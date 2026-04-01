الانتقال من فترة التعطُّل إلى التشغيل بسرعة - مع حلول مرنة تحمي بياناتك من برامج الفدية.
الهجمات الإلكترونية حتمية - ولهذا يجب أن تكون الاستعادة خط الدفاع الأول لديك، وليس الملاذ الأخير. لكن طرق النسخ الاحتياطي والاستعادة التقليدية لا تقارن بالتهديدات الجديدة مثل برامج الفدية والهجمات الداخلية. تتطلب التهديدات المتقدمة اليوم استراتيجية مرونة إلكترونية متكاملة، توفِّر قدرات تعافٍ إلكترونية تتجاوز حماية البيانات التقليدية. فكِّر في بيئات استعادة معزولة لا يمكن للمهاجمين الوصول إليها، ونُسخ بيانات غير قابلة للتغيير لا يمكنهم العبث بها، وكشف سريع لتحديد النسخ الاحتياطية النظيفة، ومهام سير عمل منسَّقة تُعيد العمليات بسرعة مع ضمان سلامة البيانات.
دمج الاستعادة في استراتيجية حماية البيانات الخاصة بك وتحويل الهجمات الحتمية من تهديدات وجودية إلى متاعب يمكن التحكم فيها باستخدام حلول التعافي الإلكتروني من IBM.
الاستفادة من المخازن المعزولة ماديًا ونظام التخزين غير القابل للتغيير لإنشاء نسخ احتياطية لا يمكن للمهاجمين الوصول إليها أو تعديلها. تفعيل قدرات الأمن الإلكتروني مثل فحص البرمجيات الخبيثة المتقدم للتحقق من سلامة النسخ الاحتياطية قبل الاستعادة، لضمان استرجاع بيانات موثوق بها ونظيفة.
بناء المرونة الإلكترونية باستخدام صناديق اختبار افتراضية للتجارب الآمنة، وحماية معزولة ماديًا، ولقطات غير قابلة للتغيير، واستعادة عند نقطة زمنية محددة. الاستعادة إلى اللحظة التي سبقت الهجوم واسترجاع بياناتك بسرعة من هجمات الفدية والتهديدات المتقدمة.
إنشاء مناطق محمية للبنية التحتية للنسخ الاحتياطي منفصلة عن شبكات الإنتاج. تعمل وحدة التحكم بالنسخ الاحتياطي في منطقة محمية، ما يمنع المهاجمين من الوصول إلى قدرات الاستعادة عبر بيانات اعتماد مخترقة أو حركة جانبية داخل الشبكة.
إدارة متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) وغيرها من المتطلبات الصناعية عبر بنية تحتية للاستعادة معزولة تتضمن سجلات تدقيق شاملة. تتبُّع أصول البيانات، والحفاظ على سلسلة الحيازة، وإثبات الامتثال أثناء سيناريوهات الأزمات.
اكتشِف منتجات البنية التحتية من IBM المصممة لحماية بياناتك، ودعم تطبيقاتك، وتحويل أهداف التعافي الإلكتروني الخاصة بك إلى واقع.
حماية بياناتك وتسريع عملية الاستعادة عند حدوث الهجمات الإلكترونية. الاستفادة من الحلول عالية السرعة للتخزين بالذاكرة الوميضية فقط والتخزين الهجين المزوَّدة بميزات المرونة الإلكترونية المدمجة - التخزين غير القابل للتغيير، والاستعادة السريعة، وقدرات العزل.
تم تصميم بنية IBM Z لصد الهجمات والاستعادة السريعة من الأعطال، وتُتيح تقليل وقت التوقف، وتعزيز حماية البيانات، وإدارة الامتثال المدمجة.
تثبيت النسخ الاحتياطية للبنية التحتية باستخدام التخزين غير القابل للتغيير - نسخ لا يمكن لمسها، ولا تعديلها، ولا كسرها. إضافة قدرة هائلة على التوسع والمتانة والكفاءة في التكلفة، لتحصل على نسخ احتياطية مؤمَّنة بدرجة عالية مصممة لمواجهة التهديدات الحديثة.
اكتشاف التهديدات مبكرًا باستخدام كشف مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والحفاظ على مرونة البيانات في مواجهة الهجمات، وإجراء الاستعادة بأمان وسرعة، وإدارة الامتثال طوال الوقت. حماية وأداء موحَّدان.
من التخطيط إلى الحماية وصولًا إلى الاستعادة، تغطي IBM كل احتياجاتك. تقدِّم مختبرات IBM Technology Expert خدمات استشارية وحلولًا وتقنيات، موفرةً كل الأدوات اللازمة لمنع تحول التهديدات إلى أزمات.
تتطلب الهجمات الإلكترونية استجابة من الخبراء. وهذه الاستجابة يوفرها IBM® X-Force Incident Response. يعمل فريقنا من خبراء على صيد التهديدات والمستجيبين والمحققين على مدار الساعة - لإعداد دفاعاتك، واكتشاف التهديدات مبكرًا، واستعادة العمليات بالكامل.
1 أنظمة IBM z17، مع GDPS، وتخزين IBM DS8000 series مع HyperSwap، وتشغيل بيئة Red Hat OpenShift Container Platform، مصممة لتوفير توافر بنسبة 99.999999%.
تنويه: تم استخدام بيانات داخلية من IBM قائمة على القياسات والتقديرات في حساب القيمة المتوقعة. تشمل العناصر اللازمة: IBM z17؛ أنظمة IBM z/VM V7.3 أو أعلى مجمَّعة في صورة نظام واحدة، كل منها يعمل على RHOCP 4.14 أو أعلى؛ IBM Operations Manager؛ GDPS 4.6 أو أعلى لإدارة استعادة البيانات واستعادة الأجهزة الافتراضية عبر أنظمة ومساحات تخزين متعددة المواقع الحضرية، بما في ذلك أعباء العمل متعددة المواقع Metro وGDPS Global؛ وتخزين IBM DS8000 series مع IBM HyperSwap. تم استخدام عبء عمل MongoDB الإصدار 4.4. يجب تفعيل تقنيات المرونة اللازمة، بما في ذلك تجميع z/VM Single System Image، وGDPS xDR Proxy لـ z/VM، وRed Hat OpenShift Data Foundation (ODF) 4.14 أو أعلى لإدارة أجهزة التخزين المحلية. انقطاعات التطبيقات الناتجة عن المستخدم غير مشمولة في القياسات أعلاه. قد توفِّر التكوينات الأخرى (سواء الأجهزة أم البرامج) خصائص توافر مختلفة.