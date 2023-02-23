مجموعات موارد Azure هي مجموعات منطقية من الأجهزة الافتراضية وحسابات التخزين والشبكات الافتراضية وتطبيقات الويب وقواعد البيانات وخوادم قواعد البيانات. يمكنك استخدامها لتجميع الموارد ذات الصلة لتطبيق ما وتقسيمها إلى مجموعات للإنتاج وغير الإنتاج، أو أي هيكل تنظيمي آخر تفضله.

يوفر نموذج إدارة مجموعات موارد Azure أربعة مستويات، أو "نطاقات" للإدارة، تُستخدم لتنظيم مواردك.

مجموعات الإدارة: هذه المجموعات عبارة عن حاويات لإدارة الوصول والسياسة والامتثال للاشتراكات متعددة. ترث جميع الاشتراكات في مجموعة الإدارة تلقائيا الشروط المطبقة على مجموعة الإدارة. غالبا ما يتم استخدامها لتجميع الاشتراكات حسب القسم الداخلي أو المنطقة الجغرافية.

هذه المجموعات عبارة عن حاويات لإدارة الوصول والسياسة والامتثال للاشتراكات متعددة. ترث جميع الاشتراكات في مجموعة الإدارة تلقائيا الشروط المطبقة على مجموعة الإدارة. غالبا ما يتم استخدامها لتجميع الاشتراكات حسب القسم الداخلي أو المنطقة الجغرافية. الاشتراكات: يربط الاشتراك بين حسابات المستخدمين والموارد التي تم إنشاؤها بواسطة حسابات المستخدمين تلك. يحتوي كل اشتراك على حدود أو حصص نسبية على عدد الموارد التي يمكنك إنشاؤها واستخدامها. يمكن للمجموعة استخدام الاشتراكات لإدارة التكاليف والموارد التي يتم إنشاؤها بواسطة المستخدمين أو الفرق أو المشاريع. عادةً ما يكون الاشتراك بمثابة تطبيق.

يربط الاشتراك بين حسابات المستخدمين والموارد التي تم إنشاؤها بواسطة حسابات المستخدمين تلك. يحتوي كل اشتراك على حدود أو حصص نسبية على عدد الموارد التي يمكنك إنشاؤها واستخدامها. يمكن للمجموعة استخدام الاشتراكات لإدارة التكاليف والموارد التي يتم إنشاؤها بواسطة المستخدمين أو الفرق أو المشاريع. عادةً ما يكون الاشتراك بمثابة تطبيق. مجموعات الموارد: مجموعة الموارد عبارة عن حاوية منطقية يتم من خلالها نشر وإدارة موارد Azure مثل تطبيقات الويب وقواعد البيانات وحسابات التخزين.

مجموعة الموارد عبارة عن حاوية منطقية يتم من خلالها نشر وإدارة موارد Azure مثل تطبيقات الويب وقواعد البيانات وحسابات التخزين. الموارد: الموارد هي مثيلات للخدمات التي تقوم بإنشائها مثل الأجهزة الافتراضية أو التخزين أو قواعد بيانات SQL.

أحد العوامل المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار عند إدارة هذه النطاقات هو أن هناك فرقًا بين اشتراك Azure مقابل مجموعة الإدارة. لا يمكن لمجموعة الإدارة أن تتضمن مورد Azure. يمكن أن يتضمن فقط مجموعات الإدارة أو الاشتراكات الأخرى. توفر مجموعات إدارة Azure مستوى من التنظيم أعلى من اشتراكات Azure—على سبيل المثال، إذا كان الاشتراك يمثل تطبيقًا، فقد تحتوي مجموعة إدارة Azure على جميع التطبيقات التي يديرها هذا القسم. أيضًا، لا توجد بنية لمجموعة موارد "متداخلة" في Azure - من أجل "تداخل" مجموعات الأذونات، ستحتاج إلى استخدام مجموعة من الأذونات على المستويات المختلفة المذكورة سابقًا. تأكد أيضا من التمييز بين مفهوم مجموعة موارد Azure و"مجموعة توفر Azure". مجموعة التوافر في Azure هي تجميع منطقي للأجهزة الافتراضية لإعلام Azure بكيفية إنشاء تطبيقك لحماية توافر تطبيقك.