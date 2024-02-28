أصبح التوريد أكثر ذكاءً. للبدء، تحولت مجموعات مؤسسات كثيرة بالفعل من عقلية تكتيكية إلى عقلية توريد إستراتيجية—يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر باكتساب ميزة تنافسية والاحتفاظ بها.

لماذا؟ لأن المؤسسات التي لديها عقلية توريد استراتيجية تتطلع إلى ما هو أبعد من مبادرات اختيار الموردين التي تركز على السعر وتوفير التكاليف. تركز بدلًا من ذلك على التحسين المستمر. فهي تأخذ في الاعتبار عوامل—مثل أداء الموردين أو الاستدامة—تدعم الشراكات طويلة الأجل وتعزز احتياجات العمل وتزيد من القوة الشرائية. غالبًا ما يؤدي التوريد الاستراتيجي الناجح إلى تحسين العمليات وإدارة التكاليف ورضا العملاء وإدارة المخاطر وزيادة الاستدامة وغيرها من الفوائد.

ولكن الآن، أصبحت مزايا التوريد الإستراتيجية أكثر قابلية للتحقيق بفضل الابتكار. في ما يلي أربع تقنيات ذكية تعمل على تحديث عمليات التوريد الإستراتيجية اليوم: