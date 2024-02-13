لتحسين الأداء، لن تحتاج المؤسسات إلى معالجة مشكلات أداء التطبيقات فحسب، بل ستحتاج أيضًا إلى معالجة الجانب الحساس المتمثل في تقليل التكاليف. يمهد هذا النهج الطريق لتحقيق وفورات كبيرة، من خلال مواءمة تخصيص الموارد بدقة مع متطلبات التطبيق. هناك ثلاثة عناصر أساسية تحتاج المؤسسات إلى إتقانها للوصول إلى الأداء الأمثل للتطبيقات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة.

1. تخصيص الموارد الديناميكي

غالبًا ما تؤدي طرق تخصيص الموارد الثابتة التقليدية إلى عدم الكفاءة، حيث ينتج عنها موارد غير مستغلة أو موارد زائدة على الحاجة، أو زيادة الموارد المخصصة، وعلى الجانب الآخر، قد تؤدي إلى اختناقات في الأداء. بدلاً من تلك الطرق، تحتاج المؤسسات إلى حل يضمن تخصيص الموارد بدقة في المكان والزمن المطلوب، مع تحسين الأداء من دون إهدار الموارد.

2. أداء التطبيقات المستمر

تفشل أدوات المراقبة التقليدية في مواجهة أحمال التشغيل الديناميكية، فهي غير قادرة على مواكبة متطلبات التطبيقات المتغيرة. لضمان استمرارية أداء التطبيقات، يجب أن تتبنى المؤسسات حلاً يعمل على تحليل أحمال تشغيل التطبيقات وإجراء التعديلات في الوقت الفعلي تلقائيًا. يعد النهج العميق والاستباقي والآلي أمرًا مهمًا لأنه يقلل من مخاطر مشكلات الأداء ما يوفر تجربة سلسة وموثوقة للمستخدم النهائي.

3. قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي

أصبح التغلب على تعقيدات التطبيقات والبنية التحتية أمرًا سلسًا بفضل قدرات قابلية الملاحظة المتقدمة. هذا الجانب ضروري لتحسين أداء التطبيقات، حيث يوفر رؤى فورية من خلال بيانات عالية الدقة. ولكن ليست هناك حاجة إلى إطار عمل تقليدي لقابلية الملاحظة. بدلاً من ذلك، تحتاج المؤسسات إلى الاستفادة من نهج يمنح المستخدمين فهمًا عميقًا لتطبيقاتهم ويسمح بمعالجة الحوادث تلقائيًا.

من خلال التخصيص الديناميكي للموارد بدقة أينما ومتى تكون هناك حاجة إليها، يمكن للمؤسسات تحسين الأداء من دون إنفاق غير ضروري، بينما يعزز أداء التطبيقات المستمر الموثوقية في مواجهة المتطلبات المتطورة باستمرار. وفي الوقت نفسه، توفر قابلية الملاحظة الفورية رؤى عميقة حول أداء التطبيقات، ما يتيح التعرف على المشكلات وحلها استباقيًا قبل أن تؤثر في المستخدمين. يُعد IBM® Turbonomic عامل تمكين رئيسيًا للنجاح في تحسين أداء التطبيقات. وعندما يدمج المستخدمون Turbonomic مع IBM Instana، تتمكن المؤسسات من الوصول إلى حل شامل يتجاوز الحدود التقليدية وأدوات مراقبة الأداء العادية.