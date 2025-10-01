تقدِّم IBM Cloud رصيدًا ترويجيًا لفترة محدودة بقيمة 1,000 دولار أمريكي للعملاء الجُدُد في خدمة IBM Cloud for VCF as a Service. استمتع بمزايا منصة VMware مُدارة بالكامل، مدمجة مع حل VMware عالي التوفر وقابل للتوسّع، يتم تقديمه كخدمة. يتوفر IBM Cloud for VCF as a Service عبر خيارات فوترة حسب الطلب (بالساعة) أو محجوزة (شهريًا).



يظل الرصيد صالحًا لمدة 45 يومًا مقابل استهلاكك المحسوب لخدمة IBM Cloud for VCF as a Service، ابتداءً من تاريخ استخدام الرمز على الحساب. هذا العرض متاح لعملاء IBM Cloud ويمكن استخدامه لكل من نموذج الاستهلاك أحادي المستأجر ونماذج الاستهلاك متعددة المستأجرين من VCF as a Service.

للبدء مع IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service – متعدد المستأجرين باستخدام الرمز الترويجي VCFAAS1000، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. قم بإنشاء Pay-as-you-go or Subscription account على IBM Cloud. تعرّف على المزيد

الخطوة 2. من داخل وحدة تحكم IBM Cloud، انتقل إلى صفحة Promotions and credits. أدخل VCFAAS1000 في اللوحة الجانبية، ثم انقر فوق "Verify". بمجرد التحقق، انقر فوق "Apply" لتطبيق رمز العرض الترويجي بنجاح.

الخطوة 3. أنشئ بيئتك هنا

شروط العرض

يقتصر العرض على رمز ترويجي واحد لكل حساب عميل، يُسمح باستخدامه فقط مع خدمة IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service. الرصيد البالغ USD 1000 مخصّص لهذا العرض فقط ولا يمكن دمجه مع عروض أخرى. يخضع العرض للتوافر.