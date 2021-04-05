ما المقصود بالتكامل السحابي؟

من المتوقع أن تشهد سوق منصات تكامل السحابة الهجينة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14% بين عامَي 2018 و2023، وفقًا لتقرير Research and Markets. إن دوافع هذا النشاط عديدة ومتنوعة. إذ تتطلّع بعض المؤسسات إلى استخدام الموارد المتكاملة لدعم التطبيقات والخدمات في الوقت الفعلي، بينما تتطلّع مؤسسات أخرى إلى زيادة القدرات المتاحة من الأتمتة لمنصات المكاتب الخلفية والمنصات التي تواجه العملاء. توفر السحابات المتكاملة أيضًا دعمًا أفضل لتطبيقات الأجهزة المحمولة وتوفر خيارات أسهل للنشر وقابلية التوسع في جميع المجالات.

لا عجب إذن في أن منصات التكامل السحابي تكتسب شعبية، ولكن ما الذي ينبغي للمديرين التنفيذين للمعلومات أن يبحثوا عنه في هذا الفرع الجديد من تقنية تكنولوجيا المعلومات؟

أولًا، ينبغي أن توفّر المنصّة حماية قوية للبيانات، سواء في أثناء تخزينها أو في أثناء انتقالها. وفي بعض مناطق العالم - وخاصةً في أوروبا - لا يُعد هذا مجرد توجّه ذكي، بل متطلبًا تنظيميًا.

هناك قدرة رئيسية أخرى وهي إنشاء مصادقة مناسبة بين وحدات التحكم في البيانات والمعالجين، لأن هذا هو المجال الذي من المرجح أن يستهدفه المخترقون اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التكامل شاملًا لجميع حالات الاستخدام التي تتضمن نقل البيانات الدفعية إلى تطبيقات المؤسسة. هذا الأمر مهم بشكل خاص للأحمال الثقيلة للغاية، كما هو الحال عندما يقوم علماء البيانات بسحب أصول رقمية جديدة إلى سير العمل الخاص بهم أو عندما تقوم فِرق التسويق بتتبع الأحداث في الوقت الفعلي لاكتساب رؤى جديدة أو إطلاق قنوات جديدة.