IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service

إدارة بنية VMware التحتية أصبحت أبسط. أنت تهيّئ بيئتك، ونحن نضمن إدارتها.
ما هو VCF as a Service؟

IBM Cloud for VCF as a Service هي خدمة مُدارة تقدّم مجموعة قائمة على VMware Cloud Director (VCD) تتيح للشركات إنشاء بيئات حوسبة سحابية تدعم احتياجات أعمالها.

سواء اخترت نموذجًا أحادي المستأجر أو متعدد المستأجرين، تتولى IBM التهيئة، وإدارة السعة، والمراقبة، والتصحيحات، والتحديثات، والأمان للبنية التحتية الأساسية لبرنامج VMware، من خلال مستوى إدارة عالي التوافر، لتتمكّن من نشر بيئاتك السحابية المستندة إلى VMware بسرعة.

يمكنك شراء موارد حوسبة على مستوى المضيف، والاستفادة من العديد من خوادم IBM Bare Metal Server وملفات التعريف، أو موارد حوسبة عند الطلب على مستوى وحدة المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU)، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، والتخزين.

من خلال نموذج الاستهلاك متعدد المستأجرين الذي نقدمه، يمكنك البدء بجهاز افتراضي واحد صغير الحجم يتألف من وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة (vCPU)، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، وشبكة تخزين افتراضية (vSAN) بسعة 20 جيجابايت، وحافة واحدة. يبدأ التسعير عند الطلب من 127 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

 تعرّف على المزيد التوثيق
الفوائد
تبسيط إدارة برنامج VMware

ركّز على احتياجات أعمالك من خلال إسناد مهام المراقبة والتصحيحات والصيانة لمستوى إدارة VMware والأجهزة الأساسية إلى IBM.
تحسين وفورات التكلفة

حقق وفورات في التكاليف من خلال اختيار موارد حوسبة مصممة خصيصًا لتناسب أحمال التشغيل الفريدة لديك. احجز سعة لتحقيق الأداء المستمر أو الشراء عند الطلب لأحمال التشغيل المؤقتة، وتمتع بالمرونة اللازمة لإدارة تكاليفك بكفاءة أكبر. 
وقت أسرع للوصول إلى السوق

سرّع وقت الوصول إلى السوق عند ترحيل وتحديث أحمال تشغيل VMware الحالية إلى IBM Cloud من خلال تقليل مخاطر الترحيل وتحقيق الأتمتة الكاملة على بيئة السحابة العامة الأعلى تصنيفًا من حيث الأمان.
السمات الرئيسية
متعدد المستأجرين

أنشئ بيئات مراكز بيانات افتراضية جديدة في أقل من 20 دقيقة. اختر بين فوترة عند الطلب دون التزام مسبق، أو خيار الفوترة الشهرية المحجوزة.
مستأجر واحد

تمكّن من تغيير حجم عمليات النشر الخاصة بك في أي وقت من خلال الاختيار من مجموعة من ملفات تعريف المضيفين وفقًا لوحدات المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة (RAM) وسعة التخزين المطلوبة لتشغيل أحمال VMware المستهدفة.
خيارات استهلاك وأداء مرنة

استكشف مجموعة واسعة من خيارات الاستهلاك لبيئات أحادية المستأجر (بنية تحتية مخصصة) أو متعددة المستأجرين (وحدة تخزين افتراضية وذاكرة وصول عشوائي وموارد تخزين عند الطلب) لتحقيق أقصى قدر من المرونة. تشمل خيارات أداء التخزين NFS (0.25، 2، 4 و10 IOPs/جيجابايت) وvSAN.
التوفر العالي

استفِد من IBM Cloud لمراقبة مستوى إدارة VMware وتصحيحه وصيانته (بما في ذلك VMware Cloud Director وNSX-T وVSAN وvCenter Server وvSphere وغيرها) والأجهزة الأساسية بما يضمن توفر اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)  بنسبة  99.99%
نشر سهل عبر البوابة أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

يمكنك إدارة دورة حياة مواقع Director ومراكز البيانات الافتراضية بسهولة باستخدام وحدة تحكم VCF as a Service أو واجهة REST API.
النسخ الاحتياطي بالخدمة الذاتية

اكتشف قدرات النسخ الاحتياطي المدمجة محليًا، بما يضمن مرونة الأعمال. اختر من بين حلول النسخ الاحتياطي الرائدة في السوق لموارد VMware لديك على IBM Cloud.
التسعير والعروض الترويجية

