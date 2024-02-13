إن أداء التطبيقات ليس مجرد مسألة بسيطة لمعظم المؤسسات؛ إنه عامل حاسم في نجاح أعمالهم. لقد أصبح تحقيق الأداء الأمثل للتطبيقات مع تقليل التكاليف أمرًا بالغ الأهمية في ظل سعي المؤسسات لتحقيق تجارب إيجابية للمستخدمين. يمكن لهذه التجارب أن تؤدي إلى نجاح أو فشل عمل تجاري، ولهذا السبب فإن إعطاء الأولوية للأداء العالي بين التطبيقات أمر غير قابل للتفاوض. ما نحتاجه هو حل لا يحمي أداء تطبيقاتك ذات المهام الحساسة فحسب، بل يتجاوز ذلك أيضًا من خلال تقليل التكلفة ورفع كفاءة الوقت وتوفير المال.
يعد تحسين تطوير التطبيقات والأداء أمرًا ضروريًا في عالم يمكن أن تتحكم فيه تجربة المستخدم في مسار الأعمال. يمكن أن يؤثر الأداء الضعيف للتطبيق سلبًا في المؤسسة، وقد يشعر المستخدمون بالإحباط وعدم الثقة، ما يدفعهم إلى التخلي عن الشركة واختيار بديل منافس. يمكن أن تسبب مجموعة من المشكلات، بداية من أوجه القصور في التطبيق إلى زمن انتقال الشبكة إلى الأخطاء، في حدوث مشكلات في الأداء. إن السعي لتحسين أداء التطبيق يعني اتباع نهج إستراتيجي لتعزيز الوظائف الأساسية وتجربة المستخدم بوجه عام.
لتحسين الأداء، لن تحتاج المؤسسات إلى معالجة مشكلات أداء التطبيقات فحسب، بل ستحتاج أيضًا إلى معالجة الجانب الحساس المتمثل في تقليل التكاليف. يمهد هذا النهج الطريق لتحقيق وفورات كبيرة، من خلال مواءمة تخصيص الموارد بدقة مع متطلبات التطبيق. هناك ثلاثة عناصر أساسية تحتاج المؤسسات إلى إتقانها للوصول إلى الأداء الأمثل للتطبيقات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة.
غالبًا ما تؤدي طرق تخصيص الموارد الثابتة التقليدية إلى عدم الكفاءة، حيث ينتج عنها موارد غير مستغلة أو موارد زائدة على الحاجة، أو زيادة الموارد المخصصة، وعلى الجانب الآخر، قد تؤدي إلى اختناقات في الأداء. بدلاً من تلك الطرق، تحتاج المؤسسات إلى حل يضمن تخصيص الموارد بدقة في المكان والزمن المطلوب، مع تحسين الأداء من دون إهدار الموارد.
تفشل أدوات المراقبة التقليدية في مواجهة أحمال التشغيل الديناميكية، فهي غير قادرة على مواكبة متطلبات التطبيقات المتغيرة. لضمان استمرارية أداء التطبيقات، يجب أن تتبنى المؤسسات حلاً يعمل على تحليل أحمال تشغيل التطبيقات وإجراء التعديلات في الوقت الفعلي تلقائيًا. يعد النهج العميق والاستباقي والآلي أمرًا مهمًا لأنه يقلل من مخاطر مشكلات الأداء ما يوفر تجربة سلسة وموثوقة للمستخدم النهائي.
أصبح التغلب على تعقيدات التطبيقات والبنية التحتية أمرًا سلسًا بفضل قدرات قابلية الملاحظة المتقدمة. هذا الجانب ضروري لتحسين أداء التطبيقات، حيث يوفر رؤى فورية من خلال بيانات عالية الدقة. ولكن ليست هناك حاجة إلى إطار عمل تقليدي لقابلية الملاحظة. بدلاً من ذلك، تحتاج المؤسسات إلى الاستفادة من نهج يمنح المستخدمين فهمًا عميقًا لتطبيقاتهم ويسمح بمعالجة الحوادث تلقائيًا.
من خلال التخصيص الديناميكي للموارد بدقة أينما ومتى تكون هناك حاجة إليها، يمكن للمؤسسات تحسين الأداء من دون إنفاق غير ضروري، بينما يعزز أداء التطبيقات المستمر الموثوقية في مواجهة المتطلبات المتطورة باستمرار. وفي الوقت نفسه، توفر قابلية الملاحظة الفورية رؤى عميقة حول أداء التطبيقات، ما يتيح التعرف على المشكلات وحلها استباقيًا قبل أن تؤثر في المستخدمين. يُعد IBM® Turbonomic عامل تمكين رئيسيًا للنجاح في تحسين أداء التطبيقات. وعندما يدمج المستخدمون Turbonomic مع IBM Instana، تتمكن المؤسسات من الوصول إلى حل شامل يتجاوز الحدود التقليدية وأدوات مراقبة الأداء العادية.
