيادة عائد الاستثمار. سواء أكانت منظمتك تتبع إستراتيجية السحابة أولاً أم السحابة الهجينة أم السحابة المتعددة، يمكن أن تساعد أتمتة منصة ®Turbonomic المدعومة بالذكاء الاصطناعي على خفض التكاليف مع الحفاظ على الأداء من خلال التحسين التلقائي والمستمر للسحابة.

 

المؤسس

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

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