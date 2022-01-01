المنصة الموزعة عبارة عن نظام مصمم للتعامل مع الميزة طوال دورة حياتها. تساعد منصة ميزة في أتمتة إنشاء وحساب وفهرسة وفهرسة ومراقبة وحوكمة ميزة وحسابها. تقلل منصات ميزة من تكلفة التطوير وتوفر الوقت لفرق علم البيانات والفرق الهندسية من خلال توفير طرق سهلة للبناء, وإعادة الاستخدام، وتخزينها، ونشرها، ومراقبتها، والتحكم فيها ضمن تطبيق ومشاريع التعلم الآلي.
الإعلان عن إطلاق watsonx.ai - استوديو المؤسسات الجديد كليًا الذي يجمع بين التعلم الآلي التقليدي إلى جانب الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد المدعوم من نماذج الأساس
تحديث كيفية تجميع البيانات وتنظيمها وتحليلها باستخدام منصة بيانات سحابة متعددة البيانات ومنصة الذكاء الاصطناعي.
قم بتفعيل البيانات الجاهزة للأعمال من أجل الذكاء الاصطناعي والتحليلات مع الفهرسة الذكية، مدعومة بالبيانات الوصفية النشطة وإدارة السياسات.
التشغيل لتسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالبيانات الصحيحة في الوقت المناسب للمستخدم المناسب.