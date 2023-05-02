دعا بعض قادة التكنولوجيا مؤخرًا إلى التوقف لمدة ستة أشهر عن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة للسماح بوضع معايير أخلاقية جديدة. وفي حين أن النوايا والدوافع من الرسالة كانت جيدة بلا شك، إلا أنها تفتقد نقطة أساسية: هذه الأنظمة تحت سيطرتنا اليوم، وكذلك الحلول.

إن التدريب المسؤول، إلى جانب نهج الأخلاق بالتصميم المطبق على مسار عمل الذكاء الاصطناعي بأكمله، والمدعوم بتعاون متعدد الأطراف حول الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يجعل هذه الأنظمة أفضل، وليس أسوأ. الذكاء الاصطناعي تقنية دائمة التطور. لذلك، يجب أن يكون التدريب جزءًا من نهج مسؤول لبناء الذكاء الاصطناعي سواء بالنسبة إلى الأنظمة المستخدمة اليوم أو الأنظمة التي ستصبح متصلة بالإنترنت غدًا. نحن لسنا بحاجة إلى التوقف مؤقتًا لإعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي المسؤول.

لقد حان الوقت للتعامل بجدية مع معايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحواجز التي يجب علينا جميعًا الاستمرار في اعتمادها وتحسينها. ومن جانبها، أنشأت شركة IBM منذ سنوات أحد أوائل مجالس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب إطار عمل لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة. نسعى باستمرار لتعزيز هذا الإطار وتحسينه من خلال تقييم المشهد التكنولوجي الحالي والمستقبلي –من موقعنا في الصناعة وكذلك من خلال نهج متعدد الأطراف يعطي الأولوية للتعاون مع الآخرين.

يوفر مجلس إدارتنا هيكل حوكمة مسؤولاً ومركزيًا يضع سياسات واضحة ويعزز المساءلة طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي، ولكنه يتميز أيضًا بالمرونة لدعم احتياجات أعمال IBM. وهذا أمر ضروري، وهو شيء نقوم به لكل من أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية والأكثر تقدمًا. لأنه لا يمكننا التركيز فقط على مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية وتجاهل المخاطر الحالية. ثمة حاجة الآن إلى أنشطة مواءمة القيمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويجب أن تتطور باستمرار مع تطور الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب التعاون والرقابة، يجب أيضًا أن يتشكل النهج التقني لبناء هذه الأنظمة من البداية على أساس الاعتبارات الأخلاقية. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تنبع المخاوف حول الذكاء الاصطناعي من نقص الفهم لما يحدث داخل "الصندوق الأسود". ولهذا السبب، طورت IBM منصة حوكمة تراقب النماذج لضمان العدالة وعدم التحيز والتقاط أصول البيانات المستخدمة، ويمكنها في النهاية توفير عملية إدارة للذكاء الاصطناعي تتميز بزيادة الشفافية وقابلية الشرح والموثوقية. بالإضافة إلى ذلك، تركز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من IBM على نهج يغرس الثقة في جميع مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي. يبدأ هذا بإنشاء النماذج نفسها ويمتد إلى البيانات التي ندرب عليها الأنظمة، وفي النهاية إلى تطبيق هذه النماذج في مجالات تطبيقات الأعمال المحددة، بدلاً من المجالات المفتوحة.