عندما تحدث Neeraj Manik من IBM® Consulting مؤخرًا مع أحد عملاء الشركة الكبار في مجال الأدوية حول كيفية تبسيط العمليات المالية في المكتب الأمامي والخلفي وتحسينها، أشار إلى شبكة من التحديات التجارية المترابطة التي تواجهها المجموعة: "الكثير من الفواتير، والكثير من الموردين، والكثير من الأموال التي تُدفع للموردين"، على حد تعبيره.

أشار Manik، نائب الرئيس والشريك الأول لشركة IBM® Consulting، إلى فرصة هائلة لإعادة تصميم العمليات المالية والعمليات الخاصة بالعميل ومعالجة المدفوعات بشكل إستراتيجي من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والمقاييس والأتمتة. في النهاية، يمكن أن يؤدي تحديث هذه العمليات إلى توفير مئات الملايين من الدولارات، وتحسين تجربة الموظفين، وجعل الشركة أكثر مرونة ومتطورة تنافسيًا، كما يقول. كما يرى أن الاستفادة من التقنية تمثل تغييرًا جوهريًا عن السنوات الماضية، عندما كانت الشركة قد تستعين بمصادر خارجية لعمليات الأعمال لتوفير ما لا يزيد عن 30% دون النظر في كيفية تأثير الاستعانة بمصادر خارجية في الكفاءة التنظيمية ودقة العمل وتجربة الموظفين والعملاء.

دائمًا ما كانت مراجحة العمالة، أو الاستعانة بمصادر خارجية للقوى العاملة الأقل تكلفة، هي الإستراتيجية المركزية المرتبطة بالاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO) لسنوات. وغالبًا ما كان ذلك يعني الاستعانة بمصادر لدعم العملاء وتكنولوجيا المعلومات وعمليات المكاتب الأخرى من الدول ذات تكاليف عمالة أقل. أما اليوم، فقد أحدثت تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة تحولاً في سوق الاستعانة بمصادر خارجية. وخدمات BPO، ما يمنح الشركات القدرة على تحقيق الكفاءة مع تحديث العمليات بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية.

يمكن للعمليات التجارية المدعومة بالتكنولوجيا، وهي عمليات BPO جديدة، أن تبتكر قيمة جديدة بشكل كبير، وتحسن جودة البيانات، وتحرر الموارد، وتحقق رضا العملاء، ولكنها تتطلب نهجًا شاملاً. وتساعد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة الشركات على تبسيط عملياتها وتعزيزها، مع توفير معلومات غنية تساعد الشركات على التنبؤ بسرعة بالاتجاهات والتهديدات على حد سواء والاستجابة لها.

لا تحصل الشركات التي تعمل مع IBM® Consulting على تجربة IBM في تصميم العمليات وإستراتيجية الأعمال فحسب، بل تحصل أيضًا على ميزة إضافية تتمثل في شراكات IBM العميقة مع شركات مثل ServiceNow وCelonis وSalesforce. في نهاية المطاف، بدلاً من الاضطرار إلى التركيز على حل واحد أو تقنية واحدة، يمكن للمجموعات أن تتعاون مع IBM® Consulting للاستثمار في مبادرات ونتائج أعمال تحويلية واسعة النطاق.

لم تعد عمليات BPO الجديدة تتعلق فقط بخفض التكاليف التشغيلية. وعند القيام بذلك شكل صحيح، يمكن أن تجعل الأعمال التجارية مرنة وأكثر ذكاءً وقدرة على التوسع بسرعة لتلبية ظروف السوق المتغيرة. يقول Manik: "إن عمليات BPO الحديثة هي مبتكر النمو والتمايز والميزة التنافسية".