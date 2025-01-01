بدء استخدام watsonx

ابدأ في تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات موثوق بها في جميع أعمالك
رسم توضيحي لواجهة المستخدم الهجينة لعناصر watsonx

سرّع من رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي

جرّب watsonx.ai مجانًا تمكّن من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها والتحقق منها وضبطها ونشرها. جرّب watsonx.data مجانًا توسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي لجميع بيانات مؤسستك في أي مكان. جرّب watsonx.governance مجانًا تمكّن من تسريع الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير. هل تريد الدردشة مع نموذج watsonx؟ سواء أكنت مهتمًا بنماذج الأساس أو تريد معرفة كيف يمكن لعملك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن النسخة التجريبية المجانية الجديدة لمدة 30 يومًا من watsonx.ai تتيح لأي شخص الدردشة مع نماذج watsonx وطرح الأسئلة عليها ومعرفة كيفية استجابتها.
هل أنت مستعد لبدء استخدام منصة IBM watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات؟

إليك بعض النصائح التي ستساعدك في تحقيق النجاح من خلال:

  • خطوات بسيطة للتسجيل في الإصدار التجريبي
  • يوضح الإصدار التجريبي بالتفصيل ما يمكن أن تتوقعه 
  • الموارد التي قد تحتاجها في أثناء العمل بالإصدار التجريبي 

أضف هذه الصفحة إلى المفضلة للمساعدة في التسجيل في الإصدار التجريبي والوصول إلى الروابط الرئيسية، مثل الوثائق والدعم والأدلة التوجيهية والمزيد. 

  
جرّب watsonx.ai

ابدأ مجانًا مع IBM watsonx.ai لبناء النماذج باستخدام الاستوديو الجديد لدينا لنماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي.

 ابدأ استخدام الإصدار التجريبي المجاني مع watsonx.ai ابدأ بثلاث خطوات سهلة

الخطوة 1: اختر منطقة

بمجرد وصولك إلى صفحة التسجيل، اختر موقعًا بين دالاس أو فرانكفورت أو طوكيو، أيهما أقرب إليك أو إلى المكان الذي تخطط لاستضافة بياناتك وخدماتك فيه.

الخطوة 2: سجل الدخول أو الاشتراك

إذا كان لديك حساب موجود في IBM Cloud، يُمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك. وإذا لم يكن لديك حساب في السحابة، يُمكنك ببساطة التسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا. 

الخطوة 3: ابدأ الاستكشاف

تنقل في جولة سريعة عن المنتج وابدأ بما يلي:

  • الهندسة الفورية في Prompt Lab  
  • العمل باستخدام نماذج أساس مختلفة لحالة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المطلوبة لديك
  • إنشاء مسارات وتدفقات البيانات المرئية
  • إنشاء نماذج التعلم الآلي باستخدام قدرات AutoAI
  • إنشاء مجموعات بيانات جدولية اصطناعية  
  • تشغيل نماذج التحسين التنبؤية والوصفية  
         هل ترغب في الدردشة مع أحد نماذج watsonx.ai؟

    إن تجربة نماذج مختلفة لتحديد النموذج الأفضل لحالة استخدام محددة واحدة من الخطوات المبكرة الحاسمة في عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. ولدعم هذا الاستكشاف، يوفر العرض التوضيحي الجديد المجاني لمنصة  watsonx.ai نقطة دخول للمستخدمين للدردشة مع نموذج لغوي كبير وطرح الأسئلة عليه ومعرفة كيفية استجابته. كما يُمكن للمستخدمين اختيار التفاعل مع نموذج الأساس Granite المدرب من IBM، أو نماذج Meta Llama 3، أو نموذج mixtral 8x7b-instruct.

    يقدم العرض التوضيحي معاينة لأداة Prompt Lab في watsonx.ai، وهو انطلاقة رائعة لمنشئي الذكاء الاصطناعي الذين يبدؤون رحلتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. إذ يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول لمدة 30 يومًا و20,000 رمز مميز مجانًا لتعزيز استفساراتهم. كل ما يلزم للبدء هو وجود حساب IBM أو Google أو LinkedIn.

    هل تحتاج إلى بعض الإلهام بشأن كيفية استخدام الإصدار التجريبي؟ لقد سألنا النموذج Granite-13B-Chat-V2 نيابةً عنك، وقد أوصى بالسؤال التالي:

    • "هل يُمكنك تقديم نموذج جاهز للكشف عن الغش في المعاملات المالية، وكيف يمكن مقارنته بالأنظمة التقليدية القائمة على القواعد"؟
    • "كيف يُمكنني تخصيص النموذج الجاهز للتعرّف على الكلام بغرض التعرّف على الكلام وتدوينه بلكنتي أو لهجتي الخاصة"؟
    • "ما حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا لـ watsonx.ai في مجال الرعاية الصحية، وكيف يُمكنني تطبيقها لتحسين نتائج المرضى وتبسيط سير العمل السريري"؟

    لا يتضمن هذا العرض التوضيحي الوكلاء أو الدردشة المتزامنة مع نماذج متعددة أو نماذج متعددة الوسائط أو أي وظائف أخرى لتحسين النتائج. وقد لا تكون لدى النماذج معرفة بالأحداث الأخيرة.

