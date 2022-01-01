منصة ميزة
تحويل وتخزين وخدمة وإدارة التعليم الآلي بسهولة
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رجل يعمل في مكتب منزلي حديث على جهاز كمبيوتر مكتبي
ما هي منصة ميزة المنصة؟

المنصة الموزعة عبارة عن نظام مصمم للتعامل مع الميزة طوال دورة حياتها. تساعد منصة ميزة في أتمتة إنشاء وحساب وفهرسة وفهرسة ومراقبة وحوكمة ميزة وحسابها. تقلل منصات ميزة من تكلفة التطوير وتوفر الوقت لفرق علم البيانات والفرق الهندسية من خلال توفير طرق سهلة للبناء, وإعادة الاستخدام، وتخزينها، ونشرها، ومراقبتها، والتحكم فيها ضمن تطبيق ومشاريع التعلم الآلي.
متاح الآن: watsonx.ai

الإعلان عن إطلاق watsonx.ai - استوديو المؤسسات الجديد كليًا الذي يجمع بين التعلم الآلي التقليدي إلى جانب الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد المدعوم من نماذج الأساس

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المزايا

ميزة التصميم كتالوج الميزة ميزة المحرك ميزة تخزين ميزة الإدارة
IBM Watson Studio معترف بها كشركة رائدة في تقرير شركة IDC العالمي لتقييم منصات التعلّم الآلي لمنصات التوريد لعام 2022
الموارد Cloud Pak for Data

تحديث كيفية تجميع البيانات وتنظيمها وتحليلها باستخدام منصة بيانات سحابة متعددة البيانات ومنصة الذكاء الاصطناعي.

 Watson Knowledge Catalog

قم بتفعيل البيانات الجاهزة للأعمال من أجل الذكاء الاصطناعي والتحليلات مع الفهرسة الذكية، مدعومة بالبيانات الوصفية النشطة وإدارة السياسات.

 علم البيانات وعمليات التشغيل الآلي

التشغيل لتسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالبيانات الصحيحة في الوقت المناسب للمستخدم المناسب.
الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير

استكشف نشر النماذج ومراقبتها وإدارتها في IBM Watson Studio.

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