عرض ترويجي لفترة محدودة: خصم بنسبة 50% على عقود السنة الواحدة والثلاث سنوات (حتى 31 يونيو 2025)#

متعدد المستأجرين


أمثلة على تكوين الأجهزة الافتراضية (VM)*

وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، وتخزين بسعة 20 جيجابايت

4 وحدات معالجة مركزية افتراضية، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وتخزين بسعة 100 جيجابايت

4 وحدات معالجة مركزية افتراضية، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، وتخزين بسعة 100 جيجابايت

4 وحدات معالجة مركزية افتراضية، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 20 جيجابايت، وتخزين بسعة 200 جيجابايت

عند الطلب
 

(لكل جهاز افتراضي في الساعة)

0.0408 دولار أمريكي*

0.2377 دولار أمريكي*

0.2723 دولار أمريكي*

0.3335 دولار أمريكي*

محجوز
 

(لكل جهاز افتراضي شهريًا)

27.21* دولار أمريكي

158.15 دولار أمريكي*

180.85 دولار أمريكي*

223.04 دولار أمريكي*

سنة واحدة
 

(لكل جهاز افتراضي شهريًا)

20.86 دولار أمريكي*

121.49 دولار أمريكي*

139.15 دولار أمريكي*

170.45 دولار أمريكي*

3 سنوات
 

(لكل جهاز افتراضي شهريًا)

17.88 دولار أمريكي*

104.13 دولار أمريكي*

119.27 دولار أمريكي*

146.10 دولار أمريكي*

#السعر_الترويجي
(1 و3 سنوات)

(لكل جهاز افتراضي شهريًا)

14.90 دولار أمريكي

86.78 دولار أمريكي

99.39 دولار أمريكي

121.75 دولار أمريكي
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
 
  • تشمل جميع الأسعار تراخيص VCF المضمّنة في منصة IBM Cloud لخدمة VMware Cloud Foundation as a Service.

  • يحتاج أول جهاز افتراضي (VM)/مركز بيانات افتراضي (VDC) يتم توفيره إلى Network Edge، ويمكن استخدامه أيضا لربط شبكات VDC متعددة. تبدأ الأسعار من 100 دولار أمريكي شهرياً في منطقة دالاس (الولايات المتحدة).

  • تشمل أسعار السنة الواحدة والثلاث سنوات المذكورة أعلاه الخصومات القياسية للالتزام بالفترة.

مستأجر واحد
 

نماذج تكوينات المضيف (6 ملفات تعريف NFS، و3 ملفات تعريف vSAN، و6 ملفات تعريف SAP)

Intel - مقبسان، و48 نواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 384 جيجابايت، وتخزين NFS

Intel - مقبسان، و48 نواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 768 جيجابايت، وتخزين NFS

Intel - مقبسان، و48 نواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 768 جيجابايت، وتخزين vSAN بسعة 23 تيرابايت قابل للاستخدام

SAP HANA + Netweaver - 56 نواة، و3072 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، وتخزين NFS

محجوز
 

(لكل مضيف-شهريًا)

3,900.00 دولار أمريكي*

4,300.00 دولار أمريكي*

6,716.00 دولار أمريكي*

8,635.18 دولار أمريكي*

سنة واحدة
 

(لكل مضيف-شهريًا)

2,730.00 دولار أمريكي*

3,010.00 دولار أمريكي*

4,701.20 4 دولار أمريكي*

6,044.63 دولار أمريكي*

3 سنوات
 

(لكل مضيف-شهريًا)

1,950.00 دولار أمريكي*

2,150.00 دولار أمريكي*

3,358.00 دولار أمريكي*

4,317.59 4 دولار أمريكي*

#السعر_الترويجي
(1 و3 سنوات)

(لكل مضيف-شهريًا)

1,950.00 دولار أمريكي*

2,150.00 دولار أمريكي*

3,358.00 دولار أمريكي*

4,317.59 4 دولار أمريكي*
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
 
  • ملاحظة: تتوفر مساحة تخزين نظام ملفات الشبكة (NFS) بزيادات قدرها 24 تيرابايت مقابل 0.25 و2 و4 عمليات إدخال وإخراج في الثانية/جيجابايت، وبزيادات قدرها 4 تيرابايت لمدة 10 عمليات إدخال وإخراج في الثانية/جيجابايت

  • يوفر VCF as a Service أحادي المستأجر مجموعة من ملفات تعريف المضيف، تشمل 6 ملفات تعريف NFS، و3 ملفات تعريف vSAN و6 ملفات تعريف معتمدة من SAP.

