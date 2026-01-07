VTAM لـ VM/ESA

يقدم اتصالًا محسّنًا في بيئات VM/ESA

لمحة عامة

تيح لك IBM VTAM for VM/ESA V4.2.0 ربط مناطق الشبكة الخاصة بتقنيتي Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN) وSystems Network Architecture (SNA) بسلاسة ضمن شبكاتك. تتيح تحسينات APPN في VTAM for VM/ESA V4.2.0 لعملاء VTAM الحاليين توسيع شبكات APPN داخل مؤسساتهم، مع الاستمرار في دعم شبكات المناطق الفرعية الحالية. اختر من بين ثلاثة مستويات وظيفية توفر VTAM مع نسب التكلفة إلى القيمة المفيدة. 

z/VSE 6.2 هو آخر إصدار z/VSE في الخدمة. تاريخ انتهاء الخدمة z/VSE 6.2 هو 30 سبتمبر 2023، وينطبق هذا التاريخ أيضًا على VTAM for VSE/ESA V4.2.0. لمزيد من التفاصيل، راجع معلومات انتهاء الخدمة لـ z/VSE 6.2.

 اكتشف الفوائد التي يوفرها VM/ESA لمستخدميه
شبكات محسنة

يوفر شبكات APPN في بيئات VM/ESA.
اختيار المستويات الوظيفية

يوفر العديد من خيارات التعبئة أو المستويات الوظيفية لـ VTAM بنسب ممتازة من التكلفة إلى القيمة.
تحسينات على وظائف المنطقة الفرعية لـ SNA

توفر إمكانيات إضافية في وظائف المنطقة الفرعية APPN وSNA.

الميزات

ثلاثة مستويات وظيفية للدعم

يوفر VTAM for VM/ESA V4.2.0 ثلاثة خيارات للتعبئة أو مستويات وظيفية من الدعم، يتوفر كل منها بسعر جذاب. بدءًا من VTAM Client/Server للمستوى الأساسي وحتى VTAM InterEnterprise، اختر مستوى الدعم الوظيفي الذي يناسب احتياجاتك.
عميل/خادم VTAM للشبكات على مستوى المبتدئين

يناسب العميل/الخادم بيئة الشبكات على مستوى المبتدئين. وهذه البيئة عادةً ما تكون أصغر حجمًا ولا تتطلب قدرات اتصالات الشبكات الأكبر حجمًا. ويدعم العميل/الخادم APPN بالإضافة إلى العديد من قدرات المنطقة الفعرية الجديدة لـ SNA.
VTAM MultiDomain لقدرات إضافية

يحتوي MultiDomain على جميع القدرات الوظيفية للعميل/الخادم بالإضافة إلى إضافة ملكية برنامج التحكم في الشبكة (NCP) والمزيد من قدرات المنطقة الفرعية لـ APPN وSNA.
VTAM InterEnterprise للشبكات الكبيرة

بالنسبة للعملاء الذين لديهم شبكات كبيرة، أو يحتاجون إلى الاتصال بموفري شبكات آخرين، هناك مستوى وظيفي ثالث يُعرف باسم VTAM InterEnterprise. يدعم InterEnterprise عقدة حدودية لـ APPN على نظام VM، وكذلك SNA Network Interconnection (SNI) for VM. كما يتم توفير القدرات الإضافية في شبكة المنطقة الفرعية لـ APPN وSNA.
دعم VTAM

ACF/VTAM (VM) هو النظام الفرعي لشركة IBM الذي ينفذ هندسة شبكات الأنظمة (SNA) لبيئات الكمبيوتر المركزي. واستخدم دعم IBM للعثور على حلول باستخدام البحث عن الدعم أو فتح حالة دعم. 

اتخذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يوفر VTAM اتصالاً محسّنًا في بيئات VM/ESA. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM.