يُحدث Turbonomic ثورة في تحسين أداء التطبيقات من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتحليل بيانات الأداء في الوقت الفعلي ومنح رؤى حول وقت استجابة التطبيق ووقت المعاملة. يتكامل Turbonomic مع جميع عناصر تقنية المؤسسة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) بغض النظر عن مزود الخدمة، ويولد إجراءات لحل مشكلات الأداء. كما يعمل على تحسين التكاليف واستخدام الموارد في الوقت نفسه مع إجراء تحسينات في الأداء.
سواء كانت موارد التطبيق غير مستغلة بشكل كافٍ أو زائدة على الحاجة، يعمل Turbonomic على تخصيص تلك الموارد ديناميكيًا حيث تكون هناك حاجة إليها بالضبط مع تغير الطلب، ما يحسن الأداء مع الحفاظ على انخفاض التكاليف. يساعد Turbonomic المهندسين والمعماريين ومشغلي البنية التحتية السحابية على تحسين وحدات المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين وموارد الشبكة لتطبيقاتهم على نحو استباقي من خلال الأتمتة. من خلال التحليل المستمر لأحمال تشغيل التطبيقات وإجراء التعديلات اللحظية، يوفر Turbonomic أداءً مستمرًا للتطبيق يخفف من مشكلات الأداء، ويحسن التكاليف، ويوفر تجربة سلسة للمستخدم النهائي.
يكمل Instana قدرات Turbonomic من خلال توفير قابلية الملاحظة المتقدمة في الوقت الفعلي في أداء التطبيق. تعمل قدرات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Instana على تمكين المؤسسات من اكتساب رؤى عميقة حول تطبيقاتها، والتي تحدد المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر في الأداء. توفر لوحات معلومات Instana سهلة الاستخدام للمؤسسات رؤية لمقاييس الأداء وتأخذ في الحسبان تبعيات التطبيقات. من خلال معالجة الحوادث التلقائية والمراقبة الاستباقية، تضمن Instana الأداء المستمر للتطبيق من منظور مراقبة أداء التطبيقات (APM) وتحافظ على تجربة سلسة للمستخدم النهائي.
يؤدي الجمع بين قدرات IBM Turbonomic وIBM Instana إلى إنشاء تجربة مستخدم سلسة ويحسن أداء التطبيق واستخدام الموارد مع إدارة التكاليف بفعالية. تضمن قدرات إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات الديناميكية في Turbonomic تحسين موارد تكنولوجيا المعلومات باستمرار في الوقت الفعلي، لتتوافق مع طلب التطبيقات من دون الحاجة إلى زيادة أو نقص في الموارد. من خلال أتمتة الإجراءات الحيوية بذكاء وتحسين الموارد عبر البيئات السحابية الهجينة والمتعددة، يعمل Turbonomic على تحسين الأداء مع تقليل التكاليف.
وفي الوقت نفسه، توفر منصة Instana المؤتمتة بالكامل للملاحظة في الوقت الحقيقي بيانات مستمرة عالية الدقة ومسارات شاملة من البداية إلى النهاية، ما يمكن مهندسي عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع (SRE) ومهندسي المنصات وعمليات تكنولوجيا المعلومات والتطوير من الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها من خلال رؤى سياقية. تتيح هذه الرؤية الفورية التعرف الاستباقي على مشكلات الأداء وحلها، ما يؤدي إلى تجربة سلسة وموثوقة للمستخدم النهائي. مع Turbonomic وInstana، لن يكون هناك حاجة إلى استكشاف الأخطاء أو التعامل مع المستخدمين النهائيين ذوي النطاق الترددي المنخفض، حيث يقدمان للمؤسسات حلاً شاملاً يحل السبب الأساسي لمشكلات أداء التطبيق. تعمل هذه الحلول معًا على إنشاء حل أقوى، ما يعمل على تحسين الأداء وتبسيط العمليات وتعزيز كفاءة التكلفة، ما يمكّن الشركات في النهاية من تحقيق أهدافها.
يمكنك ملاحظة ومراقبة وإصلاح مجموعة تطبيقاتك بالكامل باستخدام IBM Instana Observability.
تقديم أداء مثالي وتجربة مستخدم متميزة عبر محفظتك المخصصة للتطبيقات.
ربط Full Stack Observability بإدارة موارد التطبيقات التلقائية لمعالجة مشكلات الأداء قبل أن تؤثر في تجربة العملاء.
باستخدام IBM Instana Observability، يمكنك ملاحظة المؤسسة بأكملها، ومن ثم يُتاح لك رؤية سريعة ومؤتمتة وسياقية حول سلامة وتوافر بيئة التطبيق بالكامل.