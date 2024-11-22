تطور التحليلات: من الجيل الأول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي

عندما نعود بالذاكرة إلى بداية ثورة البيانات—عندما ظهرت تقنيات البيانات الكبيرة مثل Hadoop—وحتى التطورات الحالية في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ندرك أننا في لحظة محورية. تتطلب هذه الحقبة من المؤسسات إجراء تغييرات إستراتيجية للاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. في IBM، ينصب التركيز على تحويل هذا الوعد إلى قيمة ملموسة للمؤسسات، ما يُمكّنها من التقدم والنجاح في العالم المستند إلى الذكاء الاصطناعي.

بفضل تاريخها العريق في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي، تتمتع IBM بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة هذا التطور. ولكن مع انتقالنا إلى العصر التوليدي، أصبح التقدم لا يقتصر على التقدم التقني فحسب. بل يتعلق بالثقة والتعاون والتبسيط. في الوقت الحالي، أصبحت البيانات بكميات هائلة وفعالة، لكن قيمتها الحقيقية تكمن في مدى إمكانية تسخيرها وإدارتها لاكتساب معارف عملية. لكي يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تغييرًا جذريًا في الأعمال، نحتاج إلى تبسيط استخدامه، لجعله يتناسب بسلاسة مع الإستراتيجية الأوسع لتحول المؤسسات.