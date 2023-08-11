12 اعتبارًا عند اختيار برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES)

مهندس شاب ينجز أعماله في ذراع روبوت

ازدادت شعبية أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) في جميع أنحاء مجالات التصنيع. قد يكون تنفيذ مثل هذه الحلول مفتاحاً لعصر جديد من الإنتاجية لمؤسستك، لكن تنفيذ برامج تكنولوجيا المعلومات الجديدة والواسعة قد يكون أمراً مخيفاً. يعتمد الوقت المناسب لتنفيذ نظام تنفيذ التصنيع (MES) على الاحتياجات والظروف الخاصة لكل مؤسسة، وعلى الرغم من عدم وجود إجابة واحدة تناسب الجميع، إلا أن عدة مؤشرات رئيسية قد تشير إلى أنه قد يكون الوقت المناسب.

إذا أصبحت عمليات التصنيع الخاصة بك أكثر تعقيدًا وصعوبة في إدارتها يدويًا، فيمكن أن يساعدك نظام تنفيذ التصنيع (MES) في تبسيط إدارة عمليات التصنيع وزيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء. مع نمو شركتك وتوسيع نطاق قدراتها التصنيعية، يمكن أن نظام تنفيذ التصنيع (MES) الأدوات اللازمة لإدارة مهام سير عمل الإنتاج الأكبر والأكثر تعقيدًا. إذا كنت تواجه عدم الكفاءة أو الاختناقات أو تحديات مراقبة الجودة أو مشكلات الامتثال في عمليات الإنتاج الخاصة بك، يمكن لنظام تنفيذ التصنيع (MES) توفير البيانات في الوقت الفعلي وتحليل الأداء عبر خطوط الإنتاج لتحديد هذه المشكلات ومعالجتها على الفور.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.

فوائد حل برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES)

من خلال العمل كحلقة وصل بين أنظمة التخطيط والتحكم في المؤسسة (مثل نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وعمليات التصنيع الفعلية)، فإن أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) هي العقل المدبر "للمصنع الذكي" - وهي محورية في التتبع والتوثيق في الوقت الفعلي لتحويل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع.

من خلال جمع البيانات من الآلات، وأجهزة الاستشعار، والمشغلين، وغيرها من أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT)، توفر رؤى دقيقة ومحدثة حول حالة أنشطة الإنتاج. توفر أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) رؤية فورية وتحكم في عمليات الإنتاج، مما يمكن الأطراف المعنية من مراقبة العمليات، وتقليل فترات التعطل، ومعالجة الاختناق، واستعادة العمل، واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة. يمكن لأنظمة MES مساعدة المديرين في إدارة العمليات والتحكم في العمليات، مما يساعد على تحسين الأداء الأمثل للتصنيع. ويمكنها إنشاء المعلومات وتوزيعها عبر خط الإنتاج، وإرسال أوامر العمل وتعليمات العمل بناءً على أحداث التشغيل.

من خلال تسهيل تخطيط الإنتاج وتنظيم الجدولة بشكل محسن، تضمن هذه الأنظمة تخصيص الموارد بكفاءة، وتوازن أحمال التشغيل، والتسليم في الوقت المحدد، مما يؤدي إلى تحسين الربحية. وعلاوة على ذلك، فإنها تلعب دورًا حاسمًا في إدارة الجودة والامتثال من خلال فرض إجراءات مراقبة الجودة ومراقبة المقاييس والتقاط البيانات في الوقت الفعلي. تتحقق الإدارة الفعالة للمخزون والحد من التأخيرات في الإنتاج إلى أقصى درجة وتوافر المواد في الوقت المناسب من خلال إدارة مستويات المخزون وتحركات المواد بواسطة أنظمة تنفيذ التصنيع (MES).

