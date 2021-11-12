أفضل إطار عمل لجودة البيانات لكبار مهندسي المنصات

منذ بضع سنوات، أدى تغيير غير ملحوظ في إعدادات نظام إدارة علاقات العملاء Microsoft Dynamics لأحد تجار التجزئة الرئيسيين إلى أن أعداد المخزون المعروضة على كل منتج على الإنترنت لم تَعُد تعكس الواقع. توقَّف العداد ببساطة عن التحديث.

استمر الأشخاص في الشراء، لكن عدد الكميات ظل ثابتًا. وبحلول الوقت الذي تم فيه تنبيه فريق هندسة البيانات، كانت الأمور قد ساءت.

كانت معظم المنتجات متاحة للشراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية استلامها من المتجر. اختار الكثير من الناس الاستلام من المتجر. تمّت معالجة الطلبات، ومع ذلك تم بيع العناصر التي لم تكن موجودة. لذلك، زار المستهلكون المتاجر حيث كان موظفو التجزئة يحاولون جاهدين العثور على بدائل أو تقديم خصومات أو محاولة إرضائهم بطريقة ما. وتكوَّنت صفوف من الزبائن. كان على زوار المتاجر الانتظار للشراء، وقد أصابهم الإحباط؛ بسبب رؤية العديد من الأشخاص يضغطون على هواتفهم بغضب. ونظرًا لأن اكتشاف المشكلة وإصلاح النظام استغرق عدة أيام، فقد استغرق حل المشكلة أيامًا إضافية.

مع الأخذ في الاعتبار فقدان سمعة العلامة التجارية، فإن الخطأ كلف عشرات الملايين، ولم يكن من الضروري حدوثه.

وهذا يعني ببساطة أن مشكلات البيانات تتفاقم. قد يكون من الصعب اكتشافها ومعالجتها، وتتفاقم بشكل غير مرئي. من السهل الوقوع في نمط افتراض أن كل شيء يعمل بشكل جيد لمجرد أنك لا تزال تستخلص بعض الرؤى، بالرغم من تراكم المزيد من ديون البيانات الكامنة.

علاوةً على ذلك، فإن العلامات الأكثر دقة لمشكلات جودة البيانات تميل أيضًا إلى أن تكون مؤشرات متأخرة. على سبيل المثال، عندما يخبرك المستهلكون بذلك. أو كما في مثال نظام إدارة علاقات العملاء في قطاع التجزئة المذكور سابقًا، عندما يخبرك آلاف من مديري المتاجر ونواب المديرين الإقليميين. وهذا سيئ. حيث يعني هذا أن البيانات موجودة في نظامك لبعض الوقت وسوف يستغرق الأمر أيامًا حتى تظهر نتائج الإصلاح. وهنا نتحدَّث عن الإخفاق في تلبية توقعات المستهلكين.

هذا هو الموقف الذي وجدت شركة الشحن الناشئة Shipper نفسها فيه، وهو ما دفعها إلى الاستثمار بشكل مكثف لمنع حدوثه مرة أخرى. يقوم فريق هندسة البيانات لديهم بتوفير بيانات قريبة من الوقت الفعلي قدر الإمكان لتطبيق يساعد مورِّدي التجارة الإلكترونية على توصيل مخزونهم إلى الموانئ. ولا تقتصر المخاوف على توقعات مستهلكيهم فقط، بل عليهم القلق أيضًا بشأن توقعات مستهلكي مستهلكيهم. وعندما كان نظامهم متأخرًا في بعض الأحيان بمقدار يومين، كان ذلك يؤدي إلى سلسلة من التوقعات المفقودة. لذلك، استثمروا بشكل كبير في إدارة جودة البيانات والأدوات التي تمكِّنهم من الحصول على تنبيهات تحذير مبكرة مع فحوصات تلقائية.

تُعَد إدارة جودة البيانات وسيلة لجعل فحوصات جودة البيانات تلقائية وشاملة، بحيث تتمكَّن من مقاومة تأثيرات الفوضى في البيانات باستخدام قوة معاكسة ومتساوية.