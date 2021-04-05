ظاهريًا، قد يبدو سؤال: "ما المقصود بالتكامل السحابي؟" سؤالًا بسيطًا. على المستوى الأكثر أساسية، يعني التكامل السحابي جمع بيئات سحابة متعددة معًا - إما في شكل نشر هجين أو سحابة عامة متعددة - حتى تتمكن من العمل كبنية تكنولوجيا معلومات أساسية متماسكة للمؤسسة.
ومع ذلك، فإن التعمق في هذا المفهوم يكشف لنا أنه ليس بسيطًا على الإطلاق. لا يقتصر الأمر على وجود عدد لا يحصى من التحديات التقنية التي يجب التغلب عليها فحسب، بل يجب على المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات أيضًا التعامل مع عدد من القضايا الوظيفية؛ أي لماذا تريد دمج السحابة، وما نوع سير العمل الذي تريد أن تدعمه؟
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
من المتوقع أن تشهد سوق منصات تكامل السحابة الهجينة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14% بين عامَي 2018 و2023، وفقًا لتقرير Research and Markets. إن دوافع هذا النشاط عديدة ومتنوعة. إذ تتطلّع بعض المؤسسات إلى استخدام الموارد المتكاملة لدعم التطبيقات والخدمات في الوقت الفعلي، بينما تتطلّع مؤسسات أخرى إلى زيادة القدرات المتاحة من الأتمتة لمنصات المكاتب الخلفية والمنصات التي تواجه العملاء. توفر السحابات المتكاملة أيضًا دعمًا أفضل لتطبيقات الأجهزة المحمولة وتوفر خيارات أسهل للنشر وقابلية التوسع في جميع المجالات.
لا عجب إذن في أن منصات التكامل السحابي تكتسب شعبية، ولكن ما الذي ينبغي للمديرين التنفيذين للمعلومات أن يبحثوا عنه في هذا الفرع الجديد من تقنية تكنولوجيا المعلومات؟
أولًا، ينبغي أن توفّر المنصّة حماية قوية للبيانات، سواء في أثناء تخزينها أو في أثناء انتقالها. وفي بعض مناطق العالم - وخاصةً في أوروبا - لا يُعد هذا مجرد توجّه ذكي، بل متطلبًا تنظيميًا.
هناك قدرة رئيسية أخرى وهي إنشاء مصادقة مناسبة بين وحدات التحكم في البيانات والمعالجين، لأن هذا هو المجال الذي من المرجح أن يستهدفه المخترقون اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التكامل شاملًا لجميع حالات الاستخدام التي تتضمن نقل البيانات الدفعية إلى تطبيقات المؤسسة. هذا الأمر مهم بشكل خاص للأحمال الثقيلة للغاية، كما هو الحال عندما يقوم علماء البيانات بسحب أصول رقمية جديدة إلى سير العمل الخاص بهم أو عندما تقوم فِرق التسويق بتتبع الأحداث في الوقت الفعلي لاكتساب رؤى جديدة أو إطلاق قنوات جديدة.
من الناحية المثالية، يجب أن يكون الانتقال من البنية التحتية التقليدية إلى السحابة المتكاملة سلسًا، دون أي انقطاع أو فترة تعطل. غير أن تحقيق ذلك يتطلب عددًا من الخطوات التحضيرية. قد تشمل هذه الخطوات إنشاء اتصال عالي السرعة ومتوفر بشكل كبير وتنفيذ استراتيجية تكرار في الوقت الفعلي يمكنها أن تحاكي الخدمات في أثناء الترحيل، حتى مع إضافة بيانات جديدة إلى البيئة.
إحدى أهم التقنيات في بنية السحابة المتكاملة هي الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN). لا يقتصر الأمر على توفير السرعة والمرونة المطلوبة لنقل البيانات والتطبيقات عبر البِنى الموزعة فحسب، بل يمكن أيضًا تنفيذه بتشفير مدمج لتأمين البيانات في أثناء الحركة بشكل أفضل.
