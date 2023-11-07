مع خضوع الشركات لجهود التحول الرقمي وتكامل البيانات والتقنية في العمليات والإجراءات، فإنها تخلق فرصة لأتمتة المبادرات التجارية، مهما كانت صغيرة أو كبيرة، مثل المهام الإدارية، ومهام سير العمل، والمراقبة، والتكامل عبر المنصات. وفي الوقت نفسه، يزيد التحول الرقمي بشكل كبير من تعقيد أنظمة التقنية والمنصات والبنية التحتية التي تعمل عليها الأعمال، لذا ليس من المستغرب أن تكون مجموعة تكنولوجيا المعلومات في طليعة الأتمتة. وتظهر الدراسة أن المديرين التنفيذيين يتوقعون أن تتضاعف معدلات الأتمتة في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وDevSecOps، وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات أو أكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

على سبيل المثال، بمجرد أن تصل الشركة إلى مستوى متقدم من التحول الرقمي، قد تصبح أنظمتها معقدة للغاية، مع تدفق هائل وسريع للبيانات، بحيث يصبح من الصعب على المهندسين مراقبتها يدويًا. وهذا هو أحد المجالات التي لا تكون فيها الأتمتة مجرد أمر لطيف، بل تصبح ضرورة حتمية للأعمال. ويمكن لأداة الأتمتة المناسبة مراقبة كميات هائلة من المعلومات أسرع من أي دماغ بشري، وتنبيه المهندسين إلى المشكلات بناءً على قواعد محددة مسبقًا حول استخدام الطاقة، وسعة التخزين، والتكلفة، وغيرها من العوامل الحيوية الحساسة للأعمال.

والآن، قم بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على تقنية الأتمتة المؤثرة بالفعل. ومع الذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر لا يقتصر على المراقبة فقط؛ بل إنه تحديد وتعلم الأنماط. ولا يقتصر الأمر على تنبيه المهندسين بوجود مشكلة ما؛ بل تقوم بكتابة التقارير المتعلقة بالأسباب المحتملة وتقديم الحلول، كل ذلك قبل حدوث المشكلة.

قد تبدو منظمات تكنولوجيا المعلومات المكان الأكثر وضوحًا لتحقيق عائد الاستثمار (ROI) من الأتمتة الذكية، نظرًا لكمية البيانات الهائلة التي تُنتج بسرعات يصعب على العقل البشري معالجتها في الوقت الفعلي. ولكن تمامًا كما أصبحت أنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيدًا، كذلك تزداد تعقيدات وحدات الأعمال عبر المجموعات.