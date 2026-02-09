حلول منصة DataOps

تقديم بيانات عالية الجودة وموثوق بها بشكل أسرع من خلال أتمتة عمليات البيانات عبر المسارات والمنصات والفِرق.
الحصول على السرعة والجودة والحوكمة على نطاق واسع مع حلول برمجيات عمليات البيانات (DataOps) الأكثر ذكاءً.
مع تزايد مسارات البيانات، تزداد أيضًا عمليات التسليم والنقاط العمياء. تجمع حلول عمليات البيانات الأكثر ذكاءً بين الأتمتة والحوكمة والذكاء القائم على السياسات لتقديم بيانات موثوق بها على نطاق واسع. والنتيجة هي بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي ومتسقة عبر البيئات السحابية الهجينة والمتعددة، تمكِّن من اتخاذ قرارات أسرع وتوفِّر منصة عمليات بيانات تتكيف مع نموك.
تنسيق عمليات الاستيعاب والتحويل والتسليم عبر البنى الهجينة مع إدارة البيئة لتقليل العوائق والجهد اليدوي.
مراقبة سلامة البيانات باستمرار باستخدام برامج عمليات البيانات، واكتشاف المشكلات مبكرًا عبر قابلية ملاحظة البيانات، وحلها قبل أن تؤثِّر في التحليلات أو مبادرات الذكاء الاصطناعي.
تضمين تتبُّع دورة حياة البيانات والسياسات والضوابط مباشرةً في سير عمل منصة عمليات البيانات لضمان الالتزام والمساءلة على نطاق واسع.
إنشاء منتجات بيانات موثوق بها باستخدام منصة عمليات البيانات وأدوات عمليات البيانات المثبتة، ليتمكن الفريق من إعادة استخدامها بثقة في التحليلات والذكاء الاصطناعي القائم على البيانات.
تجمع حلول برمجيات عمليات البيانات من IBM بين منصات البيانات المفتوحة والتكامل الذكي والذكاء العميق للبيانات لأتمتة مسارات البيانات مع تضمين الثقة والحوكمة وقابلية ملاحظة البيانات - ما يساعد المؤسسات على التشغيل الفعَّال للتحليلات والذكاء الاصطناعي.
توفير مخزن بيانات مفتوح ومحكوم، محسَّن للتحليلات والذكاء الاصطناعي، ودعم عمليات البيانات من خلال تمكين الوصول الموسَّع إلى منتجات البيانات الموثوق بها.
تنسيق وأتمتة مسارات البيانات عبر البيئات السحابية الهجينة ومتعددة السحابات، كأحد الأسس الجوهرية لتنفيذ عمليات البيانات.
توفير إدارة البيانات الوصفية، وتتبُّع دورة الحياة، والجودة، والحوكمة - مع إضافة السياق والثقة والذكاء المدرك للسياسات إلى مهام سير عمل عمليات البيانات.
تعمل خدمات IBM على تخصيص أدوات برامج عمليات البيانات مع بيئتك، ودمج الجودة والحوكمة والمراقبة والتحسين في مهام سير العمل اليومية لفِرق البيانات، لتتمكن من التوسع بثقة والتحرك بسرعة أكبر.
هل أنت مستعد لمنصة عمليات بيانات أكثر ذكاءً؟ تواصَل مع خبراء IBM لتقييم عمليات البيانات الحالية لديك، وتحديد الفجوات، ووضع استراتيجية عمليات بيانات موثوق بها تساعد على تسريع نتائج التحليلات والذكاء الاصطناعي.