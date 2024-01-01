تكامل أكثر ذكاءً للطاقة ومرافق الخدمات

يمكنك اعتماد التقنيات الجديدة لتعزيز عمليات أكثر استدامة وكفاءة

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سيدة ترتدي زي عمل تمسك بكمبيوتر محمول وتنظر إلى شاشة جهاز آخر.

الاتصال من أجل مستقبل منخفض الكربون

مع توجه العالم نحو مستقبل الطاقة المتجددة، فإن الشركات الأكثر قدرة على النجاح هي التي تستطيع التكيف بفاعلية مع الموارد والتقنيات الجديدة - مثل الشبكات المصغرة، ووحدات الطاقة الشمسية على الأسطح، والعدادات الذكية التي توفر معلومات في الوقت الفعلي عن استهلاك الكهرباء والغاز والماء. ويتطلب كل هذا اتصالًا متقدمًا وتكاملًا ذكيًا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقليل الهدر والفاقد، وتقديم أفضل أسعار تنافسية للعملاء. 
الفوائد
التكامل في قطاع الطاقة المتجددة

دمج موارد الطاقة الموزَّعة مثل الألواح الشمسية، وتخزين البطاريات، والمركبات الكهربائية لموازنة العرض والطلب وضمان مرونة الشبكة.
التقنيات الذكية والحوسبة السحابية

تقديم تقنيات جديدة بشكل موثوق به، بما في ذلك العدادات الذكية، وإنترنت الأشياء، وحوسبة الحافة، ونماذج التوأم الرقمي. زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف من خلال عمليات الترحيل إلى السحابة. 
الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات

استفِد من قوة الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين تشغيل الشبكة، والتنبؤ بأعطال المعدات، واكتشاف تسربات المياه، وتقديم خدمات أكثر موثوقية وشفافية للعملاء.
الاستثمار في البنية التحتية والمرونة

استخدام العدادات الرقمية وأجهزة الاستشعار الذكية للتخطيط لتحديث البنية التحتية القديمة. الاستجابة بسرعة ومرونة أكبر للأحداث المناخية القاسية وانقطاعات النظام. 
الاستدامة والامتثال

قياس البصمة الكربونية في عمليات توزيع الكهرباء والغاز والمياه والإبلاغ عنها. استخدام البيانات لزيادة الكفاءة وتحسين الاستدامة في بنيتك التحتية بالكامل. 
المنتج IBM webMethods توفر منصة IBM webMethods قدرات منصة التكامل كخدمة (iPaaS) شاملة للتكامل عبر واجهة واحدة مشتركة ومستوى تحكم لأنماط التكامل المتعددة - التطبيقات وواجهات API، والاتصال بين الشركات، والملفات - لمساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث تطبيقاتها لأحدث مستوى من الذكاء الاصطناعي. استكشف IBM webMethods
استمع إلى ما يقوله المحللون

بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.

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