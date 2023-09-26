ما المقصود بدرجة Apdex؟

يتم تشجيع المؤسسات على التقاط العديد من مقاييس الأداء المتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها حتى تتمكن من فهم الأداء بشكل أفضل واكتشاف المشكلات وتحديد طرق تحسين السلامة العامة لتلك التطبيقات. يمكن أن تساهم كل هذه المقاييس في تحسين رضا المستخدم بشكل عام. ولكن قد يكون من الصعب أحياناً تجميع المقاييس المختلفة في فهم بسيط لما إذا كان التطبيق يعمل بشكل صحيح أم لا. يمكن حل هذه المشكلة باستخدام درجة Apdex، التي تحدد مدى رضا العملاء استنادًا إلى ما إذا كان وقت استجابة التطبيق أقل أو أعلى من حد محدد.

غالبا ما تستخدم درجات Apdex كعنصر من Application Performance Management (APM)، والتي يشار إليها أحيانًا باسم مراقبة أداء التطبيقات.

قيمة Apdex الناتجة هي مقياس عددي لرضا المستخدم على مقياس موحد من 0 إلى 1 (0، محبط ؛ 1، راضٍ). يهدف إلى توفير فهم أكثر توازناً لرضا المستخدم عن أوقات التحميل من متوسط أرقام وقت الاستجابة، والتي يمكن أن تكون منحرفة بسبب وقت تحميل بطيء واحد (دقيقة واحدة على سبيل المثال). تتعامل درجات Apdex مع كل مثيل من زمن الاستجابة بشكل منفصل بدلاً من إنشاء درجة مجمعة واحدة.

Peter Sevcik، مؤسس NetForecast، كان أول من حدد إمكانية1 وجود معيار مفتوح بسيط وموحد لقياس جودة التطبيقات. وقاد مجموعة خبراء الصناعة، التي أنشأت المواصفات الفنية لـ Apdex. بعد فترة وجيزة، اعتمد تحالف Apdex معيار Apdex، والذي تستخدمه الآن العديد من المؤسسات.

يعد الحفاظ على درجة Apdex مؤشرًا للأداء الرئيسي (KPI) في الوقت الفعلي تقريبا للعديد من المؤسسات. فهو ينشئ إطار عمل للإبلاغ عن وقت استجابة التطبيق وقياسه وتقييمه وتقييم مدى رضا المستخدم، والهدف النهائي هو توفير تجربة مستخدم ممتازة.