قم بتحسين Enterprise Search من خلال تحسين دقة البحث الدلالي ومدى ملاءمته عبر العديد من المستندات والجداول والصور وإدخال البيانات، مما يوفر استجابات فعالة استنادًا إلى موجز بيانات شبه حقيقي.

من خلال تحليل معنى وسياق استعلامات البحث، يتيح RAG إطار العمل نتائج دقيقة وذات صلة بالمعلومات المعقدة أو الدقيقة. وهي مدمجة مع موجزات البيانات في الوقت الفعلي، وتوفر معلومات محدثة ودقيقة، مما يتيح للموظفين الوصول بسرعة إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البيانات.