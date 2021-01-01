يلتزم فريق ®IBM Research بتطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) وإدارة البيانات لتسريع وتحسين إنشاء مسارات سير العمل من التعلم الآلي وعلم البيانات. وقد ركزت الجهود الأولى للفريق حول AutoML على استخدام تحسين النطاق الفائق / Bayesian للبحث عن المعلمات الفائقة والنطاق الفائق / ENAS / DARTS لخدمة أبحاث الهندسة العصبية.

استمر تركيز الفريق على تطوير AutoAI، بما في ذلك أتمتة تكوين إعدادات المسار وتحسين المعلمات الفائقة. ومن التحسينات المهمة التي طرأت على خوارزمية تحسين المعلمة الفائقة حيث تم تحسينها لتقييم دالة التكلفة مثل تدريب النموذج وتسجيل الدرجات. وقد ساعد هذا على سرعة التقارب والتوصل إلى أفضل الحلول.

نجحت IBM Research أيضًا في تطبيق الذكاء الاصطناعي الآلي لضمان قابلية التفسير والثقة في نماذج الذكاء الاصطناعي. وبفضل استخدام AutoAI في IBM Watson Studio، يستطيع المستخدمون رؤية تصورات كل مرحلة من مراحل العملية، بدءًا من إعداد البيانات، إلى اختيار الخوارزمية، إلى إنشاء النموذج. بالإضافة إلى ذلك، يقوم IBM AutoAI بالتشغيل الآلي للمهام للتحسين المستمر للنموذج، كما يسهل دمج واجهات API الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات من خلال قدرات عمليات النموذج الخاصة به. ولقد ساهم تطور AutoAI ضمن منتج IBM Watson Studio في حصول شركة IBM على لقب الشركة الرائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2021 لعلوم البيانات ومنصات التعلم الآلي.