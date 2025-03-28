تقنية 5G ليست حلاً واحدًا مناسبًا للجميع يستطيع تمكين التحول الرقمي بلمسة زر واحدة. بل هناك ثلاثة أنواع لشبكات 5G، لكل منها حالات استخدام وقدرات خاصة بها، يتعين على قادة الأعمال فهمها.
تنقسم شبكات 5G اللاسلكية إلى ثلاثة أنواع—منخفضة النطاق ومتوسطة النطاق وعالية النطاق—وتستند هذه التسميات إلى طيف الترددات اللاسلكية التي تدعمها.
تقدم جميع شركات الاتصالات الرئيسية في أمريكا الشمالية، ومنها AT&T وVerizon وGoogle (ومعظم شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم) جميع النطاقات الثلاثة. قبل أن ننتقل إلى القدرات التي يوفرها كل نطاق، دعنا نلقِ نظرة فاحصة على تقنية 5G نفسها، وكيف تعمل ولماذا تهتم الشركات في كل مكان بالإمكانات التي تحملها.
تقنية5G، أو تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول، هي إحدى المواصفات الجديدة للشبكات اللاسلكية التي طورها مشروع شراكة الجيل الثالث (3DPP) في عام 2018 لإدارة عملية تطوير الأجهزة المصممة للعمل بشبكات الجيل الخامس 5G، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية وغير ذلك الكثير.
على غرار معايير التقنية اللاسلكية السابقة، مثل 3G و4G و4GLTE، ترسل تقنية 5G البيانات وتستقبلها على موجات لاسلكية. ولكن بالنظر إلى التحسينات التي طرأت على زمن الانتقال وعرض النطاق الترددي، أصبحت شبكات 5G قادرة على توفير سرعات تحميل وتنزيل أسرع بكثير. يمكن أن تصل سرعات تنزيل بعض شبكات 5G إلى 10 جيجابت في الثانية (Gbps)، ما يجعلها مثالية للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IoT).
مع تزايد حالات استخدام تقنية 5G، يزداد الطلب على الشبكات التي يمكنها دعم الأجهزة التي تعمل عليها. في أمريكا الشمالية وحدها، يتمتع أكثر من 200 مليون منزل حاليًا بإمكانية الوصول إلى سرعات اتصال 5G (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات الأربع القادمة.
كمثل الأنواع الأخرى من الشبكات اللاسلكية، تعمل تقنية 5G على منطقة جغرافية للتغطية تنقسم إلى "خلايا". داخل كل خلية، يمكن لجهاز مثل هاتف أو كمبيوتر شخصي أو مستشعر إنترنت الأشياء (IoT) الذي يدعم تقنية 5G الاتصال بالإنترنت عبر الموجات اللاسلكية. تم استخدام طريقة إنشاء الاتصالات نفسها في الأجيال السابقة من الشبكات اللاسلكية، ولكن مع تقنية 5G، مكنت التحسينات التقنية من توفير سرعات أعلى بكثير.
يوضح معيار 5G NR (الراديو الجديد) للشبكات الخلوية الذي طوره مشروع شراكة الجيل الثالث (3DPP) في عام 2018 ما يعنيه الجيل التالي من مواصفات تقنية الوصول إلى الراديو (RAT) لجميع شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول. وبشكل أساسي، ترفع تقنية الوصول إلى الراديو (RAT) الجديدة التي صدرت في عام 2018 نطاق تقنية الجيل الخامس إلى ما فوق 6 جيجاهرتز—وهي نطاقات تردد لم تكن تستخدمها الأجهزة الخلوية من قبل.
يتمثل التطور الرئيسي الآخر من تطورات إطلاق تقنية الجيل الخامس 5G في عام 2018 في إضافة تقنية تقسيم الشبكة إلى قطاعات. تتيح تقنية الجيل الخامس 5G لمزودي خدمات الاتصالات القدرة على نشر شبكات افتراضية مستقلة بالإضافة إلى الشبكات العامة باستخدام البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس 5G نفسها. تمنح هذه الميزة، الفريدة من نوعها في تقنية الجيل الخامس 5G، المستخدمين المزيد من الوظائف التي تساعدهم عند العمل عن بُعد مع الاستمرار في توفير مستوى عالٍ من الأمان.
يمكن للمؤسسات التي تدعم 5G إنشاء شبكات خاصة بالكامل مع ميزات التخصيص والأمان التي تسمح بمزيد من التحكم والتنقل لموظفيها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.