  • تشمل أسعار السنة الواحدة والثلاث سنوات المذكورة أعلاه الخصومات القياسية للالتزام بالفترة. جميع الأسعار شاملة تراخيص VCF.

الأسئلة الشائعة

تقدِّم IBM Cloud رصيدًا ترويجيًا لفترة محدودة بقيمة 1,000 دولار أمريكي للعملاء الجُدُد في خدمة IBM Cloud for VCF as a Service. استمتع بمزايا منصة VMware مُدارة بالكامل، مدمجة مع حل VMware عالي التوفر وقابل للتوسّع، يتم تقديمه كخدمة. يتوفر IBM Cloud for VCF as a Service عبر خيارات فوترة حسب الطلب (بالساعة) أو محجوزة (شهريًا).

يظل الرصيد صالحًا لمدة 45 يومًا مقابل استهلاكك المحسوب لخدمة IBM Cloud for VCF as a Service، ابتداءً من تاريخ استخدام الرمز على الحساب. هذا العرض متاح لعملاء IBM Cloud ويمكن استخدامه لكل من نموذج الاستهلاك أحادي المستأجر ونماذج الاستهلاك متعددة المستأجرين من VCF as a Service.

للبدء مع IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service – متعدد المستأجرين باستخدام الرمز الترويجي VCFAAS1000، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. قم بإنشاء Pay-as-you-go or Subscription account على IBM Cloud. تعرّف على المزيد

الخطوة 2. من داخل وحدة تحكم IBM Cloud، انتقل إلى صفحة Promotions and credits. أدخل VCFAAS1000 في اللوحة الجانبية، ثم انقر فوق "Verify". بمجرد التحقق، انقر فوق "Apply" لتطبيق رمز العرض الترويجي بنجاح.

الخطوة 3. أنشئ بيئتك هنا

شروط العرض
يقتصر العرض على رمز ترويجي واحد لكل حساب عميل، يُسمح باستخدامه فقط مع خدمة IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service. الرصيد البالغ USD 1000 مخصّص لهذا العرض فقط ولا يمكن دمجه مع عروض أخرى. يخضع العرض للتوافر.

* تواصل مع ممثل IBM الخاص بك للحصول على خصم يصل إلى 50% على خدمة VMware Cloud Foundation as a Service مع عقد مدته سنة واحدة أو ثلاث سنوات.

IBM Cloud for VCF as a Service أحادي المستأجر هو نموذج الاستهلاك المخصص الذي يُقدَّم كجزء من خدمة VMware Cloud Director المستضافة من IBM. فهو يتيح لك تحديد حجم البنية التحتية المُدارة المناسبة لك من خلال مجموعة واسعة من ملفات تعريف المضيف وخيارات التخزين للاختيار من بينها. وهو مثالي للتطبيقات و أحمال التشغيل المنظمة التي تتطلب العزل.

IBM Cloud for VCF as a Service متعدد المستأجر هو نموذج الاستهلاك المشترك الذي يُقدَّم كجزء من خدمة VMware Cloud Director المستضافة من IBM. فهو يتيح لك طلب أجهزة VMware الافتراضية حسب الطلب دون أي التزام مسبق (يتم احتساب الفواتير بالساعة) أو الاستفادة من السعة المضمونة والتسعير المخفض مع خيار الفوترة المحجوزة (يتم احتساب الفواتير شهرياً).

نعم. في مركز البيانات الافتراضي (VDC) يمكن للعملاء تحديد واستخدام نطاقات عناوين IP التي يريدونها.

نعم، بالنسبة لنموذج VCF as a Service أحادي المستأجر.

يمكن إضافة السعة أو إزالتها وفق نموذج الفوترة الشهرية. يمكن إضافة عدة أنواع من الخوادم، بحيث يمكنك إضافة/تغيير السعة أو الأنواع من خلال اختيار نوع مثيل آخر.

