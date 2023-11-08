يعمل المساعدون المزودون بالذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل الأعمال من خلال واجهات المحادثة الذكية. هؤلاء المساعدون قادرون على فهم وتوليد استجابات ومحتوى يشبه الإنسان، ويُحدثون ثورة في طريقة تعاون البشر مع الآلات. تقع نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) في قلب هذا الاضطراب الجديد. تُدرَّب نماذج اللغات الكبيرة على كميات هائلة من البيانات ويمكن استخدامها عبر تطبيقات لا حصر لها. يمكن ضبطها بسهولة لحالات استخدام مؤسسية محددة باستخدام بعض الأمثلة التدريبية.

نشهد مرحلة جديدة من التطور حيث يتجاوز مساعدو الذكاء الاصطناعي المحادثات ويتعلمون كيفية استغلال الأدوات من خلال وكلاء يمكنهم استدعاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتحقيق أهداف تجارية محددة. يمكن الآن إكمال المهام التي كانت تستغرق ساعات في دقائق من خلال تنسيق كتالوج كبير من الوكلاء القابلين لإعادة الاستخدام. علاوة على ذلك، يمكن تكوين هؤلاء الوكلاء معًا لأتمتة عمليات سير العمل المعقدة.

يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي استخدام وكلاء يعتمدون على واجهة برمجة التطبيقات لمساعدة العاملين في مجال المعرفة في المهام العادية مثل إنشاء أوصاف الوظائف، واستخراج التقارير في أنظمة الموارد البشرية، والبحث عن مرشحين وغير ذلك. على سبيل المثال، يمكن لمدير الموارد البشرية أن يطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي إنشاء مسمى وظيفي لوظيفة جديدة، ويمكن للمساعد إنشاء مسمى وظيفي مفصل يلبي متطلبات الشركة. وبالمثل، يمكن لمسؤول التوظيف أن يطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي البحث عن مرشحين لشغل وظيفة شاغرة، ويمكن للمساعد تقديم قائمة بالمرشحين المؤهلين من مصادر مختلفة. وبفضل المساعدة التي يقدمها مساعدو الذكاء الاصطناعي، يمكن للعاملين في مجال المعرفة توفير الوقت والتركيز على المشاكل الأكثر تعقيدًا وإبداعًا.

يمكن لمنشئي الأتمتة أيضًا الاستفادة من إمكانات مساعدي الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأتمتة بسرعة وسهولة. قد يبدو الأمر محيرًا، ولكن مساعدي الذكاء الاصطناعي يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة عملية الأتمتة نفسها. وهذا يجعل بناء الوكلاء أسهل وأسرع. هناك خطوتان أساسيتان في بناء الوكلاء لأتمتة الأعمال التجارية: تدريب وإثراء الوكلاء لحالات الاستخدام المستهدفة وتنظيم كتالوج لوكلاء المتعددين.