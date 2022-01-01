المنصة الموزعة عبارة عن نظام مصمم للتعامل مع الميزة طوال دورة حياتها. تساعد منصة ميزة في أتمتة إنشاء وحساب وفهرسة وفهرسة ومراقبة وحوكمة ميزة وحسابها. تقلل منصات ميزة من تكلفة التطوير وتوفر الوقت لفرق علم البيانات والفرق الهندسية من خلال توفير طرق سهلة للبناء, وإعادة الاستخدام، وتخزينها، ونشرها، ومراقبتها، والتحكم فيها ضمن تطبيق ومشاريع التعلم الآلي.