       دردش مباشرة مع أحد النماذج اللغوية الكبيرة في الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا من watsonx.ai       موارد إضافية جولة تفاعلية عن المنتج دروس البدء السريع وثائق SaaS مجتمع watsonx.ai
      جرّب watsonx.data

      ابدأ مجانًا مع watsonx.data من IBM في IBM Cloud أو AWS. في الإصدار التجريبي المجاني من watsonx.data، ستحصل على 1,500 دولار أمريكي لاختبار تشغيل مثيل مستودع بيانات مفتوح على IBM Cloud. 

      لاستخدام الإصدار التجريبي بنجاح، نوصيك بامتلاك مهارات جيدة في كتابة لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) وأن تكون على دراية بتنسيقات البيانات المفتوحة والجداول ومفاهيم إدارة البيانات وهندسة البيانات. 

       ابدأ تجربتك المجانية مع watsonx.data       ابدأ بثلاث خطوات سهلة

      الخطوة 1: سجل الدخول أو الاشتراك

      • أنشئ حساب IBM Cloud أو سجّل الدخول إلى حساب IBM Cloud باستخدام طريقة دفع تتم إضافتها للفوترة التلقائية التي تحدث بعد استهلاك الرصيد الترويجي(ما لم تُلغِ من خلال حذف المثيل قبل استهلاك الرصيد الترويجي)
      • أضف الرمز الترويجي الذي يتيح استخدام الإصدار التجريبي المجاني من watsonx.data لمدة تتراوح بين 7 و12 يومًا وتحقق  
      • اقرأ الشروط ووافق عليها

      اتبع الدليل التعليمي لتتعرّف على كيفية المطالبة برمزك الترويجي المجاني، وتطبيقه، ومراقبة استخدام الرصيد، والبدء، وحجم مثيل البداية من watsonx.data.  

      الخطوة 2: نشر مثيل watsonx.data 

      افتح وحدة تحكم الويب watsonx.data واتبع معالج البدء السريع الموجه للمساعدة في تكوين البنية التحتية لمستودع البيانات المفتوح.

      الخطوة 3: ابدأ الاستكشاف

      ستتمكن من تجربة القدرات الأساسية لمنصة watsonx.data، ومنها:

      • توسيع مرن وإيقاف مؤقت لمحركات استعلام متعددة (اختياري) - راجع الدليل التعليمي لبدء استخدام محرك الاستعلام للحصول على إرشادات إضافية
      • دعم البيانات المفتوحة وتنسيقات الجداول لمشاركة نسخة واحدة من البيانات عبر المحركات
      • وحدة تحكم بسيطة ومتكاملة مع حوكمة وأمان وأتمتة مدمجين 
                 موارد إضافية جولة تفاعلية عن المنتج وثائق SaaS الدليل التعليمي للإصدار التجريبي مجتمع watsonx.data
        جرّب watsonx.governance

        ابدأ في استخدام استراتيجية الحوكمة لتوجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك وإدارتها ومراقبتها من خلال إصدار تجريبي مجاني لـ watsonx.governance من IBM.

         ابدأ تجربة الإصدار المجاني لـ watsonx.governance.governance         ابدأ بثلاث خطوات سهلة

        الخطوة 1: سجل الدخول أو الاشتراك

        • بمجرد وصولك إلى صفحة التسجيل، إذا كان لديك حساب حالي في IBM Cloud، يُمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك. وإذا لم يكن لديك حساب على السحابة، سيُطلب منك إنشاء حساب.

        الخطوة 2: التوفير والبدء 

        • يُمكنك توفير مثيل خدمة watsonx.governance وتشغيله لبدء مراقبة أصول نموذجك.

        الخطوة 3: استكشف قدرات watsonx.governance

        ابدأ التفاعل مع قدرات watsonx.governance من خلال مشروع بسيط يُمكنك التدرب فيه على:

        • تقييم قوالب الموجّهات
        • تتبع قالب الموجّه طوال دورة حياته في حالة استخدام الذكاء الاصطناعي
        • مراجعة التفاصيل المضمنة في ورقة الحقائق المرتبطة بحالة استخدام الذكاء الاصطناعي

         

                     موارد إضافية جولة تفاعلية عن المنتج التوثيق بداية سريعة: تقييم قالب الموجّه وتتبعه مجتمع watsonx.governance
          التدريب

          استكشف الموارد أدناه لمزيد من البرامج التدريبية والأدلة التعليمية المتعمقة. 

                     تعلّم كيفية تنفيذ مهام محددة، مثل تنقيح البيانات أو بناء نموذج استكشف الفيديوهات والأدلة التعليمية للحصول على تجربة عملية مع الأدوات في watsonx استكشف سلسلة تعلّم بناء النماذج باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
          اتخِذ الخطوة التالية

          تواصل معنا وسيجيب أحد ممثلي مبيعات IBM عن أسئلتك حتى تتمكن من بدء رحلتك مع IBM watsonx. 

                     انضم إلى مجتمع watsonx
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