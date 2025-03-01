IBM Wazi as a Service هو حل يتيح تجربة تطوير واختبار السحابة الأصلية لنظام ®z/OS في IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC). باستخدام Wazi as a Service، يمكن لمطوري التطبيقات تطوير واختبار عناصر تطبيقات نظام z/OS في بيئة بنية تحتية افتراضية "كخدمة" تعمل على بنية IBM Z التحتية على IBM Public Cloud.
يمكنك تسريع عملية تطوير واختبار تطبيقات z/OS على السحابة الأصلية باستخدام z/OS Virtual Servers في IBM Cloud VPC. إنها مساحتك المحمية المخصصة لك في IBM Cloud والتي تجمع لك بين أمن السحابة الخاصة ومرونة السحابة العامة.
كما يوفر لك IBM Wazi aaS أيضًا قدرات تجريبية لتمكين العملاء من البدء في استكشاف عرض IBM Cloud Continuous Delivery من خلال قوالب التكامل القائمة على ممارسات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops). تقدم الخدمة تجربة مستخدم موحدة لنظام z/OS وتطبيقات السحابة الأصلية في IBM Cloud لإنشاء سلاسل الأدوات واستخدامها، مع توفّر الأمن وقابلية التدقيق في جوهرها.
يمكنك تسريع عملية التسليم من خلال التطوير والاختبار السريعين اللذين يتم تمكينهما من خلال الوصول حسب الطلب إلى بيئة z/OS في أقل من 5 دقائق.
ابتكر بشكل أسرع استجابةً لاحتياجات العمل المتغيرة باستمرار باستخدام نظام z/OS الذي يتضمن أحدث وأفضل البرامج.
عزز جودة البرامج وقابليتها للتدقيق من خلال تغيير استراتيجيتك وأتمتة الاختبار ومراعاة الأمن في وقت مبكر من دورة حياة التطوير.
يمكنك مساعدة المطورين ومبرمجي الأنظمة من خلال القضاء على أوقات الانتظار وتمكين النشر السهل لنظام z/OS مع Wazi Image Builder باستخدام صور برمجية قياسية أو مخصصة.
يمكنك تمكين التوسع الأفقي والرأسي حسب الطلب بناءً على احتياجات العمل والدفع مقابل ما تستخدمه فقط مع توفر البنية التحتية كخدمة في نموذج استهلاك مرن.
يمكنك نشر صور تطوير واختبار برمجية جاهزة مقدمة من IBM على z/OS Virtual Server، أو إحضار صورة برمجية مخصصة للتطبيقات والعناصر ذات الصلة للنشر على z/OS Virtual Server في VPC.
استفد من القوة والأمن المتوفرين في IBM Cloud مع إمكانية وصول الخادم الذاتي إلى أنظمة z/OS وإنشاء صور برمجية قياسية أو مخصصة من القسم المنطقي (LPAR) الخاص بك. ابدأ التطوير والاختبار في دقائق دون أي اعتماد على العمليات.
يمكنك التغلب على مشاكل العمليات المعطلة والأمان غير الكافي وغيرها من العوائق التي تمنعك من اختبار ترقيات البرامج بسرعة. ويمكنك تسريع الاختبار باستخدام مثيل خادم افتراضي (VSI) لنظام z/OS وWazi Image Builder.
تسريع الابتكار من خلال خفض عائق دخول مطوري z/OS الجدد وتقليل حاجتهم إلى امتلاك مهارات متخصصة وذلك من خلال توفير وصول سهل إلى البرامج المثبتة مسبقًا والمخصصة المتاحة كصور مخزنة.
بدء استخدام IBM Cloud Continuous Delivery وتجربة سلاسل الأدوات الآمنة
يمكنك تشغيل نظام تطوير واختبار z/OS في IBM Cloud Virtual Private Cloud في غضون دقائق معدودة. يمكنك إدارة الحوسبة المستندة إلى الأجهزة الافتراضية، والتخزين وموارد الشبكات في مساحة خاصة وآمنة تحددها أنت.
يمكنك إنشاء صور مخصصة من القسم المنطقي (LPAR) المحلي الخاص بك باستخدام Wazi Image Builder. يتضمن Wazi Image Builder واجهة مستخدم على الويب مع توفير وصول قائم على الأدوار وواجهات برمجة تطبيقات REST لتبسيط عملية الإنشاء.
استخدام قوالب z/OS التي تعمل على توسيع نطاق خدمة IBM Continuous Delivery Service لأتمتة عمليات الإنشاء في سلاسل أدوات آمنة للتطوير والأمن والعمليات (Devsecops)