ومع ذلك، فإن الغرض من التكامل السحابي في نهاية المطاف ليس فقط لتبسيط البنية التحتية أو زيادة الموارد، ولكن أيضًا لتعزيز التعاون بين العاملين في مجال المعرفة. وتُعدّ خيارات الاستضافة والتخزين العديدة التي توفرها السحابة الهجينة مثالية لمشاركة البيانات وأدوات التحليلات بين العديد من العاملين، حتى أولئك الذين تفصل بينهم مسافات كبيرة.
من الصعب تحديد كيفية تصميم هذه البِنى بالضبط، حيث سيكون لكل مؤسسة متطلباتها وأهدافها التشغيلية. ومن المرجح أن يتم الاحتفاظ بالبيانات الحساسة في السحابات المحلية، وكذلك البيانات التي يجب أن يصل إليها الموظفون الرئيسيون بسرعة. من ناحية أخرى، ستنتقل أحمال التشغيل كبيرة الحجم في الغالب إلى السحابات العامة، ما دامت هناك سياسات وأنظمة لضمان الأمان المناسب.
بأي مقياس تقريبًا، فإن البيئة السحابية المتكاملة هي حل عملي أكثر بكثير من السحابات المتباينة.
الإجابة الأعمق على السؤال "ما المقصود بالتكامل السحابي؟" هي أنه عملية منع تكرار البنية التحتية القائمة على الصومعة، وهو أحد أكبر تحديات مركز البيانات في السحابة.
يتطلب التكامل السحابي تخطيطًا دقيقًا، وإذا كنت تفتقر إلى المهارات الداخلية، فإن العمل مع شريك موثوق به يمكن أن يساعد في جعل بيئة السحابة تعمل بكفاءة كاملة وبشكل سريع، دون الوقوع في أخطاء مكلفة على طول الطريق.
أشجّعك على التعمّق أكثر في فهم كيفية إيجاد مسار غير مُعطِّل للانتقال إلى السحابة لمؤسستك، ثم استكشاف خيارات التكامل السحابي المتاحة لبدء التخطيط للمسار الأنسب لشركتك.
جرِّب الإصدار التجريبي المجاني من IBM API Connect أو تواصَل مع خبرائنا لمناقشة احتياجاتك. سواء أكنت جاهزًا لتحسين إدارة واجهات برمجة التطبيقات لديك أو تريد معرفة المزيد، نحن هنا لدعم التحول الرقمي لمؤسستك.
اكتشف الإمكانات الكاملة لعمليات التكامل مع الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. حدِّد موعدًا لاجتماع مع خبرائنا أو استكشف وثائق منتجاتنا للبدء.
عزِّز أعمالك باستخدام حلول المراسلة الآمنة وعالية الأداء من IBM MQ. ابدأ تجربتك المجانية أو تواصَل مع خبيرنا لاستكشاف كيفية تحويل العمليات باستخدام IBM MQ.
جرِّب نقل الملفات بشكل أسرع وأكثر أمانًا—بأي حجم وأي مسافة. جرِّب IBM Aspera اليوم وتمكَّن من تبسيط سير عمل البيانات بكفاءة عالية السرعة.
تمكَّن من تحويل عملك من خلال توصيل التطبيقات والبيانات دون عناء. ابدأ تجربتك المجانية اليوم وتعرَّف على كيفية تبسيط رحلة التكامل لديك باستخدام IBM App Connect.
تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز المرونة عبر واجهات برمجة التطبيقات، والتطبيقات، والأحداث، والملفات، والعمليات بين الشركات (B2B)/التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
أطلِق العنان لإمكانات الأعمال مع حلول التكامل من IBM، والتي تربط التطبيقات والأنظمة للوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة وأمان.
اكتشِف قدرات جديدة وعزِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات IBM الاستشارية للسحابة. اكتشِف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال استراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.