تمت الإشادة بتقنية الجيل الخامس 5G بفضل إمكاناتها التحويلية في عدد من المجالات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الترددات العالية التي تستخدمها وقدراتها الجديدة المتعلقة بالنقل السريع والآمن للبيانات كبيرة الحجم. منذ إطلاق تقنية النطاق العريض لأول مرة في أوائل عام 2000، زادت كمية البيانات الناتجة عن الأجهزة اللاسلكية بشكل كبير. في الوقت الحالي، تتطلب التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي (ML) الكثير من البيانات لتشغيل الشبكات القديمة. ومن ناحية أخرى، فإن أجهزة الجيل الخامس 5G مناسبة تمامًا للتطبيقات ذات متطلبات البيانات الكبيرة. فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين تقنية الجيل الخامس 5G وسابقاتها.
فيما يلي نظرة فاحصة على الأنواع الثلاثة لشبكات الجيل الخامس 5G ولماذا يجب على الشركات التفكير في أمرها.
تعمل شبكة 5G منخفضة النطاق على ترددات تتراوح بين 600 و900 ميجاهرتز، وهي قريبة جدًا من ترددات محطات التلفزيون والراديو. وعلى الرغم من أن هذه الترددات ليست "فائقة السرعة" بأي حال من الأحوال، فإنها لا تزال أسرع بكثير من سرعات 4G—تصل إلى 10 أضعاف في بعض الحالات—وهي قادرة على الانتقال عبر مسافات طويلة وتغطية مساحات واسعة. بالنسبة إلى المستخدمين الذين يرغبون في التضحية بالسرعة من أجل الوصول، تُعد شبكة 5G منخفضة النطاق خيارًا رائعًا.
أما شبكة 5G متوسطة النطاق، فعلى الرغم من أنها أسرع من الشبكة متوسطة النطاق، فإنها لا تزال غير قادرة على الوصول إلى السرعات التي تتطلبها التطبيقات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IoT). تعمل شبكة 5G متوسطة النطاق على ترددات تتراوح بين 1 و6 جيجاهرتز، ما يمنحها قدرة أكبر على نقل كميات أكبر من البيانات، ولكن ليس على مساحة كبيرة. ويتمثل أحد التقديرات المهمة للمؤسسات التي تسعى إلى الاستفادة من شبكات 5G متوسطة النطاق في حقيقة أن المباني والهياكل الصلبة الأخرى يمكن أن تتداخل مع الاتصال، خاصة في الطرف الأعلى من عرض النطاق الترددي.
لا يمكن لشبكة الجيل الخامس 5G عالية النطاق الانتقال إلى مسافات بعيدة جدًا ولكنها قادرة على توفير سرعات فائقة تتطلبها تطبيقات الجيل الخامس 5G الأكثر إثارة. تضع شبكة الجيل الخامس 5G عالية النطاق المعيار الذهبي للعديد من التقنيات التحويلية، مثل المركبات ذاتية القيادة والروبوتات والمدن الذكية. يرجع الفضل في الكثير من هذه السرعة والأداء الفائقين إلى تقنية الموجات الملليمترية (mmWave) الخاصة بشبكة الجيل الخامس 5G، وهي نطاق محدد بين 30 و300 جيجاهرتز.
بالإضافة إلى سرعتها، فإن تقنية الجيل الخامس 5G أكثر أمانًا وموثوقية من الأجيال السابقة من الشبكات اللاسلكية، مما يتيح ميزات وفوائد جديدة يجب على الشركات بجميع أنواعها أن تأخذها بعين الاعتبار.
بفضل مدى سرعتها ومتطلبات زمن الانتقال ومدى الموثوقية، سرعان ما أصبحت شبكة الجيل الخامس 5G واحدة من أكثر تقنيات التمكين التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي. بدءًا من السيارات ذاتية القيادة مرورًا بشبكات الطاقة الذكية ووصولاً إلى غرف العمليات عن بُعد، إليك بعضًا من التطورات الأكثر إثارة التي تتيحها شبكة الجيل الخامس 5G:
قبل أن تتمكن الشركات من الاستفادة الكاملة من 5G، فإنها تحتاج إلى منصة مصممة لذلك. يتيح IBM Cloud Satellite للشركات من جميع الأنواع نشر وتشغيل التطبيقات باستمرار عبر بيئات التشغيل المحلية وحوسبة الحافة والبيئات السحابية العامة على شبكة 5G. ويتم تمكين كل ذلك من خلال اتصالات آمنة وقابلة للتدقيق داخل سحابة IBM Cloud.