تركز الشركات التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع على تزويد موظفيها وعملائها بإمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب. عزز إنتاجية الموظفين وحسّن تجربة العملاء من خلال إدارة المعرفة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.
مع ®IBM watsonx.ai, يمكن للشركات:
مع الذكاء الاصطناعي الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP)، watsonx.ai يبسط الوصول إلى المستندات والجداول والرسوم البيانية وموجزات البيانات الأخرى. تعمل المعلوماتية على تقليل الوقت المستغرق في البحث واسترجاع معارف محددة عبر مجموعة النماذج الأساسية.
استخدم الذكاء الاصطناعي التنائي التوليدي في القدرات watsonx.ai لتمكين الموظفين من المعرفة الأساسية والرؤى, بما في ذلك وثائق وسياسات الموارد البشرية والأدلة الفنية ووثائق المنتجات ومعلومات العقود. يعمل هذا التحسين على تسريع إنتاجية الموظفين وتسريع أوقات الحل.
توظيف المستندات أو المحتوى الديناميكي لإنشاء محتوى واعٍ بالسياق, جين مخصص للغاية بالذكاء الاصطناعي روبوت المحادثة أو الإجابة على الأسئلة باستخدام RAG إطار العمل نماذج الأساس من watsonx.ai. تأكد من وصول نماذج الذكاء الاصطناعي لديك إلى المحتوى المناسب في الوقت المناسب.
قم بتحسين Enterprise Search من خلال تحسين دقة البحث الدلالي ومدى ملاءمته عبر العديد من المستندات والجداول والصور وإدخال البيانات، مما يوفر استجابات فعالة استنادًا إلى موجز بيانات شبه حقيقي.
من خلال تحليل معنى وسياق استعلامات البحث، يتيح RAG إطار العمل نتائج دقيقة وذات صلة بالمعلومات المعقدة أو الدقيقة. وهي مدمجة مع موجزات البيانات في الوقت الفعلي، وتوفر معلومات محدثة ودقيقة، مما يتيح للموظفين الوصول بسرعة إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البيانات.
ينشر مدعوم بالذكاء الاصطناعي روبوت المحادثة باستخدام أنماط RAG على مدار الساعة دعم العملاء. يعمل هذا الذكاء الاصطناعي الحواري روبوت المحادثة، المدعوم من watsonx.ai استوديو استوديو ومصدر مفتوح نماذج الأساس على إشراك العملاء بشكل طبيعي وبديهي.
تساعد أنماط RAG في استرداد المعلومات ذات الصلة من مصادر مختلفة، وإنشاء ردود شبيهة بالردود البشرية على الاستفسارات، وحل المشكلات بكفاءة، وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام.
استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لربط البيانات ذات الصلة بمستودع المعرفة المركزي، وذلك باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs) لربط البيانات ذات الصلة بمستودع المعرفة المركزي.
يتيح البحث التحادثي للموظفين الوصول بسرعة إلى معلومات دقيقة ومحدثة عن الأسئلة المتعلقة بالمنتج أو الموارد البشرية (HR)، مما يقلل من الحاجة إلى البحث اليدوي ويقلل من مخاطر الأخطاء، وبالتالي تبسيط عملية التأهيل وتمكين الموظفين من الانطلاق في العمل.
تعرّف على كيفية تحقيق AddAI معدل دقة بنسبة 85% للإجابات التي تم إنشاؤها ®في الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى جانب انخفاض بنسبة 50% في الاستفسارات التي لم تتم الإجابة عليها.
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