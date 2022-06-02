انخفض سهم Unity بنسبة 37% في 11 مايو 2022، بعد إعلان الشركة عن أرباحها في الربع الأول، رغم نمو قوي في الإيرادات، وهوامش الربح الجيدة، ونمو جيد للعملاء، واستمرار الأداء العالي في صافي التوسع القائم على الدولار.

ولكن هناك نقطة بيانات واحدة في أرباح Unity لم تكن إيجابية.

شاركت الشركة أيضًا أن نمو إيراداتها التشغيلية لا يزال مرتفعًا ولكنه تباطأ بسبب خلل في منصتها أدى إلى تقليل دقة أداة تحديد الجمهور (Audience Pinpointer) الخاصة بها.

ما الخطأ في منصة Unity؟ البيانات السيئة.

استوعبت Unity بيانات سيئة من عميل كبير في خوارزمية التعلم الآلي الخاصة بها، والتي تساعد في وضع الإعلانات وتسمح للمستخدمين بتحقيق الدخل من ألعابهم. لم يؤدي ذلك فقط إلى انخفاض النمو، بل أفسد الخوارزمية أيضاً، مما اضطر الشركة إلى إصلاحها لحل المشكلة مستقبلاً.

وقدرت إدارة الشركة التأثير على الأعمال بحوالي 110 ملايين دولار أمريكي في عام 2022.