نموذج VCF as a Service متعدد المستأجرين مصمم لما يلي:

  • أحمال التشغيل والتطبيقات التي لا تعمل على مدار الساعة أو تتطلب زيادة هائلة في السحابة في أثناء ذروة الطلبات
  • المستخدمين الذين يرغبون في البدء بسرعة عبر النشر على بنية تحتية أنشأتها IBM.
  • المستخدمين الذين يفضلون نموذج الاستهلاك Pay-as-you-go، بدءًا من حجم صغير والتوسع حسب الحاجة.
  • المستخدمين الذين يحتاجون إلى قيم حجز سعة أقل من مضيف واحد.
  • حالات الاستخدام مثل موقع التعافي من الكوارث في وضع الاستعداد منخفض التكلفة أو النسخ الاحتياطية لبرنامج VMware خارج الموقع

نموذج VCF as a Service أحادي المستأجر مصمم لما يلي:

  • أحمال التشغيل التي تتطلب أداءً ثابتًا بفضل استخدام بنية تحتية مخصصة.
  • تكوينات مضيف مُحسّنة حسب حالة الاستخدام (متوازن، مكثف الحوسبة، مكثف التخزين، إلخ).
  • العملاء الذين يرغبون في إدارة السعة على مستوى المضيف.
  • العملاء الذين يرغبون في إسناد عبء صيانة بيئة VMware إلى IBM.

يبدأ النموذج متعدد المستأجرين من 127 دولارا أمريكيا شهريًا. يمكن البدء بحد أدنى وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت، وتخزين بسعة 20 جيجابايت، وحافة واحدة.

يبدأ النموذج أحادي المستأجر من 9,680 دولارًا أمريكيًا شهريًا. يمكن البدء بحد أدنى خادمين (أو 6 خوادم لملفات تعريف vSAN).

الموارد إنشاء VDC في VCF as a Service باستخدام Terraform
تعلّم كيفية إنشاء شبكات مراكز البيانات الافتراضية (VDC) باستخدام Terraform وغير ذلك الكثير.
إنشاء VDC في VCF as a Service باستخدام وحدة تحكم VMware Cloud Director
تعرّف على الخطوات الأساسية لتشغيل بيئة IBM Cloud for VCF as a Service أحادي المستأجر بعد توفير البيئة الأولية.
منتجات ذات صلة IBM Cloud for VMware Solutions
تحديث سلس لأحمال عمل وتطبيقات VMware الخاصة بك باستخدام IBM Cloud.
IBM Cloud Bare Metal Servers
استفد من خوادم bare metal servers مخصصة وآمنة بنسبة 100% يمكن نشرها وإدارتها كخدمات سحابية.
IBM Cloud Virtual Server for VPC
اختر أجهزة افتراضية أحادية المستأجر ومتعددة المستأجرين قابلة للتوسع بسرعة لتحقيق أقصى قدر من العزل والتحكم في الشبكة.
اتخِذ الخطوة التالية
جرّب VCF as a Service برصيد بقيمة USD 1000.
الحواشي

* التكوينات المدرجة هي لأغراض توضيحية فقط. يسمح IBM Cloud for VCF as a Service (Multitenant) للمستخدمين تكوين الأجهزة الافتراضية بأي حجم.

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

  • السعر المبدئي: يتم تسعير الاستهلاك المحجوز لجهاز افتراضي واحد يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع وحدة تخزين افتراضية واحدة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 20 جيجابايت من vSAN، مع خادم شبكة حافة الكفاءة بسعر 127 دولارًا أمريكيًا شهريًا تقريبًا في منطقة دالاس.
  • تشمل جميع الأسعار تراخيص VCF المضمّنة في منصة IBM Cloud لخدمة VMware Cloud Foundation as a Service.
  • الأسعار المذكورة في هذه الصفحة خاصة بمنطقة دالاس (الولايات المتحدة) وقابلة للتغيير.
  • تُطبَّق رسوم إضافية على Storage Edge، وNetwork Edge tiers، وPrivate Service Endpoints، وعمليات الإخراج (Egress)، والخدمات الإضافية، والرسوم المعتمدة على الاستهلاك، وما إلى ذلك.
  • يتوفر VCF as a Service متعدد المستأجرين في كل من خيارات المنطقة المفردة (Single-Zone) والمتعددة (Multi-Zone).
  • عقود السنة الواحدة والثلاث سنوات لنموذج متعدد المستأجرين مؤهلة لخصومات قياسية (مقارنة بالأسعار بالساعة) بنسبة 30% و40% على التوالي.
  • عقود السنة الواحدة والثلاث سنوات لنموذج أحادي المستأجر مؤهلة لخصومات قياسية (مقارنة بالأسعار المحجوزة) بنسبة 30% و50% على التوالي.
  • # التكوينات المدرجة هي لأغراض توضيحية فقط. الأسعار الترويجية لعقود السنة الواحدة والثلاث سنوات تنطبق على استهلاك أحادي/متعدد المستأجرين.