علاوة على ذلك، توفر أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) للمؤسسات بيانات إنتاج شاملة ودقيقة، مما يمكن اتخاذ القرار القائم على البيانات لتعزيز العمليات التجارية باستمرار وتحسين استخدام الموارد. كما أنها تدعم قياس الفعالية الإجمالية للمعدات (OEE)، وهو مقياس مهم يُستخدم لقياس كفاءة التصنيع. من خلال تبسيط سير العمل، وأتمتة المهام، وتقديم تعليقات فورية، تعزز أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) كفاءة وإنتاجية أرضية المصنع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح إمكانية تتبع سلسلة التوريد وتحديد الأنواع، وهو أمر ضروري للصناعات التي تواجه لوائح تنظيمية صارمة لأنها تستطيع تتبع حركة المواد والعمليات طوال دورة حياة التصنيع الذكي.

قبل تنفيذ نظام تنفيذ التصنيع (MES)، من الضروري إجراء تقييم شامل للعمليات، وتحديد أهداف واضحة، وإشراك الأطراف المعنيين الرئيسيين، واختيار المورد المناسب لنظام MES الذي يتوافق مع احتياجاتك الخاصة. التخطيط والتحضير الصحيحان سيساهمان في تنفيذ نظام تنفيذ التصنيع (MES) ناجح وتعظيم فائدته لمؤسستك.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

كن خبيرًا في الذكاء الاصطناعي

اكتسب المعرفة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تدفع نمو الأعمال. ابدأ مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي المجانية اليوم وتولَّ زمام المبادرة لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.
شاهِد السلسلة

اختيار برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) المناسب: 12 شيئًا يجب التفكير فيها

اختيار برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) هو قرار حاسم لأي مؤسسة تصنيع. يساعد برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) على تحسين عمليات الإنتاج وتحسين الإنتاجية وتعزيز مراقبة الجودة وتبسيط العمليات.

فيما يلي بعض الخطوات لإرشادك خلال عملية اختيار برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) المناسب لاحتياجاتك المحددة:

  1. تقييم متطلباتك: فهم عمليات التصنيع وسير العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. حدد المجالات المحددة التي تحتاج إلى تحسينها، مثل إدارة المخزون أو جودة المنتج أو إمكانية التتبع أو جدولة الإنتاج. قم بإشراك الأطراف المعنيين—بما في ذلك مديري الإنتاج، وفرق تكنولوجيا المعلومات، وفرق مراقبة الجودة—لجمع المتطلبات الشاملة.
  2. البحث عن البائعين: قم بإجراء بحث شامل حول بائعي برامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) وعروضهم. ابحث عن بائعين لديهم خبرة في مجالك وسجل حافل في التنفيذ الناجح. تحقق من المراجعات الإلكترونية، ودراسات الحالة، والشهادات لتقييم سمعتهم ومستوى رضا العملاء.
  3. قابلية التوسع والمرونة: اختر برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) الذي يمكنه التوسع مع أعمالك والتكيف مع المتطلبات المتغيرة. يسمح النظام المرن بالتخصيص والتكامل مع التطبيقات والأنظمة الحالية دون اضطرابات كبيرة.
  4. سهولة الاستخدام: يجب أن يكون البرنامج سهل الاستخدام، مع لوحة معلومات وواجهات مستخدم سهلة الاستخدام. قد يؤدي النظام المعقد إلى خلق مقاومة بين الموظفين، مما يؤدي إلى تحديات في التنفيذ.
  5. القدرة المحمولة: في بيئة التصنيع الديناميكية اليوم، من الضروري وجود وصول محمول إلى وظائف نظام تنفيذ التصنيع (MES). يتيح ذلك للمشرفين والمشغلين مراقبة الإنتاج وإدارته من أي مكان على أرضية الورشة.
  6. قدرات التكامل: تأكد من أن حلول نظام تنفيذ التصنيع (MES) يمكن أن تندمج بسلاسة مع أنظمتك الحالية، مثل برامج ERP، وأنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA)، وغيرها من برامج التصنيع ذات الصلة.
  7. الدعم والتدريب: يجب مراعاة مستوى الدعم الذي يقدمه البائع أثناء التنفيذ وبعده. يُعد التدريب الكافي لأعضاء فريقك أمرًا بالغ الأهمية للتبني الناجح.
  8. تحليلات البيانات وإعداد التقارير: يجب أن يوفر برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) قدرات شاملة للتحليلات وإعداد التقارير، مما يسمح لك بتتبع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية واتجاهات الإنتاج ومقاييس الكفاءة.
  9. الامتثال والأمان: بالنسبة للصناعات التي لديها متطلبات تنظيمية صارمة (مثل الأدوية، الطيران، إلخ)، تأكد من أن برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) يتوافق مع المعايير ذات الصلة ويوفر تدابير أمنية قوية لحماية البيانات الحساسة.
  10. التكلفة: قم بتقييم التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لبرامج نظام تنفيذ التصنيع (MES)، بما في ذلك الترخيص والتنفيذ والتدريب وإدارة الصيانة المستمرة. فكر في العائد المحتمل على الاستثمار بناء على تحسين الإنتاجية، وتقليل فترة التعطل، وزيادة الكفاءة.
  11. إثبات المفهوم (PoC): قبل اتخاذ القرار النهائي، ضع في اعتبارك إجراء اختبار إثبات المفهوم باستخدام برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) المختار لتقييم مدى ملاءمته لبيئة التصنيع الخاصة بك.
  12. المراجع وزيارات الموقع: تواصل مع عملاء البائع الحاليين للحصول على تعليقاتهم حول تجربتهم مع البرنامج. قم بإجراء زيارات للموقع إذا كان ذلك ممكنًا لمراقبة البرنامج أثناء العمل وفهم تأثيره على عمليات التصنيع.

