تعمل المحاكاة الافتراضية للتخزين على جعل بياناتك وموارد التخزين للخادم الافتراضي وبيئات سطح المكتب الافتراضية آمنة، وموثوق بها، وفعّالة.
استخدِم مرونة التقنية السحابية في تحقيق أقصى قيمة من بياناتك بدايةً من الحافة ووصولًا إلى التقنية السحابية. وتتيح لك بنية البيانات السحابية الأصلية والتقنية السحابية الهجينة سهولة تشغيل كل تطبيقاتك وتبسيط إدارة البيانات وتقليل الصوامع والتعقيد لتحسين مركز بياناتك. ومن الممكن أيضًا توفير جميع الوظائف كخدمة مستندة إلى المضيف.
أيًّا كان مكان البنية التحتية للتخزين لديك، يمكنك إدارة جميع أجهزة التخزين باستخدام الأدوات وأنظمة التشغيل والواجهات نفسها التي تستخدمها في البيئة المحلية. ويتحقّق ذلك من خلال البيئات الافتراضية التي يتم إنشاؤها باستخدام IBM Spectrum Virtualize، وهو البرنامج الذي يشغّل IBM FlashSystem.
يمكنك تقليل التكرار وتوحيد عرض بيئة التخزين الخاصة بك وتمكين التنقل السلس للبيانات وإدارة التخزين في البيئة المحلية والسحابية على السواء.
حل ذكي وذاتي التحسين يمكن إدارته بسهولة، وهو ما يمكّن المؤسسات من التغلّب على تحديات أجهزة التخزين المادية من خلال التقسيم إلى مستويات للحصول على قابلية التوسّع.
يمكنك شراء سعة التخزين عند الطلب من خلال الأجهزة الافتراضية والجمع بين ميزتَي التحكم في التخزين المحلي ومرونة التخزين السحابي مع التخزين كخدمة الذي تتم صيانته بواسطة IBM.
يمكنك تبسيط خدمات التخزين عبر البيئات وتحسينها باستخدام منصة متسقة للتخزين المعرّف بالبرامج والتحليلات التنبؤية من خدمة IBM Storage Insights المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حقِّق أوقات استجابة سريعة مع زمن انتقال قصير وتوافر عالٍ باستخدام تقنية IBM FlashCore الرائدة في المجال ونظام FlashSystem بتقنية NVMe الشامل لأعباء عمل المهام الحساسة.
تقدم وظيفة النسخة المحمية ميزات حماية البيانات والتعافي من الكوارث وتقلّل فترة التعطّل من خلال الأداء العالي والتشفير القائم على الأجهزة والنُسخ المعزولة غير القابلة للتعديل التي يمكن استعادتها بسرعة.
عزِّز قدرات الخادم وموارد البيانات الخاصة بك باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية للتخزين من IBM الرائدة في الصناعة.
قم بجولة في المنتج. تتيح لك الجولة التفاعل مع IBM FlashSystem. استكشِف الوحدات التي تغطي المحاكاة الافتراضية للخادم وبرامج المحاكاة الافتراضية للتخزين، وإدارة الأنظمة، والأداء، وغير ذلك.
حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.
تُعدّ VMware وشعار VMware وVMware Cloud Foundation وVMware Cloud Foundation Service وVMware vCenter Server وVMware vSphere علامات تجارية مسجّلة أو علامات تجارية لشركة VMware, Inc. أو الشركات الفرعية التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو الولايات القضائية الأخرى.