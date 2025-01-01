يمكنك تعزيز قدرات مؤسستك باستخدام IBM watsonx.ai، هو استوديو الذكاء الاصطناعي (AI) على مستوى المؤسسات الذي يوفر أدوات إنشاء الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لدعم دورة حياة تطوير التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

سواء أكنت تتعامل مع حالات استخدام معقدة ومتخصصة أو كنت تبحث عن نشر سريع، فإن watsonx.ai يوفر المرونة والتحكم الذي يحتاجه المطورون لديك لتحقيق النجاح.

في watsonx.ai، يمكنك استخدام نماذج الأساس لتوليد مخرجات دقيقة من الناحية الواقعية تستند إلى معلومات متوفرة في قاعدة معرفية من خلال تطبيق نمط التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).