من خلال اتباع هذه الخطوات وتخصيص الوقت لتقييم خياراتك بدقة ، ستزيد من فرص اختيار برنامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) يتوافق مع أهداف عملك ويسهم في نجاحك في التصنيع.

الارتقاء ببرامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) إلى المستوى التالي

يعد نظام تنفيذ التصنيع (MES) وسيلة مهمة لجمع البيانات وجزء مهم من التحول الرقمي للمصنعين. لكن بالنسبة لمؤسسة كبيرة، هو مجرد مصدر واحد من عدة مصادر. يمكن لبرامج نظام تنفيذ التصنيع (MES) أن تقدم لك المزيد عندما تكون مدمجة مع مصادر بيانات أخرى ضمن منصة إدارة أصول المؤسسة (EAM) أو إدارة أداء الأصول (APM)

IBM Maximo Application Suite هي بيئة مرتكز على السحابة واحدة تتكامل مع نظام تنفيذ التصنيع (MES) الخاص بك لمساعدتك على تحسين العمليات والأداء والموثوقية. يمكنك تقليل المخاطر والحفاظ على الامتثال وزيادة العائد على الاستثمار من خلال التطبيقات المبنية على أكثر من 30 عامًا من التكنولوجيا الرائدة في السوق.
حلول ذات صلة
حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات لمجال التصنيع

تنفيذ حلول التكنولوجيا التحويلية لمجال الصناعة لتحقيق التشغيل الرشيق للأعمال.

 استكشف حلول التصنيع
إدارة عمليات التصنيع باستخدام IBM Maximo Application Suite

تطبيق أفضل ممارسات إدارة الأصول على عمليات التصنيع في مؤسستك من خلال تتبع الأصول في الوقت الفعلي وتحسين مواعيد الصيانة.

         استكشف Maximo Application Suite
    خدمات الاستشارات في عمليات الأعمال

    حوّل عملياتك التجارية مع IBM باستخدام البيانات الغنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين.

         استكشف خدمات عمليات الأعمال
    اتخِذ الخطوة التالية

    IBM توفر حلول التكنولوجيا التحويلية لمجال الصناعة لتحقيق التشغيل الرشيق للأعمال.

         استكشف حلول التصنيع استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي